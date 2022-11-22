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主权是一个国家对其管辖区域所拥有的至高无上的、排他性的政治权力。
简言之，即为“自主自决”的最高权威。是对内立法、司法、行政的权力来源，也是对外交往保持独立自主的一种力量和意志。
美國副總統哈里斯週一會見菲律賓總統小馬科斯，盼望加強雙方的合作與防務承諾。她还强调南海周边国家的领土主权和航行自由不容侵犯。
美国联邦调查局（FBI）局长克里斯托弗·雷（Christopher Wray）表示对中国警方在没有适当协调的情况下试图在纽约设立分支机构感到无法容忍，认为这种做法侵犯了美国主权。
澳洲总理阿尔巴尼斯称，不太可能支持台湾加入CPTPP，因为该协议只针对“公认的国家”而非经济体。有学者指出，阿尔巴尼斯会晤习近平不久后发表此番言论，可能被视为对中国的一种让步。澳洲政府已向台湾作出澄清。
联合国安理会希望推出一项谴责俄罗斯公投与侵略的决议。中国仍然不明确谴责俄罗斯吞并乌克兰地区、践踏主权与领土完整原则，北京称乌克兰同台湾完全不可比。
韩国总统办公室周四强调，“萨德”系统是自卫性防御手段，关乎国家安全主权，不容妥协。韩国外长朴振近日在访问中国时也表示，“萨德”问题并不是韩中关系的全部，也不应成为全部。
就在美國總統拜登與中國國家主席習近平傳出雙方預計週四（7月28日）進行通話前夕，美方官員公開批評北京在南海對其他國家的挑釁舉動，「咄咄逼人」。
一艘美国驱逐舰周三在南海进入主权争议岛屿附近水域，中国军方称驱离了这艘“非法闯入中国领海”的军舰。美国海军则表示，中国关于这次任务的声明是“错误的”，并宣布“罗纳德-里根”号航母正在南海展开安全行动。
美国国务卿布林肯呼吁中国遵守2016年海牙国际仲裁庭就南中国海争议的裁决，并警告，如果盟国菲律宾的舰船或飞机在争议水域受到攻击，美国将有义务保卫盟国的安全。
香港主权移交25周年之际，本文作者邝颂晴认为，北京对民主和法治的镇压，使许多香港人的生活变得艰难。
中国党和国家领导人习近平参加了香港主权回归25周年庆典活动，尽管街头挂满了彩旗和欢迎标语，但北京高压和新冠疫情的双重冲击之下，香港民间并没有太多的节日氛围。
7月1日是香港主权移交25周年，同时也是香港第六届政府就职典礼。国家主席习近平一连两日访港，亲自参加新任特首李家超宣誓就职仪式。不过官方在官方试图营造歌舞升平、普天同庆的景象，民间反应普遍极为冷淡，形成强烈对比。
中國國家主席習近平週五在香港出席香港政府的宣誓儀式，並發表演說，他再稱「一國兩制」是好制度，沒有理由改變，香港在經歷風風雨雨後，「不能亂、也亂不起」。此外，他還說了什麼？
1997年后的香港在方方面面都发生了变化。香港从中国飞速增长的经济中受益的同时，当地人也感受到这些变化所带来的不可承受之重，例如自由的减少和高昂的房价。
主权回归中国25年之后，香港已经发生了"天翻地覆"的变化。曾经活跃的民主派立法会议员几乎销声匿迹，反对派人士要么锒铛入狱，要么远走他乡。
中国国家主席习近平和夫人彭丽媛搭乘广深港高铁抵达香港西九龙站。这是时隔5年后，习近平再次访港。这同时也是2020年新冠疫情爆发以来习近平首次离开中国大陆。
25年前，香港主权移交北京前夕，曾有大量港人移居海外。而过去几年，随着北京对香港管控不断收紧，选择移民的港人又变得越来越多。
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