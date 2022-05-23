“主旋律”以外的声音: 从YT视频看上海人的抗争

（德国之声中文网）随着上海疫情趋稳，上海周日（5月22日）恢复4条地铁线路运行。实际上，上海仍处于封控中，一些市民在社交媒体上述发对严格防疫措施的不满，但在中国的网络管控下，表达不满的视频很快便在中国网络上被屏蔽。一些被上传到Youtube及推特的视频则透露出不同于官方 "主旋律" 所报道的上海现况。

有网民在Youtube上分享上海地铁部分恢复通车后，上海电台记者直播中"翻车"的采访视频。画面中，记者问一名女性乘客再次搭乘地铁的心情，受访乘客表示："今天特别高兴，因为封了将近要两个月了吧。"

受访者随后话锋一转说："我出生到现在还没有受过这样的日子，被关在家里不能出去啊，真是天大的笑话......"

视频画面在此时快速转开改拍车厢另一侧，记者的话筒也远离了受访者，收音逐渐不清晰。这段直播视频在网上被多次转贴并受到热议。有网民评论这则视频称，"记者的麦克风和摄影的镜头很有党性"、"话筒紧急避险了"。

在澎湃新闻的直播视频中也出现了类似的"翻车"画面。一名女子被记者问道地铁线路开通后的感想，她表示："在这里我们真的是太难了...在这里五十多天物资也没发过...." 记者此时赶紧拉开麦克风，并回应："好的好的，也谢谢您，祝您一路顺利。" 有网民打趣道，"澎湃的麦克风也装备了最新式的主动防御避敌系统"。

观看视频 01:56 上海重开部分公共交通 城市仍然处于高度警戒

拥有约2500万人口的上海经历近两个月的封城，官方坚持"动态清零"防疫政策，防疫人员"入户消杀"的做法引起不少民众反弹，并通过不同方式抗议。一则分享在Youtube的视频记录了上海居民如何应放防疫人员以及警方。

视频内容显示，自称淮海坊居委会的女子要求一名住户离开家五天以进行消杀。该名女性住户质疑她的检测结果是阴性为何要出门，对方见其在拍摄视频，立刻回头叫警察。不久后，身穿白色防护衣的警察走来与拍摄视频的女子对话。警方表示要实施"场所消杀"，女子要求警方明确解释包括哪些地方。

警察回答"这大楼门内外都要消杀"，也包括女子所站的院子里。女子据理力争地质疑："我门锁起来你们怎么可以进来我的院子里面呢？"

警察接着回答："如果愿意..." 拍摄视频的女子坚定表示："我不愿意。"她也向警方询问，如果不同意留下钥匙，不同意对方进入她的任何私人场所进行消杀，对方是否会强制执行。她解释称，之前其他区域发生过爬窗进门或是私自进门的情况，因此有所疑虑。警方表"可以沟通"。自称代表居委会的女性回应称，如果钥匙不留下，防疫人员可以不入内消杀。整段视频中，女子口气坚定，客气有理但并未退让。

中国防疫人员"入内消杀"的做法此前便引起极大争议与讨论。华东政法大学法学教授童之伟5月8日便发文指出，官方将民众强制送往方舱隔离为非法，且无权强行进入民宅消毒。他还表示，上海任何机构无权强行要求市民交出住宅锁匙，并入内消毒。原因是中国没有任何法律授权任何机构和个人，让居民向公务人员交出住宅锁匙后离家，让后者进入住宅作病毒消杀。童之伟在社交媒体上发表的这篇文章立即被当局封杀，微博等社交账户也遭到禁言。

第二段视频中，警察因一名市民转发视频而上门提醒，若“有编造或故意传播涉疫虚假信息”必须负相应法律责任。拍摄视频的女子激动地表示，“你相信动态清零，我相信人家发的是事实”。她还指责警方总是“用坐监狱，影响三代来恐吓市民”。

（综合报道）

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