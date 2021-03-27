为避“反送中”纪录片？TVB今年不转播奥斯卡

（德国之声中文网）香港TVB电视台决定取消对今年奥斯卡颁奖典礼的直播计划，外界猜测主要原因是一部以"反送中"为主题的纪录片入围奥斯卡最佳纪录短片。

据法新社报道，从1969年起，香港TVB电视台的英文频道明珠台每年都会直播奥斯卡金像奖的颁奖典礼。而今年将是该电影节盛事首次缺席香港电视台。据马来西亚"星洲网"报道，除了TVB之外，其它几家香港电视台今年也没有取得转播权。

TVB电视台的一名发言人对法新社表示，"本台决定不继续商讨有关今年的播映权纯粹是出于商业考虑"。

此前，彭博新闻社（Bloomberg News）报道称，中共宣传机构已经下令低调处理有关奥斯卡奖项的报道，中国中央电视台已经取消了对奥斯卡颁奖礼的直播。自由亚洲电台也援引"大陆官媒工作人员"消息报道称，各大传媒已经接到指令，由于"反送中"纪录片《不割席》和发表敏感言论的华裔导演赵婷作品均入围，所以对奥斯卡仅选择不敏感的内容进行报道。不过目前央视官方尚未正式确认是否转播颁奖典礼。

《不割席》（英文片名Do Not Split）是挪威导演汉默（Anders Hammer）执导的一部纪录片，影片全长约半个小时，记录了包括中大围城、围攻理大等重要的"反送中"运动事件，还有对抗议者的采访。据"立场新闻"报道，该片是导演汉默与美国纪录片制作公司「Field of Vision」的合作成果。

汉默在接受媒体采访时曾表示：「中国的扩张以及其政治与经济野心，还有香港正面临对民主价值的挑战，都让我想要拍这部作品。这是我第一次在香港拍片，我的目标是尽可能地贴近事件，并从街头的角度将其呈现」。

除了《不割席》之外，华裔导演赵婷也凭借影片《无依之地》入围最佳导演奖的最后角逐。此前赵婷曾在接受媒体采访时说过中国"充满谎言"，从而被贴上"辱华"标签。这部电影据称在中国院线也被撤下档期。

除了上述两部在中国受到争议的影片之外，香港导演曾国祥执导的《少年的你》也入围奥斯卡最佳国际影片（以前称作最佳外语片）。这部电影由中国演员易烊千玺和周冬雨主演，2019年在中国大陆院线上映，票房超过15亿元人民币，是当年中国大陆票房排行第9名。这也是代表香港参赛的影片第三度入围奥斯卡最佳外语片提名。

香港艺文界压力日增

法新社指出，自从2019年"反送中"运动爆发以来，北京加强了对于香港的控制，包括在艺术领域，政治施压和自我审查的现象明显增多。比如周一在香港开幕的世界新闻摄影展就经历了一番波折。该展原定于三月一日在香港浸会大学开始举行，但该校在开幕前三天突然宣布"出于安全考虑"不再举办本次活动，迫使主办方只好另寻展出场地。

与此同时，香港西九文化区管理局董事局主席唐英年表示，M+博物馆没有计划在开馆时展出艺术家艾未未的作品。据《联合早报》报道，瑞士前驻华大使乌利希克在2012年捐赠给M+博物馆一副艾未未拍摄的作品，该照片摄于1997年，名为《透视研究︰天安门》，显示一人对北京天安门广场竖起中指。

香港新民党的立法会议员容海恩上周提出，艾未未的这幅作品"侮辱国家尊严"，在M+博物馆展出涉嫌违反国安法。唐英年强调，博物馆本来就没有计划将艾未未的照片于开馆时展出，并非刻意收起来。M+博物馆有8千件藏品，每个策展都有一个主题，无法将所有展品展出。

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