主权争议：智库称中越船队南海对峙长达数周

（德国之声中文网）战略和国际研究中心（CSIS）和高级国防研究中心（C4ADS）周三（7月17日）发布报告称，越南和中国船只在南中国海位于越南经济专属区内的离岸油田发生对峙，时间长达数周。

两家机构发表的另一份报告则指出，隶属中国地质调查局的勘探船"海洋地质8号"于本周一完成为其12天的勘测工作，其活动范围靠近争议岛屿南沙群岛（Spratly Islands，国际上亦称斯普拉特利群岛）。该船所勘测的一处油田的开采权已经被越南政府授予西班牙国家石油公司（Respol）。在2017年和2018年，该公司先后两次因为中方压力而停止在越南海域的开采工作。

根据美方智库提供的数据，"海洋地质8号"进行勘测期间有3艘中方海巡船护航，而越南则派出8艘船只密切跟随。

"具有威胁性质"的航行举动

数天前，中国海巡船海警35111号对数艘越南船只做出"具有威胁性质"的航行举动。当时越南船只正在为日本拥有的Hakuryu-5海上钻油平台提供支援服务。该平台由俄罗斯石油公司（Rosneft）租用，在位于越南东南370公里处的06.1油田进行开采。

包括此处在内的越南大部分海洋大陆架均位于中国宣称的"九段线"之内，北京政府认为此线之内区域均为中国版图。但九段线的合法性极具争议，而且并非连续密闭的区域，因此造成中国的主权诉求并不清晰明确，引发周边国家不满。

去年，路透社独家报道称，俄罗斯石油公司越南分公司曾担心在06.1油田的开采工作会激怒中国。

战略和国际研究中心的报告称，"7月2日，35111船于距钻井平台不足0.5海里处，在船距不到100米的情况下在越南船队之间进行高速穿插，此后（越南）船只离开Hakuryu-5钻井平台。"

目前仍不清楚的是，截止周三，是否仍有中国船只在俄罗斯石油公司平台附近进行挑衅行为。

2014年，一座中国石油钻井平台开始在越南海域内作业，引发越中关系达到数十年来最为紧张的状态。此事件引发双方船只冲撞，越南爆发反华骚乱。

越南总理："准备战斗"

路透社报道称，7月12日，在被问及本月发生的中越船只对峙事件时，中国外交部发言人耿爽称中国在南中国海问题上的立场是"一贯和明确的"。他表示，"中国坚决维护其在南中国海的主权和海洋权益，同时坚持通过谈判和协商与相关国家化解分歧。"

中国外交部网站有关7月12日例行记者会的记录中，并没有耿爽以上发言内容。

本周二，越南外交部发表声明，对未具体指明的南中国海"近期事态发展"做出回应。

越南外交部发言人黎氏秋恒（Le Thi Thu Hang）表示，"在没有得到越南许可的情况下，所有外方在越南海域的行动均无法律效力，并且侵犯越南领海，违反国际法。"

声明未提及此前的海上对峙事件。

俄罗斯石油公司和西班牙石油公司都没有回应路透社的邮件采访请求。

中国在越南油田区域进行勘测期间，越南总理阮春福（Nguyen Xuan Phuc）视察了位于首都河内的海岸警卫队总部。越南媒体没有对海上对峙事件进行报道，但展示了阮春福通过视频连线与海岸警卫队船员通话的画面。

越南海岸警卫队官网发表声明称，阮春福要求他们"保持警惕，准备战斗"，准备应对"不可预料的事态发展"。

就在同一天，越南国家议会主席阮氏金银（Nguyen Thi Kim Ngan）在北京会见其中国同僚、中共政治局常委、全国人大常委会委员长栗战书。中国官媒新华社报道称，双方表示将"共同维护海上和平与稳定"。

石涛/凝炼（路透社）