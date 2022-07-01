 主權移交25年：習近平稱「香港不能亂也亂不起」 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.07.2022

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时政风云

主權移交25年：習近平稱「香港不能亂也亂不起」

中國國家主席習近平週五在香港出席香港政府的宣誓儀式，並發表演說，他再稱「一國兩制」是好制度，沒有理由改變，香港在經歷風風雨雨後，「不能亂、也亂不起」。此外，他還說了什麼？

Hongkong | 25. Jahrestag der Rückgabe an China

香港回歸25週年，習近平發表講話。

（德國之聲中文網）中國國家主席習近平週五（7月1日）出席香港回歸25週年紀念活動及新屆香港政府的宣誓儀式，並發表演說。他表示，「一國兩制」是好制度，沒有理由改變，「必須長期堅持」。另外也稱香港發展不能耽擱，要聚精會神謀發展，「不能亂、也亂不起」。

同日稍早，新任香港特首李家超主持了升旗儀式，習近平沒有出席。他在前一日抵達香港後，並未停留，反而到邊境的深圳過夜，週五才再次前往香港。這是自2017年以來，習近平首次訪問香港。習近平在新政府宣誓儀式期間，為包括行政長官李家超在內的新上任官員監誓。

習近平在致辭時表示，「回歸祖國後」，香港不斷進步，並將談話重點聚焦香港的「一國兩制」。他說，「一國兩制」是前無古人的偉大創舉，根本宗旨是維護國家主權、安全、發展利益，保持香港、澳門長期繁榮穩定。

他並強調，「一國兩制」是經過實踐反覆檢驗，符合國家、民族根本利益，符合香港、澳門根本利益，得到14億多祖國人民鼎力支援，得到香港、澳門居民一致擁護，也得到國際社會普遍讚同。

「這樣的好制度，沒有任何理由改變，必須長期堅持！」習近平在講完這番話後，現場掀起一陣熱烈掌聲。

愛國者治港

此外，習近平在談話中提出「四個必須」和「四個希望」。「四個必須」中，他提及香港的政權必須掌握在愛國者手中。他說：「世界上沒有一個國家、一個地區的人民會允許不愛國甚至賣國、叛國的勢力和人物掌握政權。」

「把香港特別行政區管治權牢牢掌握在愛國者手中，這是保證香港長治久安的必然要求，任何時候都不能動搖。」習近平說。

Hong Kong | 25. Jahrestag der Übergabe an China

習近平前一天，6月30日在香港西九龍車站發表簡短講話。

此一說法與2021年5月香港修改改選舉辦法相呼應。香港立法會去年5月通過名為《2021年完善選舉制度（綜合修訂）條訂草案》的議案，當時被批評意在大幅提高反對聲音進入議會的難度。

香港政府曾解釋，修法是為了實現北京當局要求的「愛國者治港」原則，議會內討論民生事項時也仍然會有反對聲音。中國外交部則說，新選舉辦法更好體現香港居民廣泛、均衡的政治參與。

「香港不能亂、亂不起」

至於「四個希望」，習近平尤其強調要提高治理水準、切實排解民生憂難。他指出香港是全體居民的共同家園，形容「家和萬事興」，並說：「經歷風風雨雨，大家痛感香港不能亂、也亂不起」，因此要「聚精會神謀發展」。

習近平表示，港人不論從事什麼職業、信奉什麼理念，只要真心擁護「一國兩制」、熱愛香港、遵守《基本法》和特區法律，都是建設香港的積極力量。

另外，習近平也在談話尾聲提到香港青年，稱要特別關愛青年人，助解學業、置業等困難。他說：「青年興，則香港興；青年發展，則香港發展；青年有未來，則香港有未來。」

沒有示威抗議

新任港府宣誓就職儀式上，包括習近平在內的所有官員都戴著口罩，沒有互相握手。根據港媒報導，習近平與其妻子彭麗媛已在週五（7月1日）下午1時抵達高鐵西九龍站，準備結束訪港行程，搭乘高鐵離開香港。

新任特首李家超、新任政府主要官員、前特首梁振英及林鄭月娥都到高鐵站大堂現場目送習近平，現場還有一批學生唱歌及揮舞國旗。

過去每年「七一」均有人發起遊行等示威活動，早前，香港反對派組織社會民主連線已宣佈，今年這天由於「形勢艱難」，不會有任何示威活動。

Hongkong | 25. Jahrestag der Rückgabe an China

香港主權移交25周年當天，港府舉行升旗典禮。

針對香港主權移交25年，包括英國首相約翰遜和美國國務卿布林肯都在週四（6月30日）晚間批評，中國沒有履行其主權移交關於「一國兩制」的承諾。中國和香港官方則拒絕這些指控，稱香港「從混亂中恢復秩序」。

香港「佔中三子」之一牧師朱耀明兒子的朱牧民在奧斯陸告訴路透社：「這是一個時代的結束，這是『一國兩制』的結束，這是一個不再能被識別的城市。」

（綜合報導）

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