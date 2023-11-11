为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
主权是一个国家对其管辖区域所拥有的至高无上的、排他性的政治权力。
简言之，即为“自主自决”的最高权威。是对内立法、司法、行政的权力来源，也是对外交往保持独立自主的一种力量和意志。
一艘菲律宾海岸警卫队橡皮艇飞速奔驰，三艘中国快艇在后面紧追不舍。这样的紧张场面周五在南中国海再次上演。美国国务院发言人表示，面对中国的“一再骚扰”，美国与菲律宾“肩并肩站在一起”。
周五，中菲两国海警船只再度在南中国海发生冲突。过去一段时间以来，南中国海一处岛礁的主权争议，以使北京和马尼拉的关系变得剑拔弩张。
岸田文雄说，日本同意向菲律宾提供海岸监视雷达，这是日本官方安全援助计划下的全球首个合作项目，旨在帮助提高东京伙伴国的威慑能力。菲律宾和日本是美国最亲密的两个亚洲盟国，并与中国有着长达数十年的海洋主权争端。
中国海警宣称于黄岩岛附近驱离了一艘菲律宾炮艇，但菲律宾军方批评中方所言并非事实，而是中国方面的「政治宣传」。
中国同菲律宾之间的关系去年以来再度恶化。在南海黄岩岛（菲律宾称斯卡伯勒浅滩）水域，两国近日又出现纠纷。
今年度的亚运会本周在杭州登场，不过最近却传出三名印度运动员由于签证问题，无法入境中国参加亚运会比赛。印度对此提出谴责，称不承认中方发放的「另纸签证」，中国官方则表示：欢迎持合法证件的运动员参加杭州亚运会。
本周二，东盟国家在南中国海举行首次联合军演。随着中国在地区内日益强势的活动，东盟成员国正采取更强烈回应。
在经历了中国海警船和海上民兵船的围追堵截之后，菲律宾海警又一次成功完成了为驻扎在南中国海仁爱礁“坐滩”军舰上的部队提供补给的任务。在场的路透社记者也经历了菲律宾海警船与中国船只之间常见的猫鼠追逐战。
中国海警船水炮袭击菲律宾船只的事件发生后，南中国海局势进一步趋于紧张。有消息称，下周美日澳三国海军将在争议海域举行联合演练，宣示捍卫"航海自由"的决心。
台灣副總統賴清德過境美國，再遭中國抨擊「竄美」，台灣部分輿論亦喊出「疑賴論」。作為台灣總統大選候選人，賴清德的美洲行傳遞了什麼訊息？DW訪問3名專家，解讀美、中、台的各自盤算。
据美联社分析卫星图片称，中国看起来于近期开始在一个有主权争议的南中国海岛屿上修建简易机场，越南和台湾也对该岛屿提出主权要求。
台灣副總統賴清德近日接受彭博社專訪，重申他對「台灣獨立」和兩岸關係的立場。作為民調領先的2024年台灣總統候選人，賴清德走中間路線，會贏得更多選民支持，還是丟失民進黨基本盤？
中国外交部长王毅在访问新马时谈及南中国海局势，批评美国借仁爱礁争议“煽风点火”，“在中菲之间挑动是非”, 破坏南海和平。他呼吁菲律宾寻求化解南海局势的有效途径。
本周六，中国和菲律宾船只再次在南海仁爱礁附近发生冲突。中方对菲律宾补给船发射了水炮，阻止其卸货。马尼拉称这是违反国际法的危险举动，中方则称菲船只“非法闯入”领海。
美國國防部與中國外交部高層2日展開會談，這是中美防長對話破局後，兩國罕見的安全有關對話。同時，《金融時報》報導稱，白宮擬再藉外國軍事融資對台提供軍援。
美國共和黨總統候選人、現任佛州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）31日稱，他若當選美國總統，將取消中國的「永久正常貿易關係地位」，也會阻止中國武力犯台。
© 2023 德国之声 |
数据保护 |
无障碍声明 |
责任声明 |
联系方式