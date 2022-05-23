“主旋律”以外的声音: 从YT视频看上海人的抗争

上海疫情逐渐趋缓，地铁部分恢复运营，该市表示6月起全面恢复正常生活秩序。但实际上上海仍处于严格防疫管控中。一些市民通过视频表达对防疫政策的不满。
（德国之声中文网）随着上海疫情趋稳，上海周日（5月22日）恢复4条地铁线路运行。实际上，上海仍处于封控中，一些市民在社交媒体上述发对严格防疫措施的不满，但在中国的网络管控下，表达不满的视频很快便在中国网络上被屏蔽。一些被上传到Youtube及推特的视频则透露出不同于官方 "主旋律" 所报道的上海现况。
有网民在Youtube上分享上海地铁部分恢复通车后，上海电台记者直播中"翻车"的采访视频。画面中，记者问一名女性乘客再次搭乘地铁的心情，受访乘客表示："今天特别高兴，因为封了将近要两个月了吧。"
受访者随后话锋一转说："我出生到现在还没有受过这样的日子，被关在家里不能出去啊，真是天大的笑话......"
视频画面在此时快速转开改拍车厢另一侧，记者的话筒也远离了受访者，收音逐渐不清晰。这段直播视频在网上被多次转贴并受到热议。有网民评论这则视频称，"记者的麦克风和摄影的镜头很有党性"、"话筒紧急避险了"。
在澎湃新闻的直播视频中也出现了类似的"翻车"画面。一名女子被记者问道地铁线路开通后的感想，她表示："在这里我们真的是太难了...在这里五十多天物资也没发过...." 记者此时赶紧拉开麦克风，并回应："好的好的，也谢谢您，祝您一路顺利。" 有网民打趣道，"澎湃的麦克风也装备了最新式的主动防御避敌系统"。
拥有约2500万人口的上海经历近两个月的封城，官方坚持"动态清零"防疫政策，防疫人员"入户消杀"的做法引起不少民众反弹，并通过不同方式抗议。一则分享在Youtube的视频记录了上海居民如何应放防疫人员以及警方。
视频内容显示，自称淮海坊居委会的女子要求一名住户离开家五天以进行消杀。该名女性住户质疑她的检测结果是阴性为何要出门，对方见其在拍摄视频，立刻回头叫警察。不久后，身穿白色防护衣的警察走来与拍摄视频的女子对话。警方表示要实施"场所消杀"，女子要求警方明确解释包括哪些地方。
警察回答"这大楼门内外都要消杀"，也包括女子所站的院子里。女子据理力争地质疑："我门锁起来你们怎么可以进来我的院子里面呢？"
警察接着回答："如果愿意..." 拍摄视频的女子坚定表示："我不愿意。"她也向警方询问，如果不同意留下钥匙，不同意对方进入她的任何私人场所进行消杀，对方是否会强制执行。她解释称，之前其他区域发生过爬窗进门或是私自进门的情况，因此有所疑虑。警方表"可以沟通"。自称代表居委会的女性回应称，如果钥匙不留下，防疫人员可以不入内消杀。整段视频中，女子口气坚定，客气有理但并未退让。
中国防疫人员"入内消杀"的做法此前便引起极大争议与讨论。华东政法大学法学教授童之伟5月8日便发文指出，官方将民众强制送往方舱隔离为非法，且无权强行进入民宅消毒。他还表示，上海任何机构无权强行要求市民交出住宅锁匙，并入内消毒。原因是中国没有任何法律授权任何机构和个人，让居民向公务人员交出住宅锁匙后离家，让后者进入住宅作病毒消杀。童之伟在社交媒体上发表的这篇文章立即被当局封杀，微博等社交账户也遭到禁言。
第二段视频中，警察因一名市民转发视频而上门提醒，若“有编造或故意传播涉疫虚假信息”必须负相应法律责任。拍摄视频的女子激动地表示，“你相信动态清零，我相信人家发的是事实”。她还指责警方总是“用坐监狱，影响三代来恐吓市民”。
（综合报道）
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近日，徐州、上海等地防疫人员趁民众被隔离时进入民宅进行所谓“消杀”的视频在网络疯传。华东政法大学法学教授童之伟指官方将民众强制送往方舱隔离为非法，且无权强行进入民宅消毒后，其微博立即遭封杀。上海官员5月10日强调，将加大消杀力度，但居民可在入户消毒前主动告知需保护物品。