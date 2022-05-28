 为防入秋后疫情重燃 德政府备好 ″冬胎″ | 德国新闻 | DW | 03.06.2022

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德国新闻

为防入秋后疫情重燃 德政府备好 "冬胎"

德国联邦及州两级政府计划为新冠肺炎疫情可能在秋季到来时再度恶化做充足准备。它们指出，奥密克戎亚变体BA.5或将构成新挑战。

Corona im Herbst

肖尔茨：在对可能的保护要求（如戴口罩义务）做出决定之前，应等待专家评估结果

（德国之声中文网）在柏林和16个联邦州的政府首脑会晤后，社民党籍的联邦总理肖尔茨在谈及今年秋冬新冠肺炎疫情可能的走向时用车胎做比喻，强调及早做准备的意义。他称，"假如可以打比方的话，那么，我们现在用的是夏季轮胎。必须及时准备好恰当的冬季轮胎，届时就能用上，而要是天气极寒，我们可能还需要其它手段，从而保证安全前行。" 

他同时强调，不能再度在整个地区关闭学校和儿童保育场所，在对可能的保护要求（如戴口罩义务）做出决定之前，应等待专家评估结果。所有联邦州均要求继续提供免费全民检测。  

本届联邦参议院轮值主席、基民盟籍北威州州长伍斯特（Hendrik Wüst ）宣布，联邦和州政府首脑联席会议已就制定秋冬季疫苗接种活动路线图取得共识。他指出，与此同时，重要的是，联邦政府必须在秋季到来之前及时调整抗疫战略。 

"更具传染性、更危险"   

联邦疾控中心——罗伯特·科赫研究所（RKI）称，德国国内冠状病毒病例数下降趋势可能已告暂停。该机构在其最新疫情周报中指出，在截至5月29日的一周，全国范围内的7天发病率环比续降37%，但本周未能再降。病毒变体数据显示，奥密克戎 亚种 "BA.5 "扮演越来越重要的角色。  

社民党籍的联邦卫生部长劳特巴赫（ Karl Lauterbach ）在德国第二电视台（ZDF）指出，尽管葡萄牙疫苗接种率相当高，但 "BA.5 "目前在该国迅速蔓延，这说明，该亚种比原始的奥秘克戎变体 "BA.1""更具传染性、更加危险"。他警告说，德国 "也能会有类似问题（......），它很可能是我们会在秋季面对的变种"。 

劳特巴赫部长称，对今秋的准备工作正加紧进行，其中包括已订购应对不同变种的疫苗。劳特巴赫保证，疫苗接种中心也将继续得到联邦资助。他说，处于抗疫斗争中的德国 "在9月23日之前肯定能出台一项感染保护法，为我们提供所需的法律基础"。届时，现行保护措施的法律依据将到期。   

（德新社，路透社） 

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