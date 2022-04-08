 乌东加紧疏散平民 俄招募退伍军人补兵源 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.04.2022

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时政风云

乌东加紧疏散平民 俄招募退伍军人补兵源

在俄罗斯集结力量准备对乌克兰东部发起新攻势之际，当地继续疏散平民。俄军撤离乌克兰北部后，基辅附近又发现数十人的乱葬坑。

Ukraine Kramatorsk | Wartende Flüchtlinge

（德国之声中文网）乌克兰当局称，在首都基辅附近又发现一处乱葬坑，填埋有数十具平民尸体。基辅附近的德米特里夫卡镇（Dmytriwka）的官员对乌克兰电视台称，周六（4月9日）在隶属该镇的村庄布索瓦（Busowa）发现了这个埋尸坑，地点在一个加油站附近。

在俄罗斯军队围困基辅期间，首都周边的城镇一直处于俄军的炮火之下，其中包括伊尔平、布查和德米特里夫卡。而布索瓦村也被俄军占领长达数周。俄军撤离后，基辅周围已发现多处乱葬坑以及大量遇难的平民。

乌克兰副总理维雷楚克（Iryna Wereschtschuk）表示，乌政府同意设置9条人道主义走廊，以便从该国东部疏散平民。被围困的港口城市马里乌波尔也将获得一条疏散通道，民众可自驾车通行。她强调，在卢甘斯克地区，只要俄方遵守停火，所有人道主义走廊都将可正常运作。据估计，俄罗斯正在重整和集结部队，即将对乌克兰东部发起新的攻势。

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被俄军摧残的乌克兰小镇

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乌克兰总统泽伦斯基呼吁各国向乌克兰运送更多的武器。欧盟委员会代表抵达基辅后，将加入欧盟的问卷交给泽伦斯基。德国总统施泰因迈尔在接受媒体访问时表示，俄罗斯总统普京和外交部长拉夫罗夫应该面临战争罪的审判。

俄军炮击火车站，造成多位逃难平民死伤。欧盟和联合国表示，将带领团队回到基辅，重启办事处。此外，从6月1日起，来自乌克兰的难民将能够在德国获得医疗、德语课程和就业协助等基本福利。

在各國陸續公布對俄羅斯新一輪制裁之際，聯合國大會7日投票決定暫停俄羅斯在聯合國人權理事會的資格，此舉受到多方的讚許，但俄羅斯也立即出面反對，甚至稱自己決定「提前終止其身份。」

据英国情报部门称，俄罗斯试图通过让退役军人重新入伍来补充日益增高的兵力损失。英国国防部在推特上发布的例行情报简讯称，为了补充部队兵力，俄军正在招募过去10年间退伍的军人，包括在摩尔多瓦共和国的亲俄分离分子控制的地区--德涅斯特河东岸。

入侵乌克兰以来俄军的伤亡数字到底有多少，目前尚不清楚。俄罗斯总统普京的发言人佩斯科夫本周四在接受英国天空电视台采访时承认，俄军遭受了"重大损失"。西方分析人士估计，阵亡的俄军士兵数量在7000到15000之间。

本周末，俄乌双方再度交换俘虏。乌克兰副总理维雷楚克周六在社交媒体上发布消息称，26名乌克兰人获释，其中包括11名士兵，一名军官以及14名平民。俄方也证实，有14名俄罗斯水手获释。

据乌克兰方面称，这是俄罗斯入侵乌克兰以来的第三次互换战俘。据乌方发布的消息，上一次是在4月1日，有86名乌克兰士兵通过换俘获释。

 

（综合报道）

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