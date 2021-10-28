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主权是一个国家对其管辖区域所拥有的至高无上的、排他性的政治权力。
简言之，即为“自主自决”的最高权威。是对内立法、司法、行政的权力来源，也是对外交往保持独立自主的一种力量和意志。
以撒切尔夫人为政治榜样的蔡英文在2016年成为亚洲首位非出身政治世家的女性总统。她曾被《时代》杂志列入全球最具影响力百大人物名单，也被台湾的反对者称作过“空心蔡”；她被央视抨击为执意谋独来日无多，也被台湾的支持者赞为捍卫主权的“辣台妹”。
中国官媒《人民日报》称，今年以来，美军对中国的侦察行动强度增加；军事专家则表示，美军的情搜任务使中国的主权安全受到威胁。
丹麦地方选举一候选人在哥本哈根中国大使馆门前悬挂印有“藏独”旗帜图案的政治广告。该广告之后被移除。中国驻丹麦使馆发表声明称，“坚决反对借选举之名和所谓'言论自由'干涉中国内政，损害中国的主权，破坏中国的领土完整”。
美国官员证实美军在台湾驻军，并训练台湾地队的小型部队，而白宫和五角大楼官员则拒绝就美国军队部署发表评论。中国外交部已经迅速回应，表示“将采取一切必要措施捍卫主权和领土完整”。
9月26日德国联邦议会选举后，德国会出现新任总理，目前社民党以25%支持度领先，社民党提名的总理候选人肖尔兹积极到各处宣讲，表示社民党领导的德国会协助打造一个更具主权的欧盟。基民盟以22%支持度紧追在后，总理候选人拉舍特在现任总理默克尔的支持下也在背水一战。
菲律宾执政党提名杜特尔特角逐副总统，他也接受提名。学者批评杜特尔特破坏宪法精神，这也可能是自1986年前独裁者马可仕被罢黜以来，对菲律宾民主制度的最大挑战。
对于中国日益强势的扩张行为，东南亚各国大都心存不满。但此次美国副总统哈里斯的亚太之行却也显示出，要想让各国合力对抗中国也绝非易事。
联合国人权理事会周二在日内瓦举行为期一天阿富汗特别会议。联合国人权事务高级专员巴切莱特谴责阿富汗塔利班严重侵犯人权，中国代表则谴责西方侵犯阿富汗主权。
美国副总统哈里斯24日在新加坡发表演说，批评中国用胁迫与恐吓来支持其南海主权声张，并重申美国对东南亚的承诺是坚定的，并非像美国从阿富汗撤军一样的状况。
加拿大就本国公民被中国法庭判处重刑提出抗议后，中国方面驳斥了加拿大的说法。中国外交部和驻加大使馆称加拿大方面的说法毫无根据，“粗暴地干涉了中国的司法主权。”
美国与中国9日在联合国安理会就南海议题展开激烈交锋，美国不点名的方式批评中国在南海挑衅，中国则批美国挑拨离间的行为，是对南海稳定最大的威胁。两方在会议上还说了些什么？
中国和印度都想扩大在阿富汗的影响力，而为了达到这一目的，他们必须要同塔利班搞好关系。
德国“巴伐利亚”号巡防舰2日从威廉港启程，开始其印太使命。这是德国近20年来首次派遣军舰前往南海，要加入其他西方国家的行列，扩大其在该地区的军事存在。
美国国防部长奥斯汀周四在越南会晤该国防长，双方同意在安全与新冠疫情等多领域持续合作，中国驻新加坡大使馆同日则发布声明，谴责奥斯汀日前演说的内容，是为了挑拨中国与邻国的关系。
美国国防部长访问马尼拉前夕，杜特尔特发表任内最後一次国情咨文，谈及中国及南海争议。专家认为，杜特尔特任期内会持续走亲中路线，且明年大选他的女儿若当选总统，菲中紧密关系将不会改变。
美国国防部长奥斯汀针对中国在存在主权争议的南中国海态度日益强硬的做法指出，中国对南海的主权要求“在国际法上缺乏依据”。
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