主权移交25周年：海外港人的无奈与乡愁

(德国之声中文网）玛丽在香港主权移交中国之前离开了香港，25年后的今天，玛丽仍相信这是一个正确的决定。她对法新社表示：“我就是没法相信中国政府。” 和玛丽持相同观点的香港人还有很多。官方数据显示，在香港主权移交中国之前的几年里，有数十万人离开香港，去海外开始了新的生活，因为他们不想生活在北京的操控之下。

本周五，香港将迎来主权移交25周年庆典，街头的宣传标语上写着：“砥礪奮進廿五載 攜手再上新征程”，而对很多人来说，他们的“新征程”就是尽快离开香港。

根据中英两国当年达成的协议，中国承诺保持香港的高度自治和司法独立，并在地方选举和协商的基础上任命香港领导人。

但北京后来颁布的香港国安法，却掀起了新一轮移民潮。2020年移居英国的翁费米（Fermi Wong）表示：“移居世界各地的港人对香港的定义也许并不相同，但我们都有强烈的群体意识，都有着共同的命运。连接我们的是一些无法描述的东西，是一种特殊的气质，在街上我一眼就能认出香港人。”

人在英国，心系香港

1997年4月，玛丽和丈夫及两个儿子一道搭乘单程航班离开香港，此后一直生活在英国。她很快就适应了异乡的生活，从未真正感到想家。但2019年，有关香港发生大规模抗议示威的电视新闻，还是吸引了她的全部注意力。玛丽说：“我每天晚上都要看新闻，一边看一边哭。这些参加抗议的年轻人只不过就是说出了他们的真实感受而已。”

北京对抗议活动做出的回应，是颁布国安法压制反对呼声，并改革选举制度，令大多数反对派人士失去了议员资格。在玛丽看来，香港已经变得面目全非了。



正是这部港版国安法的颁布，使翁费米下定了离开香港的决心。此前她是一名代理少数族裔权益的律师，在香港已经工作了20多年。

在许多批评人士看来，2020年开始实施的国安法，已经使“一国两制”的承诺变成一纸空文，赋予港人的自由权利也几乎被剥夺殆尽。翁费米说：“我们再也不会相信他们了。”

加拿大和澳大利亚也制定了相应的 "救生艇计划"，2019年之后，上述两国分别接受了47000名和8900名来自香港的移民。在接受香港英文报纸《南华早报》采访时，就连建制派政治家曾钰成都承认，香港人正在 "用脚投票"。不过，香港政府则坚持认为，目前的移民潮属于“正常的人口流动”，即将离任的香港特首林郑月娥甚至指责某些国家用政治幌子来“掩饰他们掠夺香港人才的行为。” 林郑月娥的继任者李家超则对那些希望移民海外的港人发出威胁称，一旦他们选择离开，将会为错过机会而感到后悔。

已经移民英国的翁费米说，香港已经变得面目全非。她说：“地理意义上的香港依然存在，但她早已不是那个海外香港人曾经生活过的香港。”

目前在台湾做设计师的小林也同样有这种失去了家园的感觉，她以化名对法新社表示：“事实上，我不知道该怎么定义香港，以它的边界、以它的人们、还是应当以它所代表的精神？”

用脚投票

2017年，小林为了工作首次离开香港，后来她成立了关注组，对香港的示威者表示声援。她对法新社表示：“2019年的时候，对于自己还是不是一个香港人，我并没有太强烈的感觉，但现在，无论走到哪里，我都是一个香港人。” 小林绝不是孤立现象，过去几年的政治动荡令海外港人社团也变得更加活跃和壮大。

来自四个国家的港人团体代表向法新社证实，目前世界各国由港人组织的公民社会团体有八十多个。一些团体为港人移民就业提供帮助和辅导，另一些则从事政治游说。但海外港人当中很多人都在担心，随着香港的变化越来越大，他们同香港的联系也会变得越来越少。

华盛顿香港民主理事会主席周永康曾经是香港学生运动的领袖之一，他很清楚，地理上的距离也会导致心理上的疏离感。很多海外港人都是“有家不能回或不愿回”，长此以往，难免会对家乡香港产生心理距离。周永康表示，香港以及港人过去的抗争就是他永远的“政治动机”。他说：“我会为这样的香港而继续奋斗，要让香港获得自由，也让世界变得更加自由。

从这个意义而言，香港就是我的动力和目标。”

（法新社）

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