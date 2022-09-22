为遏制中国: 美印将联合研发无人机

（德国之声中文网）美国将同印度合作研发无人机。据法新社报道，五角大楼一名高级官员表示，此举是华盛顿遏制中国的手段之一。同时，印度希望有能力生产无人机并将它们出口到其它国家。

印度的武器多半从俄罗斯进口，一直以来，新德里在考虑怎样实现武器来源的多样化，其中包括发展本国的军工产业。

美国国防部亚太事务司司长瑞特那（Eli Ratner）周四（9月22日）对国防专家和新闻记者表示，“从具体操作层面看，我们会同印度一道共同研发和生产，这也将带动印度实现国防现代化的目标。”他说，印度将能够向南亚和东南亚伙伴国家出口无人机，价格也将是他们可以承受的。他还提到，无人机项目包括飞行器本身以及对无人机的防御系统。

此外，瑞特那还表示，五角大楼正在考虑短期或者中期同印度一道研发以及共同生产重要武器的可能性，但他没有说明“重要武器”具体指哪些。他说，“我们在最高层就双边的优先事项同印度政府保持着沟通，希望不久后便可以公开宣布，希望不要拖得时间太长。”

打破对俄罗斯的武器依赖关系

印度同美国的关系曾多年以来并非友好，但对中国的警惕和忧虑让两国变得靠近，特朗普总统和莫迪总理执政期间，2016年，美国将印度定义为“重要国防伙伴”，从那时起，两国签署了一系列高端武器交易以及加深双边军事合作的协议。印度是包括美国、日本和澳大利亚“四方安全对话”机制的成员，这些年来，从美国购买的军火量有增无减。

不过，直到目前，印度在武器装备以及能源供给方面仍然对莫斯科构成严重依赖，这一点，美国国务院也不得不承认。本周二（9月20日）一名美国务院高级官员表示，过去40年来就一直存在着这种依赖关系，但他表示，“我们正在同印度加深对话，目的是帮助他们有更多的选项。”

（综合报道）

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