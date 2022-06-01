乌东北顿涅茨克战斗持续 德官员建议由中国调停

（德国之声中文网）乌克兰军方周六表示，俄罗斯派遣增援部队以进一步控制顿巴斯地区的北顿涅茨克市，并正以大炮对该市展开"突击行动"。

但路透社援引乌克兰军方称， 俄罗斯军队在附近小镇巴克穆特（Bakhmut）推进失败后撤退。卢甘斯克州州长称，俄罗斯军队摧毁北顿涅茨克的桥梁，以阻止乌克兰部队增援。

英国国防部周六在推特上写道，俄军在顿巴斯地区上空的活动仍然频繁，俄罗斯军机使用制导和未制导弹药发动攻击。

"加大使用非制导弹药导致顿巴斯地区建筑密集区受到大规模破坏，几乎可以肯定造成了大量的附带损害和平民伤亡。"

英国国防部还指出，俄罗斯将行动目标转移至顿巴斯后，加强使用空中战术并结合空袭和炮击以支援其逐步推进。

本周五，卢甘斯克州州长盖达伊（Sergiy Gaidai）对国家电视台表示，俄罗斯军队此前占领了北顿涅茨克约70%的土地，目前乌克兰军方已重新夺回其中20%。

尽管莫斯科部署了增援部队，但盖达伊称，俄罗斯军队未来两周内不太可能攻占北顿涅茨克。

盖达伊的说法无法立即得到证实。

莫斯科在2月24日挥军入侵乌克兰之初未能攻占基辅后，如今将军事力量集中在顿巴斯地区。

北顿涅茨克市在俄罗斯炮火攻击下满目疮痍

社民党官员：德国不适合调停乌克兰战争

德国执政党之一，社民党议会党团主席明策尼西（Rolf Mützenich）表示，德国不适合作为基辅和莫斯科之间的调解人。他建议由那些在联合国大会上避免谴责俄罗斯的国家担任调解的角色，例如中国。

他指出："在这场冲突中，德国几乎无法进行调解。"

"因为从俄罗斯的角度看，我们从一开始就采取了过于明确的姿态。"

本周五（6月3日）是俄罗斯入侵乌克兰第100日。乌克兰总统泽连斯基从基辅发出视频，誓言"胜利将属于我们"。

在马里乌波尔市遭俄罗斯占领后，该市市长博伊琴科（Vadym Boichenko）指控俄罗斯将马里乌波尔剩余的10万市民扣为人质。

据乌克兰内政部副部长帕夫利琴科（Kateryna Pavlichenko）表示，乌克兰警方已经针对性侵平民等指控展开刑事调查。

新教神学家及政界人士已起草一封致德国新教教会领袖的公开信，呼吁暂停俄罗斯东正教在世界基督教协会（WCC）的资格，并冻结德国教会和俄罗斯教会的双边关系。

欧盟表示，迄今已有约500名乌克兰病患通过欧盟公民保护机制接受紧急治疗。

乌克兰驻土耳其大使称，土耳其商人正在购买俄罗斯窃取的粮食。

非洲联盟（AU）主席萨勒（Macky Sall）在与俄罗斯总统普京的会晤中表示，莫斯科应该考虑战争对非洲大陆的影响。

（法新社、美联社、德新社、路透社）

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