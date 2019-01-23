为钱出售欧盟公民身份和签证  遭欧委会警告

（德国之声中文网）花钱购买欧盟国家公民身份？这种事情确实有。马耳他政府就在互联网上公开进行这样的宣传： 任何在马耳他购买房产并投资15万欧元购买其政府债券的人， 原则上来说都可以在240天后加入马耳他国籍, 从而获得令人垂涎的欧盟国家护照。来自阿拉伯国家、俄罗斯、亚洲或南美洲的申请人甚至不必居住在马耳他。他们只要在那里购买了房产而且至少保留五年，期间来岛上探视一次就已达到申请入籍的条件。马耳他护照的好处还包括： 可以作为游客免签证进入美国。

布鲁塞尔欧盟委员会现在首次开始对"花钱入籍"以及"花钱买签证"的商业模式进行认真审查。欧盟专员维拉·朱罗娃（Vera Jourova）和季米特里斯·阿夫拉莫普卢斯（Dimitris Avramopoulus）在布鲁塞尔表示， 本周三提交的调查报告令人担忧。根据调查结果，马耳他、塞浦路斯和保加利亚这三个国家公开"出售"其公民身份，欧盟 28个成员国中有20个成员国都允许以不同数额的投资换取长期居留。

欧盟委员会向成员国发出呼吁

欧盟司法专员朱罗娃说："这些国家不仅出售本国的公民身份, 同时也是在出售整个欧盟的公民身份。欧盟委员会不能确定，对所有个案进行的安全审核是否彻底。" 朱罗娃指出："欧盟成员国出售公民身份虽然合法，但是我们对此不能无动于衷。"

制定公民法以及发放欧盟签证是各成员国自己负责的事务。主管内部安全和移民事务的 欧盟专员阿夫拉莫普卢斯呼吁各欧盟成员国，要真正实施欧洲签证管制数据库中列出的必要的询问。他说："问题是发放了多少所谓黄金签证，现在没有确切的数据。所有欧盟成员国都没有提供这方面的具体信息。"而且常常不通告新公民或签证持有人的身份。

赚钱的护照生意

非政府组织 "透明国际" 和 "全球见证" 在秋季的一项研究报告中估计, 在过去十年中, 一些欧盟国家为赚钱已经发放了大约10万张黄金签证，给予6000人欧盟公民身份。大部分签证是在西班牙、塞浦路斯、葡萄牙和英国签发的。据称，仅塞浦路斯就通过出售护照获得48亿欧元的收入。特别是在对塞浦路斯造成重创的金融危机之后, 这个地中海岛国开始通过这种方式来吸引投资。

欧盟委员会现在在其报告中首次承认, 草率地发放签证和护照存在重大风险。据称有很多可疑的俄罗斯商人现在也有了一本塞浦路斯护照。欧盟司法专员朱罗娃说："我们想知道到底是什么人在欧盟国家逗留。"

令非政府组织"全球见证" 感到满意的是，欧盟现在加强了对黄金签证和黄金护照的关注。该组织的成员赫斯特（Naomi Hirst）在布鲁塞尔说："在欧盟认识到其安全和腐败风险之后, 黄金签证行业的日子现在变得越来越艰难。"然而, 欧盟委员会并没有指出欧盟成员国必须做出哪些修正。赫斯特说， 欧盟国家应该效仿保加利亚的做法, 暂时停止他们的黄金签证计划。

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