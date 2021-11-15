之前过于乐观！德国经济复苏不及预期

德国经济走出疫情阴影的速度慢于人们的期待。预测显示，2022年，德国经济也将因为通货膨胀和供应瓶颈继续放缓。何时才会出现转机？
（德国之声中文网）德国经济衰退可能性增加。这是亲工会的宏观经济及商业周期研究所 (IMK) 的看法。基于当前经济数据，该研究机构预警系统显示，2021 年 12 月至 2022 年 2 月底，经济衰退概率为 45.2%。
不过，该研究所专家霍尔费尔德（Peter Hohlfeld）认为，即使经济暂时降温，从长期看，经济仍会复苏。他相信，如果供应瓶颈现象减少、大瘟疫对经济的影响得到控制，则冬季之后，制造业将重新大幅回升。
德国经济目前受到多方面的影响，其中包括导致生产放缓的材料短缺。零售业和服务业正深受第四波疫情之苦，因为它们大都只能在实施新限制措施的情况下才能开业。
消费者们则对最近5.2%的通胀率深感不安。在许多消费者那里，它意味着实际购买力的下降。
德国联邦经济部周二（12月14日）在其月度报告中指出，受大瘟疫影响，经济风险最近再次增加，因此，第四季度，经济产出有可能“相当疲软”。
联邦政府预测，2021年总体的上升幅度很可能小于预期，因此将此前3.5 %的预期值下调至 2.6%。2022年预期增长 4.1%；2023年为1.6%。
总部位于慕尼黑的 Ifo 经济研究所对明年的经济复苏也不如此前乐观，将 2022 年的增长预测下调1.4%至 3.7%，2023 年为 2.9%。
该所景气部负责人沃尔默斯豪泽尔（Timo Wollmershäuser）表示：“此前预期的 2022 年强劲复苏将进一步推迟至 2022 年夏季。届时，随着疫情缓解、供应瓶颈逐渐结束，始能出现强劲复苏。” 他相信，今年，经济总量将只增长2.5%。
从目前情况看，通胀率还将续升：从今年的 3.1% 升至明年的 3.3%，其原因在于，交付瓶颈导致成本上升以及能源和原材料价格涨势的滞后调整。 2023 年，消费者价格涨幅当会回返正常，降至 1.8%。
联邦经济部预期，通胀将有所缓解。该部相信，“随着明年初特效期满，消费价格涨势有望重新显著减弱。” 其中一重要原因是增值税。2020 年下半年，作为减轻大瘟疫对景气影响的措施之一，德国降低该税税率。一段时间来，相关税率回复原有水平，从而推动了数月来价格的上涨。
对德国经济至关重要的机械和工程设备制造商们不太乐观。该行业目前订单满满，但生产跟不上。德国机械设备制造业协会（VDMA）主席霍伊斯根（Karl Haeusgen）在介绍年度预测时指出， “如果各种交付瓶颈没持续那么久，我们本可生产更多。”
因此这位经济学家预估， 价格调整后，2021年环比增长幅度将是7%，而不是10%，明年会出现转机，届时，企业将能开足马力生产，减少订单积压。霍伊斯根主席表示，尽管预期材料短缺至少会持续到明年下半年，2022 年的产量环比仍能再度增长 7%。
（德新社，路透社等）
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