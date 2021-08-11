为避免政府停摆 美国众议院强推取消债务上限

（德国之声中文网）旨在防止下周开始冻结财政预算的该法案以 220 票对 211 票获得通过。在野的共和党议员一致投票反对。共和党阵营还宣布，将在参议院杯葛该法案。

根据这项法律草案，现有预算将延长至12月3日，以避免随着下周四本财年结束，联邦政府不得不再度“停摆”。

此外，民主党人提出的该法案中还包括以下数项开支：为遭受艾达飓风和森林火灾等自然灾害袭击的联邦州提供共286亿美元的紧急援助项目；63亿美元用于支持塔利班上台后从喀布尔撤离的阿富汗公民。

民主党希望经由该法案将债务上限生效推迟至2022年12月。

相关动议预计将在参议院遭到失败。由于两党议员人数在参议院各占一半，若要使法案通过，必须至少要有10名共和党议员投出赞成票，从而达到 60 票这一必要多数。数周来，执政的民主党人和在野的共和党人在此议题上斗争激烈。

本周一，财长耶伦（Janet Yellen）再度呼吁国会提高债务上限。她警告说，否则极有可能发生“历史性金融危机”和“经济灾难”。耶伦在《华尔街日报》上撰文指出， “美国还从未违过约。一次也没有。” 她强调，如果现在竟出现这一情况，则可能导致利率急升、股价暴跌和“进一步的金融动荡”。

她表示，除非提高债务上限，否则，政府将无法支付10月份账单，从而带来诸多问题，例如，近 5000 万老年人将不再能获得任何政府补助，军人也将得不到军饷。耶伦指出，实际上，从1960 年代以来，债务上限已上调或暂停约80次。

在拜登前任特朗普主政下，债务上限曾暂停两年，至今年8月1日结束。此后，28.4 万亿美元的债务上限重新生效。从那时起，财政部一直试图通过债务调整避免国家财政破产。

（法新社）

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