主权议题笼罩台湾大选 投票率是胜负关键

(德国之声中文网) 台湾大选即将于下周六 (1月11日) 登场，各党候选人也正全力在台湾各地进行造势活动。 除了总统候选人南北奔走外，立法委员的候选人也纷纷站上街头，试图在最后关头，争取选民的青睐。

在距离大选不到九天的时刻，专家都认为这次大选与以往不同的地方是，民粹主义的崛起。 美国富兰克林与马歇尔学院政府系助理教授颜维婷告诉德国之声，从韩国瑜在上周日 (12月29日) 的辩论中狠批多家媒体的行径，可以看出他正试着将整个选举的论述带往民粹主义的方向。 她说：「这次选举的几场政见发表会中，我几乎没听到任何一个候选人将焦点着重在实质的政策上。 」

专门研究台湾政党政治的傅尔布莱特计划 (Fulbright Program) 学者南乐 (Lev Nachman) 则说，虽然这次大选论述仍然围绕着台湾的主权议题，但是民粹主义的崛起， 让台湾的选民认为捍卫主权是目前他们最需要关注的议题。 他告诉德国之声：「捍卫主权仍是蔡英文跟民进党这次选战中最主要的论述，这一点与过往几届总统大选是一样的。 唯一不同的是，韩国瑜所带起的民粹主义替这个主权议题增添了急迫性。 」

此外，颜维婷指出，自从中国国家主席习近平去年1月2日在演说中强调「一国两制」台湾方案后，国民党便无法以九二共识作为其两岸政策基础。 这样的转变，也让民进党在这次大选中，能够更有效的强化他们的主权论述。

颜维婷告诉德国之声：「过往的选战中，如果一个政党以『中华民国在台湾』作为他们主权议题的主要论述，他们等于掌控了九二共识这个概念。 然而，在习近平推出一国两制台湾方案后，九二共识等于名存实亡了。 这样的发展加上国民党推出的『亲中』不分区名单，都让民进党能更顺理成章的将自己塑造成捍卫台湾主权的最佳选择，也让他们的立场在与国民党相比时，显得更中性。 」

12月21日高雄市的一场选战造势活动

香港抗争如何影响台湾大选？

自从今年六月香港爆发「反送中」运动后，各界便十分关注这场香港史上历时最长的社会运动如何影响即将到来的台湾大选。 台湾总统蔡英文自去年六月起，便数度公开声援香港的示威者。 代表国民党参选的韩国瑜也一改该党传统的「亲中」立场，在去年11月一场记者会上，以强烈的语言呼吁中国政府让香港实施全民直选。

然而，当各界都在讨论香港示威如何影响台湾大选的同时，专家却认为这场运动其实对台湾大选的走向，影响有限。 傅尔布莱特学者南乐表示，「反送中」运动某种程度上，确实影响总统候选人如何设计他们在统独议题上的论述，但是这场运动并没有替台湾大选带来任何新的元素。 他告诉德国之声：「『反送中』运动在这次大选中，确实影响国民党或民进党在主权议题上的论述。 但是它并没有为这次大选带来任何新的元素。 」

南乐表示，虽然不少外国媒体都认为香港「反送中」运动是让蔡英文的民调止跌反弹的关键因素，但事实上，真正的民调数据却显示，香港「反送中」运动中大型事件发生的日期，与蔡英文民调明显上升的日期并不吻合。

关键评论网的网络实时民调追踪图显示，去年6月9日香港「反送中」运动首次的百万人游行当日，蔡英文的民调从6月8日的38.2%，小跌到38.1%。 而在7月1日香港示威者冲进立法会当天与隔天，蔡英文的民调反而从39.1%小跌至38.7%, 显示「反送中」运动中的重大事件，确实没有直接影响到台湾大选的情势。

然而，在美国富兰克林与马歇尔学院教政治学的颜维婷也指出，虽然「反送中」运动没有直接影响台湾大选的情势，这场运动却让台湾选民能清楚想象与中国统一后，他们可能面临的处境。 此外，香港「反送中」运动也让民进党在主权议题上的论述，变得更有说服力。

颜维婷告诉德国之声：「『反送中』运动在主权议题上，提供了蔡英文很多论述的题材。 这些论述也让蔡英文在某些台湾选民心中，成为捍卫台湾主权的最佳人选。 」

但是，颜维婷也认为，与「反送中」运动相比，韩国瑜造势活动的现场画面，或许更能激发部分选民1月11日出来投票的决心。 她说：「我认为候选人的政见，才是直接影响投票率的关键因素。 在我看来，这次大选的胜负关键在于各候选人支持群众的投票率。 」