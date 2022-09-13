乌东地区公投入俄领土？欧美不接受

（德国之声中文网）乌东亲俄势力周二（9月20日）宣布将于本月23日至27日在4个占领州举行旨在加入俄罗斯的公投，它们分别是卢甘斯克州、顿涅茨克州、赫尔松州以及扎波罗热州，加起来总面积约为乌克兰领土的15%。

此举被普遍解读为俄罗斯对乌克兰军队多日来发动反攻做出的回应，它让人回忆起被俄罗斯兼并的克里米亚半岛，2014年，莫斯科以同样的方式举行了国际社会不予承认的公投。

本次公投宣布前，俄罗斯已将卢甘斯克州和顿涅茨克州视为独立，但乌克兰和西方则认为所有以上领土均为非法占领。莫斯科在今年3月进攻乌克兰首都基辅失败后声称占领顿巴斯是此次军事行动的主要目标。

目前，俄罗斯军队占领60%的顿涅茨克以及几乎全部卢甘斯克的地区，但本月俄军从毗邻的哈尔科夫州撤退后，卢、顿两州的供给受到破坏，大有失去控制并重新被乌军夺回的可能。就在宣布公投计划的一天前，乌克兰军方称攻克了卢甘斯克的一个村庄，并在该州展开稳步进攻。

俄罗斯前总统、现任国家安全委员会副主席梅德韦杰夫（Dmitri Medwedew）在Telegram呼吁将占领地区并入俄罗斯领土，他写道，“举行公投、新领土并入俄罗斯之后，世界地缘政治将出现无可逆转的变化”，他认为，兼并之后，俄罗斯可以使用“所有自卫手段”。许多评论家认为，他所说的“所有自卫手段”包括核武器。

乌克兰大反攻 俄罗斯空袭热电站报复

欧美：假公投永远得不到承认

欧洲合作与安全组织周二晚（9月20日）谴责了俄罗斯在东乌举行公投的计划，指在占领地区举行公投违反战争国际法，属于非法。

正在纽约参加联大会议的德国总理肖尔茨（Olaf Scholz）也表示俄罗斯计划在占领地区举行公投是非法的。他说：“这种假公投无法接受，这是再清楚不过的，它们得不到国际法的支持，国际社会也无法理解。”

美国也严厉批评莫斯科在乌克兰的公投计划。白宫国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）说，“我们永远不会承认它们是乌克兰以外的领土。我们明确反对俄罗斯的做法。”他表示，公投违反以主权与领土完整为基础的国家秩序。

“我们知道公投将被操纵。我们知道，俄罗斯现在、或是将来，会利用假公投作为为兼并相关领土奠定基础。”沙利文说。

欧盟安全与外交高级代表博雷利（Josep Borrell ）警告称会采取更多制裁俄罗斯手段，“非法公投无法当作表达民意的方式。在被俄罗斯占领地区，人们生活在军事威胁和恐吓之中。”他还表示，俄罗斯以及所有参与公投和违反国际法的人都将绳之以法。

乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？ 死伤严重 联合国人权事务高专办（OHCHR）7月25日表示，自2月24日开战以来，有5237名平民被杀，7035人受伤，尽管实际伤亡人数应该要高得多。人权高专办说，大多数死伤者是爆炸性武器的受害者，如火炮、导弹和空袭。 此外，美国中情局估计，到目前为止，约有15000名俄罗斯士兵在乌克兰被杀，受伤人数是这个数字的三倍。该部门认为，乌克兰的军事损失也很大，但可能比俄罗斯的损失小一点。

乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？ 流离失所 自2月24日以来，乌克兰的4100万人口之中，有三分之一的人被迫离开他们的家园。根据联合国难民署（UNHCR）的数据，这是目前世界上最大的难民危机。联合国难民署的数据显示，目前整个欧洲有超过616万名来自乌克兰的难民，其中波兰、俄罗斯和德国收容的人数最多。

乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？ 高额武器援助 自2月24日以来，美国向乌克兰提供了约76亿美元的军事援助，其中包含远程火箭系统、标枪反坦克系统以及防护设备。第二大援助国是英国，它至今提供了23亿英镑的军事支持。而欧盟已同意向乌克兰提供25亿欧元的安全援助。

乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？ 乌克兰的损失 根据路透社的计算，除了人员损失，自2014年克里米亚被俄罗斯吞并以来，乌克兰已经失去了对其22%原有土地的控制。大片的海岸线被俄罗斯占领，经济瘫痪，一些城市在战火下变成废墟。根据世界银行和国际货币基金组织（IMF）的数据，乌克兰的经济将在2022年收缩45%。该国总理施米哈尔（Denys Shmyhal）本月表示，战后的全部重建工作将花费约7500亿美元。

乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？ 俄罗斯的损失 这场战争对俄罗斯来说也很昂贵 —— 尽管俄罗斯没有披露费用，因为这是国家机密。除了军事成本，西方还试图通过实施严厉的制裁来惩罚俄罗斯，包含将其排除于国际支付系统SWIFT之外，这成了自1991年苏联解体以来对俄罗斯经济的最大冲击。俄罗斯央行预测，1.8万亿美元的经济将在2022年衰退4%-6%，低于4月份预测的8%-10%。

乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？ 资源短缺 入侵乌克兰和西方对俄罗斯的制裁导致了化肥、小麦、金属和能源价格的急剧上升，助长了酝酿中的粮食危机和正在冲击全球经济的通货膨胀浪潮。俄罗斯是仅次于沙特阿拉伯的世界第二大石油出口国，也是世界最大的天然气、小麦、氮肥和钯金出口国。欧洲国家试图减少对俄罗斯石油和天然气的依赖，在俄罗斯切断流向德国的北溪1号天然气管道后，欧洲的天然气批发价格飙升。据高盛公司称，如果完全切断天然气管道，将使欧元区陷入衰退，德国和意大利都将出现大幅收缩。

乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？ 经济前景不明朗 国际货币基金组织现在预测，今年世界经济将增长3.2%，低于去年的6.1%。若将「合理的」替代方案纳入考虑，包括在年底前完全切断俄罗斯对欧的供气，以及俄罗斯石油出口量进一步下降30%，国际货币基金组织表示，全球增长将在2022年放缓至2.6%，2023年为2%。



（综合报道）

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