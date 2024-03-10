为难民引入工作义务？

（德国之声中文网）德国政府部门也有动作快的时候。就在去年11月，德国总理与16个联邦州州长一致同意为寻求庇护者引入支付卡后不久，德国东部图林根州的一个县作为首个政府当局就已开始推动该政策的实行。该县在发行支付卡的同时也推出了一系列限制措施。

这种万事达预付卡只能用于在当地购物，不支持现金提取或国内外转账。越来越多的的德国市镇地区目前也开始引入该支付卡，预计至2024年底，该卡将在全德国范围内推广使用。

16个德国联邦州州长已经就全国范围为寻求庇护者引入支付卡达成一致

推出难民清洁义务

图林根州又一次以"走在前面"的难民政策登上各地头版，引发全国范围内的关注：图林根州一名县长，为其所在地集中安置的难民引入了工作义务。这些寻求庇护者应保持其所在住所及周围环境的清洁。拒绝执行清洁工作的寻求庇护者，其津贴将被削减，最多每月减少180欧元。

实际上引入工作义务并不是什么新鲜事。这方面的法律规定已经存在相当一段时间。但它并不是指有相应报酬的正规工作。根据法律规定，难民在前三个月完全不被允许工作。之后，将根据难民是否住在集中安置所，以及是否有未成年子女而有不同的规定和安排。通常情况下，半年后才会发放工作许可。

但这并不意味着难民在获得工作许可后便能即刻找到工作。截至2024年2月，来自八个难民主要来源国，尤其是叙利亚和阿富汗的约70万人在劳工局注册为有就业能力者。但实际上其中只有不到一半人能够真正从事工作。其他人不是在上学，接受学徒培训，参加语言或融合课程，就是有抚养和照料工作在身。此外，来自上述八大原籍国的求职者中，超过三分之二的人仅仅寻找低技能的帮手级别工作。在德国这种类型的工作并不多。

德国难民问题积重难返 右翼趁机受益

用补贴代替工资

此外，难民以及那些申请难民身份被拒绝并被要求离境的人都可以被要求参加社会公益性工作，并获得每小时0.8欧的补贴。

来自基民盟（CDU）的县长赫尔戈特（Christian Herrgott）表示，迄今为止仅有很少的市政当局采用这一规定，但实际上这一规定有诸多好处：工作义务为那些尚未获得打工许可的人提供了工作机会，也可使其日常生活具有一定的"作息安排"。此外，通过让难民承担工作而无需额外聘请清洁公司，也可以获得民众更多的认可和接受度。

"这是通过寻求庇护者的参与来回馈为这一切买单的人--德国纳税人"，赫尔戈特在接受《世界报》（Die Welt）采访时说，他表示也在探索更多公益工作的可能性。

图林根州成为难民政策急先锋并非偶然

赫尔戈特这一举措得到了广泛的民众支持。民意调查机构Insa为《周日图片报》（Bild am Sonntag) 所做的一项调查显示，82％的人对此表示支持。被调查者对支付卡的支持率也高达77％。

图林根州以引入支付卡以及推行义务工作这两项举措走在了德国难民政策的前列，且两项政策均是由基民盟政客发起，这一切绝非偶然。这个位于德国东部的联邦州将于今年九月举行新一届州议会选举。民意调查显示，对于难民持强硬立场的选项党（AFD）及其右翼领导人霍克（Björn Höcke）以超过30％的支持率遥遥领先。基民盟的支持率为20％，基民盟希望通过对难民采取更强硬的立场来争取更多支持、从选项党阵营挖回选民。

大多数难民都想来德国

与图林根州毗邻的萨克森州情况与之类似，那里也将于九月举行新一届议会选举，选项党在该州同样处于领先地位。在那里，来自基民盟的萨克森州长克雷奇默（Michael Kretschmer）呼吁将德国每年接收的难民人数上限设定在5万至6万人。这与基民盟及其巴伐利亚姐妹党基社盟（CSU）迄今为止主张的上限明显不同。多年来，这个数字一直是20万。

目前的寻求庇护者人数远远超出了这个数字。大多数前往欧洲的难民都将德国作为目的地，2023年约有33万人提出庇护申请，占了27个欧盟国家所有申请者的30％。

今年1月，尽管天气恶劣，申请人数仍然有增无减：据联邦移民和难民局统计，该月首次申请庇护人数高达2.6万人。

德国“鬼镇”成为难民新家园

住房短缺以及缺乏儿童看护

尽管边境管控有所加强，但并未能降低整体难民数量，欧盟内部有关庇护制度改革的协议迄今为止也收效甚微。许多城市和社区的气氛也因此紧张了起来。抵达德国后，难民首先按照一定的配额比例被分配到16个联邦州，并在那里被暂时安置在所谓的初始接待中心。

由于不断有新难民涌入德国，联邦各州试图尽快将其转移到最终一级负责安置住房、供给和融合的市镇当局。城镇、社区，以及各联邦州，早已因住房短缺、幼儿园和学校的名额不足，德语和融合课程位置紧张而感到不堪重负。

设立难民人数上限在法律层面不可行

民众的情绪也在变得更加糟糕。贝塔斯曼基金会（Bertelsmann-Stiftung）最新一项研究表明，接收难民的意愿大幅下降。尽管德国仍然存在着"浓厚的欢迎文化"，但对移民的怀疑以及对其负面影响的担忧明显增加。

尽管德国总理肖尔茨（SPD）也认为难民人数过多，并且不能一直这样下去。但他并不认同联盟党提出的设立难民人数上限。尤其是基于个人的基本庇护权，这种为接受难民数量设立上限的做法在不修宪的情况下是不可能实现的。

降低德国对移民的吸引力

越来越多的政界人士开始思考如何在法律框架内减少德国对难民的吸引力。支付卡以及关于工作义务的讨论可以被理解为在此背景下诞生的措施手段。

基民盟主席梅尔茨（Friedrich Merz）从不掩饰其在2025参选联邦总理的野心。今年二月份他在联邦议会上谈到支付卡时说道："在一些推行支付卡的地区，难民数量一夜之间下降，因为让寻求庇护者愿意逗留的主要原因--有现金可领，不复存在了。"

更快的庇护程序 --欧盟之外也可以进行？

基于现有数据的有限性，移民研究人员对于这种结论的合理性持怀疑态度。但眼下德国选择党崛起、州议会选举即将在秋季到来、六月将进行欧洲议会选举以及众多地方选举，对该议题的担忧可能会被忽视。

与此同时德国联邦内政部也在研究将申请庇护的审查程序扩展到欧盟以外地区的可能性。该计划不仅得到基民盟和基社盟的支持，所有16个联邦州，包括由社民党和绿党执政的州政府，都要求联邦政府在六月前公布对该方案可行性的研究结果。届时各州长将再次与总理举行定期会晤。

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