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主权

主权是一个国家对其管辖区域所拥有的至高无上的、排他性的政治权力。

简言之，即为“自主自决”的最高权威。是对内立法、司法、行政的权力来源，也是对外交往保持独立自主的一种力量和意志。

On May 10, President Tsai Ing-wen addressed the Alliance of Democracies (AoD) Foundation's fourth annual Copenhagen Democracy Summit by video. (Courtesy of Taiwan's Presidential Office) via Wen-Yee

蔡英文：从法律教授到“辣台妹” 28.10.2021

以撒切尔夫人为政治榜样的蔡英文在2016年成为亚洲首位非出身政治世家的女性总统。她曾被《时代》杂志列入全球最具影响力百大人物名单，也被台湾的反对者称作过“空心蔡”；她被央视抨击为执意谋独来日无多，也被台湾的支持者赞为捍卫主权的“辣台妹”。
In this Dec. 15, 2016, photo, provided by the U.S. Navy, the Seawolf-class fast-attack submarine USS Connecticut (SSN 22) departs Puget Sound Naval Shipyard for sea trials following a maintenance availability. A Navy official says a submarine that collided with an unknown underwater object in the South China Sea has arrived in port at Guam. The Navy says the USS Connecticut was conducting routine operations when it struck the object on Oct. 2, 2021. (Thiep Van Nguyen II/U.S. Navy via AP)

媒体：美军对中国侦察行动已近两千次 28.10.2021

中国官媒《人民日报》称，今年以来，美军对中国的侦察行动强度增加；军事专家则表示，美军的情搜任务使中国的主权安全受到威胁。
FILE PHOTO: Political candidate in upcoming local elections Thomas Rohden hangs up posters displaying him next to a Tibetan flag outside the Chinese embassy near Copenhagen, Denmark October 26, 2021. REUTERS/Nikolaj Skydsgaard/File Photo

丹麦地方选举候选人在中国使馆门前悬挂雪山狮子旗 27.10.2021

丹麦地方选举一候选人在哥本哈根中国大使馆门前悬挂印有“藏独”旗帜图案的政治广告。该广告之后被移除。中国驻丹麦使馆发表声明称，“坚决反对借选举之名和所谓'言论自由'干涉中国内政，损害中国的主权，破坏中国的领土完整”。
October 5, 2021, New Taipei, Taipei, Taiwan: A military helicopter carrying a tremendous Taiwan flag conducts a flyby rehearsal with other helicopters ahead of the Double-tenth national day celebration, near Taipei 101, amid ChinaÃ¢â¬â¢s growing military threats. China has been sending record number of warplanes to the ADIZ of the self ruled island, whilst Taiwan has been building better relations with the US, Australia, Japan, and other European countries including Lithuania, Poland, Czech Republic. (Credit Image: Â© Daniel Ceng Shou-Yi/ZUMA Press Wire

美国军队秘密驻台湾逾一年  训练海陆士兵 08.10.2021

美国官员证实美军在台湾驻军，并训练台湾地队的小型部队，而白宫和五角大楼官员则拒绝就美国军队部署发表评论。中国外交部已经迅速回应，表示“将采取一切必要措施捍卫主权和领土完整”。
21/09/2021 Berlin, Ein Rollerfahrer fährt am Morgen an großflächigen Wahlplakaten mit den Kanzlerkandidaten von SPD mit Olaf Scholz (r), und CDU mit Armin Laschet vorbei. Am 26.09.2021 sind die Bundesbürger aufgerufen einen neuen Bundestag zu wählen. +++ dpa-Bildfunk +++

德国大选鹿死谁手? 23.09.2021

9月26日德国联邦议会选举后，德国会出现新任总理，目前社民党以25%支持度领先，社民党提名的总理候选人肖尔兹积极到各处宣讲，表示社民党领导的德国会协助打造一个更具主权的欧盟。基民盟以22%支持度紧追在后，总理候选人拉舍特在现任总理默克尔的支持下也在背水一战。

FILE - In this May 28, 2020, file photo provided by the Malacanang Presidential Photographers Division, Philippine President Rodrigo Duterte, talks during his speech at the presidential palace in Manila, Philippines. Duterte on Friday, July 3,2020, has signed a widely opposed anti-terror law which critics fear could be used against human rights defenders. President Rodrigo Duterte signed the Anti-Terrorism Act after weighing the concerns of different groups, his spokesman said. (Ace Morandante/Malacanang Presidential Photographers Division via AP, File) |

杜特尔特角逐2022菲国副总统 遭批「普京第二」 09.09.2021

菲律宾执政党提名杜特尔特角逐副总统，他也接受提名。学者批评杜特尔特破坏宪法精神，这也可能是自1986年前独裁者马可仕被罢黜以来，对菲律宾民主制度的最大挑战。
U.S. Vice President Kamala Harris, left, and Vietnam's President Nguyen Xuan Phuc pose for a photograph in the Presidential Palace in Hanoi, Vietnam, Wednesday, Aug. 25, 2021. (Manan Vatsyayana/Pool Photo via AP)

德语媒体：打造抗中联盟谈何容易 27.08.2021

对于中国日益强势的扩张行为，东南亚各国大都心存不满。但此次美国副总统哈里斯的亚太之行却也显示出，要想让各国合力对抗中国也绝非易事。

U.N. High Commissioner for Human Rights Michelle Bachelet speaks during a special session of the Human Rights Council on the situation in Afghanistan, at the European headquarters of the United Nations in Geneva, Switzerland, August 24, 2021. REUTERS/Denis Balibouse

联合国人权理事会召开阿富汗问题特别会议  24.08.2021

联合国人权理事会周二在日内瓦举行为期一天阿富汗特别会议。联合国人权事务高级专员巴切莱特谴责阿富汗塔利班严重侵犯人权，中国代表则谴责西方侵犯阿富汗主权。 
U.S. Vice President Kamala Harris delivers a speech at Gardens by the Bay in Singapore before departing for Vietnam on the second leg of her Southeast Asia trip, Tuesday, Aug. 24, 2021. (Evelyn Hockstein/Pool Photo via AP)

哈里斯批中国胁迫南海邻国 北京：谁还相信美国的规则？ 24.08.2021

美国副总统哈里斯24日在新加坡发表演说，批评中国用胁迫与恐吓来支持其南海主权声张，并重申美国对东南亚的承诺是坚定的，并非像美国从阿富汗撤军一样的状况。
FILE PHOTO: Canadian businessman Michael Spavor arrives next to the former NBA basketball player Dennis Rodman (not pictured) after a trip to North Korea, at Beijing Capital International Airport, Beijing, China January 13, 2014. REUTERS/Kim Kyung-Hoon/File Photo

中国驳回加拿大抗议 “敦促加方认清形势” 12.08.2021

加拿大就本国公民被中国法庭判处重刑提出抗议后，中国方面驳斥了加拿大的说法。中国外交部和驻加大使馆称加拿大方面的说法毫无根据，“粗暴地干涉了中国的司法主权。”
Die US-amerikanische Flagge links und die Flagge der Volksrepublik China auf dem Dach des Kongresszentrum in Davos. Flaggen der USA und China auf dem Kongresszentrum in Davos, Schweiz. Davos Graubünden Schweiz *** The US American flag on the left and the flag of the Peoples Republic of China on the roof of the Congress Center in Davos Flags of the USA and China on the Congress Center in Davos, Switzerland Davos Graubünden Switzerland

美中在联合国就南海问题激烈交锋 10.08.2021

美国与中国9日在联合国安理会就南海议题展开激烈交锋，美国不点名的方式批评中国在南海挑衅，中国则批美国挑拨离间的行为，是对南海稳定最大的威胁。两方在会议上还说了些什么？
28.07.2021 In this photo released by China's Xinhua News Agency, Taliban co-founder Mullah Abdul Ghani Baradar, left, and Chinese Foreign Minister Wang Yi pose for a photo during their meeting in Tianjin, China, Wednesday, July 28, 2021. Wang met with a delegation of high-level Taliban officials as ties between them warm ahead of the U.S. pullout from Afghanistan. (Li Ran/Xinhua via AP)

德语媒体：谁来填补阿富汗真空？ 02.08.2021

中国和印度都想扩大在阿富汗的影响力，而为了达到这一目的，他们必须要同塔利班搞好关系。
25.08.2018, Niedersachsen, Wilhelmshaven: Die Fregatte Bayern kehrt nach fast sechsmonatigem Mittelmeer-Einsatz wieder in den Heimathafen zurück. Foto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa

19年来首次派军舰赴南海 德国：不会穿越台湾海峡 02.08.2021

德国“巴伐利亚”号巡防舰2日从威廉港启程，开始其印太使命。这是德国近20年来首次派遣军舰前往南海，要加入其他西方国家的行列，扩大其在该地区的军事存在。
U.S. Defense Secretary Lloyd Austin visits the site where late U.S. Senator John McCain's plane was shot down on Oct 26, 1967 in Hanoi, Vietnam, July 29, 2021. REUTERS/Idrees Ali

美防长访问越南 北京批美挑拨离间 30.07.2021

美国国防部长奥斯汀周四在越南会晤该国防长，双方同意在安全与新冠疫情等多领域持续合作，中国驻新加坡大使馆同日则发布声明，谴责奥斯汀日前演说的内容，是为了挑拨中国与邻国的关系。
HANDOUT - 15.06.2020, Philippinen, Manila: Rodrigo Duterte, Präsident der Philippinen, spricht mit Mitgliedern einer Task-Force zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus. Die Quarantänebeschränkungen in der Hauptstadt werden für weitere zwei Wochen aufrecht erhalten, da die Zahl der Corona-Infektionen weiterhin alarmierend ansteigt. Foto: Simeon Celi Jr./Malacanang Presidential Photographers Division/AP/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ |

菲总统不甩南海仲裁 学者：菲律宾将持续亲中 28.07.2021

美国国防部长访问马尼拉前夕，杜特尔特发表任内最後一次国情咨文，谈及中国及南海争议。专家认为，杜特尔特任期内会持续走亲中路线，且明年大选他的女儿若当选总统，菲中紧密关系将不会改变。
Secretary of Defense Lloyd Austin listens during a House Committee on Armed Services hearing on 'The Fiscal Year 2022 National Defense Authorization Budget Request from the Department of Defense' on Capitol Hill in Washington, DC, on Wednesday, June 23, 2021. Photo by Sarah Silbiger/UPI Photo via Newscom picture alliance

美防长：中国对南海的主权要求缺乏国际法依据 27.07.2021

美国国防部长奥斯汀针对中国在存在主权争议的南中国海态度日益强硬的做法指出，中国对南海的主权要求“在国际法上缺乏依据”。
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