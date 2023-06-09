 主人怀孕了，狗狗先知道？ | 文化经纬 | DW | 10.06.2023

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文化经纬

主人怀孕了，狗狗先知道？

灵敏的鼻子能让狗察觉到我们荷尔蒙水平的变化：如果主人怀孕或者流产了，它们会嗅到空气中的变化，并且产生异常行为。专家建议，如果家里正在迎接新生儿，最好让爱犬尽早做好准备。

Symbolbild Meet The Germans | Berner Sennenhund

（德国之声中文网）安娜最近感觉很不舒服。这位来自美国弗吉尼亚州的年轻初创企业家不知道哪里出了问题，除了感觉恶心和心慌之外，她的狗也表现得有些反常。露露是一条贵宾犬，相比安娜的丈夫，平日里它更愿意粘着安娜。可是这几天露露突然就不想靠近女主人了。

之后安娜就发现自己怀孕了——尽管所谓的“发现”，其实是在她出现了大出血症状被送到医院急诊室之后。

医生告诉安娜，即使胎儿能够存活下来，她也将面临高风险妊娠。

惊魂未定的安娜和丈夫回到家中。那是她人生中最艰难的一天，她只想躺下来，抱一抱自己的爱犬。可是露露却不愿意和她亲近。

为保护隐私，德国之声在本文中使用了化名。安娜表示自己当时很生狗狗的气，她感觉露露在自己身体不适的整个阶段都对她十分冷漠。

“从我们领养它以来，它每天晚上都是紧挨着我睡觉的，但现在它不愿意了”，安娜回忆道，“它只愿意挨着我老公睡，过去它从不这样做。”
几天之后，安娜腹中的胎儿停止了心跳。安娜觉得自己从未这样需要依靠，但是露露还是不愿意接近她。狗狗的反常行为给她造成了沉重的打击。

“我以为狗狗是应该给主人无条件的爱”，她说。

狗狗可以闻到主人荷尔蒙的变化

在安娜接受刮宫手术几天后，露露的行为才恢复正常。现在它“更有爱”了，随着安娜身体逐渐痊愈，它又喜欢和女主人依偎在一起了。

但是狗狗的行为怎么会出现这样的异常变化呢？

“狗能闻到荷尔蒙的气味，而主人在怀孕期间或者流产之后会发生气味上的改变”，狗狗教练克雷德（Sissy Leonie Kreid）解释道。她在荷兰瓦赫宁恩大学动物科学专业毕业之后，在德国创立了一所“狗狗学院”。

当狗感到困惑或不知所措时，它可能会暂时疏远你

当狗感到困惑或不知所措时，它可能会暂时疏远你

克雷德指出，人的荷尔蒙化学水平变化会影响到狗的行为。但这并不是可以解释安娜和露露这个案例的唯一可能性。

“人在经历流产之后也会改变自己的行为，比如情绪低落，甚至悲伤欲绝。狗狗无法理解这种变化，它们也需要时间来适应”，克雷德分析道。

而安娜和她的爱犬之间正是如此。

“现在我知道了，当时露露一定感到十分困惑。但那时我只是感到生气”，安娜说。

克雷德表示，当主人的荷尔蒙在类似流产这样的变故之后重新调整到正常水平之后，狗狗的行为也会恢复如常。通常情况下，狗狗的行为调整需要几周时间，但有时候只需要短短几天，就像安娜的贵宾犬露露一样。

狗狗比验孕棒还灵？

因为嗅觉灵敏，搜救犬可以找到森林里的迷路人，或是被埋在地震废墟之下的幸存者。它们还能靠嗅觉辨别出患有癌症或者长期新冠后遗症的病人。

闻出新冠病毒？狗狗们可以！

“在我发现自己怀孕之前，露露就开始拒绝和我亲近了”，安娜回忆道。

多年来和成百上千只狗狗及其主人打过交道的克雷德表示，当空气中的气味发生变化，狗狗可以敏锐地察觉到。 

“对于狗是否知道这些变化意味着什么，我们并没有科学数据来证明，但是从它们的行为来看，我们可以判断出它们显然知道有些东西和过去不一样了”，克雷德补充道。

从假性怀孕到护卫犬行为

本尼迪克是来自德国波恩的一名健身教练，他坚信家里的宠物狗梅乐在妻子怀上他们第一个孩子的时候有所察觉。

“梅乐突然产生了某种筑窝的冲动”，本尼迪克讲述到，“它叼来了很多毛绒玩具，给自己打造了一个舒适的角落。看起来就好像它自己怀孕了一样。”

宠物犬在主人怀孕期间会出现的行为变化还包括突然变得对孕妇变得极度依赖，整天粘着她，或者对她产生过度保护欲。

“狗狗可能会变得非常有控制欲和保护欲，甚至不允许它不认识的人坐到怀孕的主人身边”，宠物犬专家克雷德说，“它们甚至会对着外面传来的噪音大声吠叫。”

她建议，当狗狗出现这类反常行为时，可以寻求宠物犬行为专家帮忙。因为这样的行为异常也许会在宝宝出生之后加剧。一项美国研究人员在2014年进行调查发现，有的狗狗会对主人的新生儿产生嫉妒情绪。

“（在这种情况下）对狗狗的第一反应必须是同情理解”，克雷德表示，“当婴儿即将出生，这对于狗来说是一个不确定的、令它困惑的情形。即使人类有时也无法适应这一局面——但狗狗对情绪的控制力要弱得多，所以它会变得紧张甚至神经质。这时候最重要的是表现出理解。”

让你的爱犬为宝宝降生做好准备

如果你怀孕了，那么你最好尽早地让狗狗为这个家庭新成员的到来做好准备。

你可以先让家里其他成员给狗狗喂食或是带它出去散步。这样即使你因为孕期或产后身体疲惫无法去做这些事，狗狗也不会感觉到太大的变化。

此外让狗狗学会适应婴儿的声音也是很好的做法，这样它们“就不会在你抱着啼哭的婴儿时跳起来或者是吠叫”，克雷德建议。

不过她也提醒道，不要让新生儿单独和狗狗共处一室。

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