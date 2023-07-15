主管被查　“澎湃新闻”不再“澎湃”？

（德国之声中文网）中共上海市纪律检查委员会日前发布消息称，上海报业集团副总经理程峰涉嫌严重违纪违法，目前正接受上海市纪委监委纪律审查和监察调查。

包括“央广网”在内的中国官方媒体对此事的报道只有上述短短几句话。《环球时报》在报道中加入了程峰的简历。指出，１９７１年出生的程峰籍贯上海，１９９５年３月参加工作，１９９２年６月加入中国共产党。曾就职于硕士毕业的上海交通大学，后进入上海市对外经济贸易委员会、上海国际集团等国有机关单位工作。２０１３年起担任上海报业集团副总经理。

简历中没有提及的是，程峰作为上海报业集团的高层领导，同时也是中国国内新闻媒体“澎湃新闻”的董事长。“澎湃新闻”源于上海《东方早报》的一项新媒体计划，注重发表原创新闻文章。在中国大陆和全球中文社区有一定的影响力。

凭借一连串针对中国国内反腐大案的深度调查报道，“澎湃新闻”立志于成为“中国第一时政品牌”。但伴随着其犀利的报道风格，和不断触及宣传底线的作风，“澎湃新闻”在中国的媒体业版图上成为了一种特殊的存在，也不断受到来自中国宣传监管高层的压力。一方面，“澎湃新闻”通过对一系列敏感题材的关注，收获了诸多忠实的读者。另一方面，中国宣传部门和上海当地政府从一开始就对这家新媒体机构十分重视，后者也必须不断面对有关“底色和底线”的严厉批评。但同时，中国的宣传部门也想把“澎湃新闻”打造为传统官媒向新媒体转型的成功典范。在数字化阅读的今天，继续占领舆论阵地。

所以，“澎湃新闻”后来也曾陷入“选择性翻译”风波，２０１４年８月，网站刊登了编译英国期刊《经济学人》发表的封面文章《中国想要什么》。当日，微信公号“五月花”发表文章《澎湃新闻的翻译可信吗？》，指出澎湃网通过隐秘的“选择性翻译”的手法，故意屏蔽批评中国的文字。

上海成为反腐重地

如今，程峰被中国纪委机关调查，也为“澎湃新闻”的未来蒙上了一层阴影。一向关注新闻背后深层分析的“澎湃新闻”，也只是援引上海市纪委市监察委员会名为“廉洁上海”的微信公众号，用简短的两句话报道了程峰被调查的消息。

在“廉洁上海”官方微博账号有关消息的评论区中，受点赞关注最多的一条发言是“上海的媒体集体失声了？不报道不传播这条新闻？”，对此有用户评论称：“都是媒体人，人家现在可团结呢……”。同时也有不少发言支持上海的反腐工作。

几乎在程峰被调查的消息爆出同时，中共中纪委宣称，上海市人大常委会党组书记、主任董云虎涉嫌“严重违纪违法”，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。中国媒体报导指出，董云虎是自去年二十大后首位被查的正部级高官。

台湾《镜周刊》则报道称，程峰被调查的消息意味着在过去短短８个月内，上海市的宣传系统已有３名“大咖人物”被查落马。第３位是上海东方网股份有限公司原党委副书记、总裁、总编辑徐世平。中国官媒“新华网”于６月１３日报道称，徐世平因“严重违纪违法被开除党籍和公职”。对其的指控包括“长期与私营企业主不当交往，沉迷资本运作，漠视风险管控，把公权力变成谋取私利的工具，靠企吃企、借机敛财，严重损害党的形象，危害国有企业利益和国有资产安全。”

目前对程峰具体什么行为“涉嫌严重违纪违法”，中国媒体没有具体报道。大多数媒体也只是简单原文转发中纪委的通告。同样以敢言著称的“网易新闻”在一篇相关报道中分析称：“媒体集体失声或许是出于对澎湃新闻的尊重和珍惜。作为一家具有影响力的媒体机构，澎湃新闻一直以独立自主、公正客观的形象示人。此次事件对于澎湃新闻来说无疑是一次重大打击，媒体们或许选择保持沉默，以等待更多事实和消息的披露。”

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。