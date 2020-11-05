 为防病毒变异 丹麦扑杀养殖水貂 | 科技环境 | DW | 06.11.2020

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科技环境

为防病毒变异 丹麦扑杀养殖水貂

丹麦宣布，由于在水貂养殖场发现可传染人类的变异冠状病毒，因此决定杀死所有养殖场的大约1500万只貂。丹麦政府表示，这种变异病毒会对未来疫苗的有效性构成风险。

Dänemark Corona-Pandemie | Nerz-Farm (Henning Bagger/AP Photo/picture alliance)

至少有207个水貂养殖场受到感染

（德国之声中文网）丹麦首相梅特·弗雷德里克森(Mette Frederiksen)周三（11月4日）宣布，丹麦将杀死丹麦养殖场中所有养殖的貂，最大限度地降低它们将新型冠状病毒传染给人类的风险。

弗雷德里克森说，丹麦一个追踪冠状病毒的政府机构提交报告称，在该国北部地区发现有12人被水貂感染了变异冠状病毒。丹麦首相援引政府机构的报告说，发现变异病毒削弱人体形成抗体的能力，可能使目前正在研制的新冠病毒疫苗失效。

弗雷德里克森在新闻发布会上说："水貂身上的变异病毒可能会对未来疫苗的有效性构成风险。这是非常，非常严重的。"她补充说："因此，水貂体内的变异病毒可能会在世界范围内产生极为严重的后果。"

丹麦卫生部长马格努斯·休尼克（Magnus Heunicke）说，丹麦北部发现的783例感染案例中，一半与水貂有关。

该国环境和食品部部长莫根斯·延森（Mogens Jensen）说，目前至少有207个水貂养殖场受到感染，上个月还只有41个，现在病毒已经蔓延到日德兰半岛西部的所有地区。

Dänemark Corona-Pandemie | Nerz-Farm (Henning Bagger/Ritzau Scanpix/picture alliance )

约1500万只水貂将被扑杀

丹麦国民卫队、警察和国防军正在协助进行捕杀。国家警察局长福格德（Thorkild Fogde）表示："应该尽快进行扑杀"。

上千万只水貂将被扑杀

丹麦政府表示，扑杀全国约1500万只水貂导致的损失可能高达50亿克朗（约合7.85亿美元，6.7亿欧元）。政府已承诺对农民进行补偿。由于水貂养殖场持续出现疫情爆发，当局自6月以来一直要求扑杀受感染的水貂。

丹麦在发现新冠病毒后，10月1日已经下令扑杀了丹麦北部约60个养殖场的约100万只水貂。

丹麦是世界上最大的水貂皮生产国，每年生产约1700万张水貂皮毛。哥本哈根皮草公司是一个由1500名丹麦养殖户组成的合作社，其产量占世界水貂皮产量的40%。大部分产品出口到中国和香港。

这个北欧国家已确诊的新冠感染病例为50530例，死亡729人。


 

李京慧/苗子(美联社、法新社、路透社、德新社)

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