为防印度变种，英国重被列为风险地区   

（德国之声中文网）尽管英国目前染疫数字已较低，德国政府仍宣布，本周日（5月16日）起，将该国重新列为新冠瘟疫风险地区，德国外交部建议，若无必要，不去该国旅行。作出这一决定的原因是联邦疾控机构罗伯特·科赫研究所（RKI）此前通告，该国”至少在有限范围内“出现了在印度首先检测到的病毒变体B.1.617.2。该变异毒株在印度导致大规模感染。

目前，13亿人口的印度已成为全球受新冠毒大流行瘟疫影响最重国家之一。本周五，该国有关当局连续第三天报告与新冠病毒有关的死亡数字超过4000，确诊染疫人数一天内新增34.3万。

周日，印度邻国斯里兰卡和尼泊尔也因疫情严重而双双被德国联邦政府升级：斯里兰卡被列为风险地区；尼泊尔被列为病毒变异地区，属于最高风险级别，适用全面旅行限制规定。

而此前，基于英国疫情呈现稳定，德国政府刚于4月16日宣布取消对英国的风险区定义。最近，该国每10万居民的7天染疫率为21.9。通常情况下，高于50的国家才被列为风险地区。不过，罗伯特·科赫研究所I指出，印度变种病毒已被世界卫生组织列为”引发忧虑“对象，"在定义风险地区时，除染疫率外，还须定期考虑到其余质量标准。”

尼泊尔成为又一个病毒变异区。前，许多新冠死者被送抵达加德满都火葬场 已有4人死于印度变种

英国政府称，到目前为止，在4名死者那里检测到了印度变种。根据英格兰公共卫生当局的数据，感染该变体人数一周内翻了一番，增至1300人。

英国在前已初步放宽抗疫措施。周一起，该国公民和在英居住者重又可以出境度假、旅行。为此，政府公布了一份 "绿色名单"，不过，名单上的欧盟国家，目前只有葡萄牙。

德国重新发出对英国旅行警告只具象征意义，因为，对旅行者来说，事实上不会有太大变化。任何从英飞抵德国的人入境时现在就须出示阴性冠状病毒测试结果。另外，只要在入境前接受检测，且结果呈阴， 旅行者仍毋须接受隔离。

尼泊尔成为第11个病毒变异区

尼泊尔则将有所不同，自本周日起，尼泊尔被列为全球第11个病毒变异区国家。这意味着，来自这个喜马拉雅山国的入境者必须接受14天隔离，且时间不得缩短。非德国公民和不在德国居住者将不再被允许乘坐飞机进入德国。

（德新社，法新社，德国外交部）

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。