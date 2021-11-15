之前过于乐观！德国经济复苏不及预期

（德国之声中文网）德国经济衰退可能性增加。这是亲工会的宏观经济及商业周期研究所 (IMK) 的看法。基于当前经济数据，该研究机构预警系统显示，2021 年 12 月至 2022 年 2 月底，经济衰退概率为 45.2%。

不过，该研究所专家霍尔费尔德（Peter Hohlfeld）认为，即使经济暂时降温，从长期看，经济仍会复苏。他相信，如果供应瓶颈现象减少、大瘟疫对经济的影响得到控制，则冬季之后，制造业将重新大幅回升。

通胀、供应瓶颈正掣肘经济

德国经济目前受到多方面的影响，其中包括导致生产放缓的材料短缺。零售业和服务业正深受第四波疫情之苦，因为它们大都只能在实施新限制措施的情况下才能开业。

消费者们则对最近5.2%的通胀率深感不安。在许多消费者那里，它意味着实际购买力的下降。

从路上的车 看经济好坏 过路费是增是减？ 货物运输可以很好地反映一个国家经济活动现状，如果路上卡车少了，意味着经济需求正在下降。看看过路费是增是减，可以直接了解当前经济的走向。

从路上的车 看经济好坏 用电量是多是少？ 在今年3月底至4月初的德国新冠疫情高峰期，工作日的用电量比疫情前减少7.5%，当时德国实施了相对严格的防疫和封锁措施。目前，德国工业产出正缓慢恢复，但预计今年全年的用电量将比2019年降低10％。

从路上的车 看经济好坏 多少人使用导航？ 苹果、谷歌等科技巨头每天都会分析从地图导航等应用程序中获得的大量数据。在3月底停摆时，使用导航APP的德国人减少了60％，明显看出人们活动受限。

从路上的车 看经济好坏 多少人订餐？ 网络服务公司OpenTable今年3月发布的一项调查，让人们已经可以尝到新冠疫情对餐饮行业带来的苦涩影响。该月初，餐馆的预订量与去年同期大致相同。但在疫情肆虐后，整个停摆期间预订量几乎降为零。

从路上的车 看经济好坏 更倒霉的航空业 在德国，乘飞机的人数呈现前所未有的下降——从2月份的1500万下降至几乎为零。提供实时航班情况的Flightradar24所收集的数据，突显了新冠疫情期间全球航空业所受到的巨大冲击。今年4月比去年同期少飞了75000次。

从路上的车 看经济好坏 直观的失业人数 失业人数是反映经济生活的经典指标。在德国，4月的失业人数猛增41.5万，达到250万人。此后，该数字持续增长，但涨幅没有4月份那么明显，这也是因为德国政府的短时工作补贴政策减轻了就业市场的压力。

从路上的车 看经济好坏 多少新车注册？ 另一个经济领域具有前瞻性的指标是企业和私人购置新车的数量。而德国道路交通监管机构提供的最新数据显示，目前经济仍然处于困境之中。 今年3月，德国新车注册量比去年同期减少了37.7%，而4月份，德国汽车销售数量减少了61%。 作者: Magdalena Neubig



德国联邦经济部周二（12月14日）在其月度报告中指出，受大瘟疫影响，经济风险最近再次增加，因此，第四季度，经济产出有可能“相当疲软”。

联邦政府预测，2021年总体的上升幅度很可能小于预期，因此将此前3.5 %的预期值下调至 2.6%。2022年预期增长 4.1%；2023年为1.6%。

慕尼黑经济研究所亦下调预期值

总部位于慕尼黑的 Ifo 经济研究所对明年的经济复苏也不如此前乐观，将 2022 年的增长预测下调1.4%至 3.7%，2023 年为 2.9%。

该所景气部负责人沃尔默斯豪泽尔（Timo Wollmershäuser）表示：“此前预期的 2022 年强劲复苏将进一步推迟至 2022 年夏季。届时，随着疫情缓解、供应瓶颈逐渐结束，始能出现强劲复苏。” 他相信，今年，经济总量将只增长2.5%。

从目前情况看，通胀率还将续升：从今年的 3.1% 升至明年的 3.3%，其原因在于，交付瓶颈导致成本上升以及能源和原材料价格涨势的滞后调整。 2023 年，消费者价格涨幅当会回返正常，降至 1.8%。

联邦经济部预期，通胀将有所缓解。该部相信，“随着明年初特效期满，消费价格涨势有望重新显著减弱。” 其中一重要原因是增值税。2020 年下半年，作为减轻大瘟疫对景气影响的措施之一，德国降低该税税率。一段时间来，相关税率回复原有水平，从而推动了数月来价格的上涨。

机械和工程设备制造业寄希望于2022 年

对德国经济至关重要的机械和工程设备制造商们不太乐观。该行业目前订单满满，但生产跟不上。德国机械设备制造业协会（VDMA）主席霍伊斯根（Karl Haeusgen）在介绍年度预测时指出， “如果各种交付瓶颈没持续那么久，我们本可生产更多。”

因此这位经济学家预估， 价格调整后，2021年环比增长幅度将是7%，而不是10%，明年会出现转机，届时，企业将能开足马力生产，减少订单积压。霍伊斯根主席表示，尽管预期材料短缺至少会持续到明年下半年，2022 年的产量环比仍能再度增长 7%。

（德新社，路透社等）

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