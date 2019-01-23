为钱出售欧盟公民身份和签证  遭欧委会警告

欧盟委员会警告一些欧盟国家为了钱过于草率地发放欧盟国家签证甚至给予欧盟国家公民身份。欧盟委员会批评这种做法蕴藏着风险。
（德国之声中文网）花钱购买欧盟国家公民身份？这种事情确实有。马耳他政府就在互联网上公开进行这样的宣传： 任何在马耳他购买房产并投资15万欧元购买其政府债券的人， 原则上来说都可以在240天后加入马耳他国籍, 从而获得令人垂涎的欧盟国家护照。来自阿拉伯国家、俄罗斯、亚洲或南美洲的申请人甚至不必居住在马耳他。他们只要在那里购买了房产而且至少保留五年，期间来岛上探视一次就已达到申请入籍的条件。马耳他护照的好处还包括： 可以作为游客免签证进入美国。
布鲁塞尔欧盟委员会现在首次开始对"花钱入籍"以及"花钱买签证"的商业模式进行认真审查。欧盟专员维拉·朱罗娃（Vera Jourova）和季米特里斯·阿夫拉莫普卢斯（Dimitris Avramopoulus）在布鲁塞尔表示， 本周三提交的调查报告令人担忧。根据调查结果，马耳他、塞浦路斯和保加利亚这三个国家公开"出售"其公民身份，欧盟 28个成员国中有20个成员国都允许以不同数额的投资换取长期居留。
欧盟委员会向成员国发出呼吁
欧盟司法专员朱罗娃说："这些国家不仅出售本国的公民身份, 同时也是在出售整个欧盟的公民身份。欧盟委员会不能确定，对所有个案进行的安全审核是否彻底。" 朱罗娃指出："欧盟成员国出售公民身份虽然合法，但是我们对此不能无动于衷。"
制定公民法以及发放欧盟签证是各成员国自己负责的事务。主管内部安全和移民事务的 欧盟专员阿夫拉莫普卢斯呼吁各欧盟成员国，要真正实施欧洲签证管制数据库中列出的必要的询问。他说："问题是发放了多少所谓黄金签证，现在没有确切的数据。所有欧盟成员国都没有提供这方面的具体信息。"而且常常不通告新公民或签证持有人的身份。
赚钱的护照生意
非政府组织 "透明国际" 和 "全球见证" 在秋季的一项研究报告中估计, 在过去十年中, 一些欧盟国家为赚钱已经发放了大约10万张黄金签证，给予6000人欧盟公民身份。大部分签证是在西班牙、塞浦路斯、葡萄牙和英国签发的。据称，仅塞浦路斯就通过出售护照获得48亿欧元的收入。特别是在对塞浦路斯造成重创的金融危机之后, 这个地中海岛国开始通过这种方式来吸引投资。
欧盟委员会现在在其报告中首次承认, 草率地发放签证和护照存在重大风险。据称有很多可疑的俄罗斯商人现在也有了一本塞浦路斯护照。欧盟司法专员朱罗娃说："我们想知道到底是什么人在欧盟国家逗留。"
令非政府组织"全球见证" 感到满意的是，欧盟现在加强了对黄金签证和黄金护照的关注。该组织的成员赫斯特（Naomi Hirst）在布鲁塞尔说："在欧盟认识到其安全和腐败风险之后, 黄金签证行业的日子现在变得越来越艰难。"然而, 欧盟委员会并没有指出欧盟成员国必须做出哪些修正。赫斯特说， 欧盟国家应该效仿保加利亚的做法, 暂时停止他们的黄金签证计划。
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