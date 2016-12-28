 主办东亚青运被取消 台湾批评中国打压 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.07.2018

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时政风云

主办东亚青运被取消 台湾批评中国打压

距离台中市主办的首届东亚青年运动会只有一年之际，东亚奥林匹克委员会突然决定取消。一桩体育盛事被卷入政治旋涡，也折射中国对台外交战烽火“无远弗届”。

Olympia Rio 2016 Eröffnungsfeier Taiwan Team (picture-alliance/dpa/S. Ilnitsky)

台湾早年与国际奥委会达成协议，以「中华台北」名义参加国际赛。图为该队持旗参加2016年巴西奥运。

(德国之声中文网) 东亚奥林匹克委员会(EAOC) 7月24日在北京召开临时理事会，决定取消2019年台中市主办的第一届东亚青年运动会。台中市长林佳龙批评，以政治因素取消主办资格违反奥运精神和奥委会规定，会向东亚运动总会申诉。

公投惹的祸？

台湾的中华奥林匹克委员会开记者会说明事件。副主席蔡赐爵指部分东亚奥委会成员国，因为台湾正进行2020年东京奥运台湾正名公投连署，而质疑台湾明年能否顺利举办东亚青运，所以投票决定停办。

他说，中华奥委会主席和秘书长在会议上解释，公投是台湾人民行使法律赋予的权利，现时仍在连署阶段，政府立场是「不鼓励、不怂恿」，但不被大部分成员国接受。

中央社报道，推动公投的「2020东京奥运台湾正名行动小组」也发声明回应，称他们并非要求政府或中华奥委会片面地违反现行规定，而是希望当局透过正当的提案与申请程序，重新检讨签署近40年的《洛桑协议》。

1981年，台湾与国际奥委会在瑞士洛桑签署"洛桑协议"，此后确认台湾会以"中华台北"名义参赛。行动小组去年发起公投连署，争取民众支持以「台湾」为名参赛。

Website der Tai-chung Ostasiatischen Jugendspiele 2019 (Tai-chung East Asian Youth Games)

台中东亚青年运动会官方网页。

府院严辞谴责

东亚青年运动会停办消息传出后，台湾总统府迅速发声明严辞斥责，矛头直指中国﹕「我们认为这是公然并且手段粗暴地以政治干预体育，对于中国非理性的国际行为，以及东亚奥林匹克委员会的错误决定，我国表示强烈遗憾，并对中国的粗暴行径给予严厉谴责。」

府方指此决定对筹备多年的台中市政府极不公平，也漠视选手权益。「中国以莫须有的荒谬理由，破坏国际体育赛事的举办，台湾人民不会接受，国际上所有热爱体育的朋友也不会认同。」声明指中国「无所不用其极的」打压台湾国际空间，呼吁国际社会重视中方行径带来的严重伤害。「为了全力保障国人权益，政府绝不轻言退让，也支持台中市政府继续争取权益。」

行政院也发声批评中国为了政治目的伤害体育发展，「非文明国家作为，而是国际社会的麻烦製造者。」

DW.COM

面临世界大学生运动即将举办，组织方的官方手册上却因为自称“中华台北岛”一事而引发“自我矮化疑虑”。这个名称虽在各领域中使用许久，但仍会刺激两岸政治敏感神经。 (09.08.2017)

台北世大运（也简称"大运会"）周六晚举行开幕式，台湾总统蔡英文替为期12天的世大运揭开序幕。中国代表团如期所料缺席入场式。 (20.08.2017)

本周日（10月23日），15名大陆里约奥运冠军和7名冠军教练开始对台湾进行为期5天的访问。这是大陆迄今赴台的最大奥运金牌得主代表团，在两岸关系紧张的背景下尤为引人注目。 (23.10.2016)

日本投弃权票

东亚奥林匹克委员会有8个会员国﹕中国、香港、澳门、台湾、日本、韩国、朝鲜、蒙古。另外关岛是观察员，没有投票权。台湾苹果日报报道，会议上只有台湾1票反对，日本1票弃权，其余6个地区以及中国籍主席刘鹏一共7票，都支持取消首届东亚青运。

中华奥委会透露，日本代表在会上提出待亚运完结后再讨论此事，但不获采纳。

「东亚青年运动会」的前身是「东亚运动会」，台中市夺得首届赛事的主办权，也是台湾首次举办奥运体系赛事。台中市政府2014年取得主办权至今，已经耗资6.77亿台币筹备。

东亚青运原订2019年8月24日至31日举行，有1500名14至18岁的青年选手参赛。但东亚奥林匹克委员会周二的会议，并没有就何时复办作出结论。

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