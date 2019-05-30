 举债还赚钱 德国国债利率创历史新低 | 经济纵横 | DW | 01.06.2019

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经济纵横

举债还赚钱 德国国债利率创历史新低

连续几年在公共财政上实现“黑色零”，也就是没有任何新增负债的德国政府如今可以通过放债赚钱。虽然欧洲也有意大利这样的问题国家，但在英国脱欧和中美贸易战的背景下，投资者还是看好德国。

Bundesbank Tag der offenen Tür (picture-alliance/dpa/A. Dedert)

在全球危机四伏的今天 德国央行基本做到了独善其身（资料图片摄于德国央行总部）

(德国之声中文网)在美联储降息的可能性增加，欧洲央行维持历史性低息的背景下。德国10年期国债利息本周五将到了历史最低水平。这意味着，购买本期德国国债的人需要向德国缴纳大约0.211%的利息。也就是说，德国政府可以在金融市场通过借债实现盈利。之前出现历史最低点的时间是2016年7月份，当时德国国债的利息是负0.205%。

根据德国巴特-符滕堡州立银行分析师福尔克（Elmar Völker）的判断，目前投资者们为了保险起见，又将目光转向从经济和政治上来说十分稳定的德国。"全球政治风险堆积体现在贸易战、英国退欧风险不断增加以及意大利因为负债上限和欧盟的争执当中。问题不仅存在于欧元地区，也包括美国。"

"压倒骆驼的最后一根稻草"

福尔克认为，特朗普最新向墨西哥发出的关税威胁"可能会成为压倒骆驼的最后一根稻草"。在全球经济潜在风险不断堆积的背景下，各国央行奉行"宽松货币政策"自救的压力也越来越大。

德国10年期国债的利率是许多其它债券投资产品的风向标。影响着数百万人养老金以及时间跨度较长的房地产贷款。

在中美贸易战日渐激化的同时，过去一段时间内全球对欧元区国家债券的需求明显增加，当然这其中意大利是个例外。

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德国经济很不错 英国退欧又如何？

任琛/文木（法新社）

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