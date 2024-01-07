举世闻名的三王圣龛如何来到科隆大教堂

（德国之声中文网）三王圣龛来到科隆，经历了漫长的历史。公元313年，罗马帝国康斯坦丁大帝宣布，基督教成为一种合法宗教。许多罗马人不再供奉古代神祗，而是转信基督教。康斯坦丁大帝的母亲海伦娜也是其中之一。她立志收集任何与拿撒勒人耶稣有关的物件。据称，她在耶路撒冷发现了耶稣墓以及他被钉的十字架。在搜寻圣髑时，可能也遇到了三王圣髑。

世界各地的基督徒称他们为来自东方的智者。他们跟着伯利恒的星找到耶稣出生的地方。圣经里并未提到他们是三个国王。不过无论如何，对康斯坦丁大帝的母亲海伦娜来说，这些圣髑都足够宝贵。她将这些圣髑带到了君士坦丁堡（今日的伊斯坦布尔）。但为时不长，康斯坦丁大帝就将这些圣髑转赠给了米兰主教欧斯托焦。

经过近2000公里的艰难旅程，圣髑抵达意大利。据说，拉车的牛在米兰城门口累倒在地上。据传说，欧斯托焦就在这里建造了一座教堂，供奉三王圣髑。

这位主教达瑟从米兰带回了三王圣髑

巴巴罗萨围困米兰

而三王圣髑就在这里停留了七个世纪，直到1162年，腓特烈一世、也称巴巴罗萨围困了米兰。陪同他前往的还有科隆主教达瑟（Rainald von Dassel）。米兰城陷落后，达瑟请求获得三王圣髑作为战利品。

历史悠久的科隆大教堂建筑维护所（Dombauhütte Köln）发言人德莫尔（Matthias Deml）表示："这位主教肯定是想要增加科隆的声誉，因为这样可以追溯到圣经记载年代的圣人，肯定有重大的意义。"

1164年7月23日，这位主教抵达科隆时，受到居民的热烈欢呼。他自己写道，他所带的是"无与伦比的珍宝，比黄金宝石还贵重"。

德莫尔在接受德国之声采访时表示："令人惊讶的是，1162年以前没有留下有关这些圣髑的记载。而在抵达科隆后，三王圣髑举世闻名，因为主教达瑟一路上到处宣传。"这样的宣传也引来觊觎的目光，一些贵族可能也想据为己有。一些流传下来的故事说，圣髑曾被装在棺木中，对外宣称是死于瘟疫者的骸骨。此外，马蹄铁据说是倒钉的，以骗过追踪者。

黄金龛与新教堂

在科隆，主教达瑟的继任者郝赫施塔登（Philipp von Hochstaden）下令为圣髑修造一个黄金圣龛。接受任务的是中世纪最著名的金匠之一凡尔登（Nikolaus von Verdun）。

每天都有不计其数的朝圣者来敬奉圣髑，其中也不乏君王贵族。很快，科隆旧的教堂便无法容纳来自欧洲各地潮水般的人群。于是，1248年，哥特式的科隆大教堂启建。不过，建造过程却经过了漫长的632年，直到1880年才最后完工。

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