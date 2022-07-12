乌东分离地区恢复死刑 俄乌谈判黑海粮食外运

（德国之声中文网）乌克兰东部顿涅茨克地区的亲俄分离主义分子取消了暂停死刑规定。据俄罗斯国家通讯社塔斯社报道，分离主义领导人普希林（ Denis Puschilin ）签署了一项相关法令。上个月，分离主义分子已判处帮助乌克兰军队作战的3名外国人死刑。被判的两名英国人和一名摩洛哥人立即提出上诉，目前正等待上诉程序结果。分离主义分子称，月内将宣布对上诉的判决。

若一审裁决成立，或者未被作为战俘交换，则被告将被行刑队处死。据媒体报道，分离主义分子手中目前还有其他外国人，其中，两名美籍囚犯已在俄罗斯电视上出现过。

美国武器派上用场

日前，乌克兰军队向东部亲俄分裂分子据点卢甘斯克发动大规模炮击。分离主义人士马罗奇科（Andrei Marochko）在Telegram新闻频道博客中说，乌克兰方面使用了美国提供的海马士多管火箭炮，周二（7月12日）晚，大量火箭弹从顿涅茨克地区的阿尔捷米夫斯克村射向卢甘斯克，击中了多个目标。

乌克兰方面也通报说，使用了多管火箭炮。卢甘斯克地区乌军负责人哈伊达伊（ Serhij Hajdaj ）称，敌方军火库被摧毁。他指出，当晚，卢甘斯克工业区不平静，俄罗斯占领者将继续遭到来自四面八方的攻击，其中包括空袭和炮击。

莫斯科国防部称，俄军击落了4架乌军战机。其中，分别有一架苏-25和苏-24战机在的顿涅茨克地区被击落，一架苏-25和一架米格-29战机在乌克兰南部的米科拉伊夫地区被击落。这一信息无法经由独立方核实。

数十乌克兰平民丧生

乌克兰东部小镇恰西夫亚尔一栋楼房上周六被俄军导弹击中后，死亡人数已增至45。顿涅茨克地区民防部门报告说，迄今，有9人从废墟中被救出。基辅称，该建筑是民居楼；俄军则称，袭击的是一座用于军事目的的建筑物。

罗马尼亚黑海港口康斯坦纳正转运乌克兰粮食

俄、乌谈判粮食运出问题

俄罗斯和乌克兰的代表团今天在土耳其就恢复经由黑海运出粮食问题举行谈判。安卡拉称，联合国和土耳其的代表也出席在伊斯坦布尔举行的此次会议。乌克兰是世界上最大的小麦和其它谷物出口国之一。

自2月24日俄罗斯发动侵略战争以来，黑海诸港不是处于俄方控制之下就是遭俄军封锁，数百万吨小麦滞留港口，导致不少国家粮食供应极度恶化。土耳其传统上与乌、俄均保持良好关系，现试图在双方之间斡旋。

美国向乌克兰再提供17亿美元

美国向受俄罗斯侵略的乌克兰又提供17亿美元，补助该国财政。据总部位于华盛顿的美国国际开发署称，此款将用来支付卫生工作者薪水，帮助确保基辅政府能继续工作，并保障医疗保健等基本服务。

该机构透露，迄今，它已向乌克兰提供了总计40亿美元的资助，用以维持医院和学校等的运作以及对重要基础设施的天然气和电力供应。

德国向乌克兰提供了哪些武器？ PzH-2000自行榴弹炮（7台） Panzerhaubitze 2000自行火炮，简称PZH 2000自行火炮，是一种由德国克劳斯-玛菲·威格曼公司和莱茵金属为德国陆军设计制造的自行火炮系统。是当今世界上最先进的火炮之一。装入火炮的60发炮弹可以10秒3发的速度发射完毕。根据所用炮弹形式，可打击30至56公里内的目标。据联邦政府网站消息，德国已经向乌克兰提供了7台这样的自行火炮。

德国向乌克兰提供了哪些武器？ 铁拳三型火箭筒（3000件） 这是德国军火公司Dynamit Nobel Defence研制的无后坐力火箭筒。德国目前向乌克兰援助了3000件铁拳三型火箭筒，外加900个配套手柄。它从肩上发射，可对付400米以外的固定目标和300米以内的移动目标，可穿透厚达300毫米的装甲钢。有媒体分析认为，在冷战期间铁拳三型火箭筒的诞生就是为了对付前苏联时代的装甲部队，而目前俄罗斯在乌克兰战场上投入数量最多的就是前苏联时代的T72主战坦克，所以向乌克兰提供这种火箭筒也是有一定针对性的。

德国向乌克兰提供了哪些武器？ “毒刺”导弹 （500件） “毒刺”（Stinger）是一种肩射红外制导地对空导弹，由美国雷神（Raytheon）公司1980年研发并在美国制造，不过，多年来也已在包括德国在内的欧洲多国生产，并延续迄今。实战经验显示，“毒刺”是一件操作简单、极其有效的利器。尤其在苏军占领阿富汗期间，美式装备的阿富汗武装曾击落不少苏制战机和直升机。 一旦锁定目标并发射后，导弹即能在约4000米的距离内自动跟踪目标。

德国向乌克兰提供了哪些武器？ “箭-2”式便携式防空导弹（2700件） Strela在俄语中的意思是“箭”。这款便携式防空导弹可以说是前面提到的“毒刺”防空导弹的苏联对应版本。这次德国将前东德库存的2700件9K32“箭-2”便携式防空导弹（9K32 Strela-2）送到了乌克兰。虽然箭-2的版本已经有些过时，但它仍然可以在战场上发挥效用。它的射程在500米到4.2公里之间，可以射到2300米的高空。

德国向乌克兰提供了哪些武器？ 还在准备阶段：“猎豹”防空坦克 根据联邦政府网站消息，德国将向乌克兰提供30辆 “猎豹”（ Gepard ）防空坦克以及6000发炮弹。它可用于对付最高达3500米高度的飞机和直升机，也可用于对付轻装甲地面目标，如步兵战车和装甲运输车。因此，它既是防御性武器，又是进攻性武器。“猎豹”1976年编入现役，在很长一段时间里构成德国陆军防空基石，不过德国已于2012年完全淘汰这一型号的防空坦克，因此要将其运送给乌克兰，还需准备好配套的弹药。

德国向乌克兰提供了哪些武器？ “曲线救乌”进行中：“黄鼠狼”步兵战车 “黄鼠狼”步兵战车（ Marder ）用于战场运兵，并提供火力支援。射击手可从战车内对外射击，是一种多用途武器系统。该战车可为6、7名射击手提供空间，打击地面和空中目标。6月初，德国总理肖尔茨称，经与希腊协商，该国将向乌克兰提供步兵战车，由德国补充希腊军火库。不过这一项援助不会直接从联邦国防军的库存中提供给乌克兰，所以未出现在联邦政府网页上的相关清单里。



（德新社，美联社，法新社，路透社）

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