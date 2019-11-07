为飞行而羞愧？航空需求在成倍增长！

（德国之声中文网）气候变迁，少排放二氧化碳，通贝里乘坐火车。不过，镜头一转：未来20年里，乘坐飞机出行的人数将增加一倍多，从2016年的40亿人次增长至2040年的94亿人次。同时航班从3550万次增加至5300万次。以上数字是德国航空航天局（DLR）使用模型首次对全球航空业发展做出的预估。

这个模型对乘客、飞机数量以及航线等方面的未来发展进行了分析，其中考虑了人口增加以及经济增长等要素。同以往的模型相比，这次预估还考虑了机场当前的装卸能力，以及今后这一能力的发展。

如果该模型的预测兑现的话，在不远的将来，机场的运输能力将出现严重瓶颈现象。欧洲和美洲，比如英国希思罗机场、美国亚特兰大机场都会因为周边经济发展以及人口增长而无法满足人们的需求，在亚洲地区，中国、印尼以及印度也都会出现类似问题。飞行乘客的增加只能通过提供飞机的承载量来解决。这份报告的作者估计，2014年每架飞机的平均载客能力必须从111人增加至179人。

不过，在一个对飞行应该感到羞辱的年代，如此扩大飞行意味着什么呢? 德国航空研究所副所长贝尔霍夫（ Ralf Berghof）认为，一架飞机里坐更多的人，那么排放的有害气体人均数字便会更小，因此飞机飞行更有效率，"不过，另一方面，飞机的载重量增加，因此能源消耗也增加。"怎样在飞机饱和飞行与排放二氧化碳之间找到最佳状态，是另一研究的内容。

北京大兴机场

航空需求量一直在增长

国际持续性航空协会主席德平豪斯（Rudolf Dörpinghaus）说，航空需求量还会继续增长是尽人皆知的事情。"自从商业航空诞生以来，它就一直是一个增长行业。而现代航空最主要的特征也是增长。"他认为，新的挑战是，怎样让航空业对气候更友善，并从长远看，做到气候中立。

为实现这一目标，关键在于向新技术投资，德平豪斯说，随着每一代新飞机的诞生，耗油量的降幅都在10%甚至15%，但问题是，许多航空公司并非总是拥有最先进的机型。

合成燃料是希望

他认为，在燃料方面，以合成燃料取代化石燃料具有巨大的潜力，"技术已经存在，只需要实施。"他指的是Power-to-Liquid (PtL)技术，即将可再生电能和二氧化碳转化成液体燃料。而使用这项技术则需要全球的通力合作，因为目前PtL的价格比化石燃油昂贵很多，根本不具竞争力。如果从政策上制定一个有约束力的PtL能源份额，可以想象，在今后5至10年内，PtL可以达到市场成熟的程度。为形成这一局面，各方都一致认为，需要出台一项国际法律。