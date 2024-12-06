主张友台抗中 获特朗普提名的美驻华大使是谁？

特朗普已多次表态要对中国加征关税，如今任命有经商背景的珀杜担任驻中国大使，有意藉助其经验跟北京交手。珀杜从政前是商人，曾在香港待过一段时间；担任参议员时，他也到过台湾，被视为友台议员之一。

（德国之声中文网）美国总统当选人特朗普週四（12月5日）在他自己创立的“真实社交”平台（Truth Social）宣布，将提名共和党前参议员珀杜（David Perdue）为美国驻中国大使。

特朗普把珀杜形容为“忠实的支持者和朋友”，并写道：“他将能帮助我实施我的战略，维护这个区域的和平，与中国领导阶层建立起有成效的工作关系。”

珀杜在X平台表示很荣幸，愿意接受特朗普提名。“我曾两度生活在亚洲，我理解这个职务的重要性，很期待落实特朗普总统的战略，让世界再一次变安全，并在中国代表美国的利益。”珀杜也感谢了现任美国驻中国大使伯恩斯（ Nicholas Burns）对他的祝贺。

珀杜何许人也？

74岁的珀杜来自佐治亚州，出身自当地一个以养鸡业闻名的显赫商业家族。他从政前有40年的经商背景，待过新加坡、香港等地；2015年起，他正式前进国会，担任参议员一直到2021年。隔年，他尝试角逐佐治亚州长失利。

珀杜曾是美国国会最富有的议员之一，在任时也积极投资股市；2020年，《纽约时报》曾指他涉嫌内线交易而遭美国司法部调查，但最后检方并未起诉他。

珀杜也是特朗普的支持者，2020年特朗普以“选举舞弊”等虚假指控企图推翻大选结果时，珀杜站在他这边。

在参议院期间，珀杜是军事委员会的海权次委员会成员，同时也参与外交委员会。2018年，他曾与其他共和党参议员共同投书福斯新闻（Fox News），呼吁美国应该“清醒过来，更致力于与中国竞争”。

该文指出，中国正在急起直追，但“美国对中国看法过时，可能导致错失机会，更严重甚至会导致危险的误判和自满”。

珀杜等人主张，美中贸易关系的首要之務，是在中国窃取美国企业知识产权、不公平贸易行为等问题上，追究中国的责任；与此同时，美中关系不该是“零和游戏”，而应该和平寻求双赢。

珀杜2018年亦曾造访台湾，会见时任台湾总统蔡英文。当时台湾外交部表示珀杜跟台湾关系密切，曾支持有利台湾的国防授权法案通过，并多次支持台湾参与国际组织。

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各界如何解读？

据路透社报道，过去几十年来，美国都习惯派遣前政治人物到北京接下驻华职务，特朗普这次提名珀杜，也是采取这种做法。

驻华大使的角色对于充满分歧的美中关系能有多大影响，仍有待观察。有分析认为，面对几乎势在必行的贸易战与紧张局面，北京可能更希望跟特朗普直接寻求领导人之间、或是与他身边最亲近幕僚的高层级互动。

美联社指出，珀杜曾被中国官媒贴上“反华”标签。而在特朗普新的任期内，经济面的紧张局势将构成美中关系的重要元素；特朗普本人已多次表态，打算对中国加征高额关税。

至今为止，特朗普大部分的提名对象都倾向对中国强硬，例如国务卿人选卢比奥（Marco Rubio）、国安顾问人选沃尔茨（Mike Waltz）、高级贸易暨制造顾问人选纳瓦罗（Peter Navarro）。

中国尚未回应珀杜获提名的消息。本週稍早，中国驻美大使馆发言人刘鹏宇曾在X平台重申，中美经贸合作“本质是互利的”，“贸易战或关税战没有胜者”。

（综合报道）

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