为逼海外家人噤声 中国二度关押新疆维族女子

(德国之声中文网) 2020年9月4日对居住在瑞典的维吾尔人尼若拉·艾勒玛来说，应该是个值得高兴的日子，因为她表姊玛依拉·亚库甫在被中国政府关押於看守所超过16个月後，终於获释回到尼若拉父母的家。同一天晚上，尼若拉与玛依拉进行了视讯通话，但画面中的人与她印象中的表姐相差很大。

尼若拉告诉德国之声：「我几乎认不出来她，因为她看起来很虚弱，头发也被剪短了。在那次对话中，她并未跟我分享太多。她只告诉我，她所掌握到的消息显示，中国政府收到我与她妹妹玛尔哈巴分享的文件，并理解到她是无辜的，所以他们便释放了她。」

通话结束後，尼若拉立即将玛依拉获释的消息分享给她在澳大利亚的父母与妹妹，并在社交媒体上向外界分享这个消息。玛依拉2018年3月曾被关入新疆当地的再教育营10个月，在短暂获释後，她於2019年4月再次与外界失联。

玛依拉因2013年协助父母将在新疆银行帐户的存款转至他们在澳大利亚的银行存款，在2019年5月被新疆政府以「涉嫌帮助恐怖活动」的罪名逮捕并关入伊宁市看守所。为了证明玛依拉是清白的，她的家人将银行转账记录与购买房屋的纪录分享给中国与澳大利亚政府，希望这些文件能作为证据。

当尼若拉与玛尔哈巴还正在为玛依拉获释一事高兴时，玛依拉获释隔天传出又被新疆政府带走的消息。与之前不同的是，玛依拉这次是被政府人员带到了新疆伊宁市人民医院。虽然新疆政府未告知玛依拉的家人她为何被送进医院，但他们却要求尼若拉的父母警告她别再於推特上发声。

政府透过亲情威胁海外维吾尔人

尼若拉的喜悦仅维持了一天。当她9月5日再次打电话回家时，家中的气氛都变了。她向德国之声表示：「当我9月5日再打电话回家时，我原本预期我表姊已与她的三个孩子团聚，而我爸妈也能松一口气。但是电话另一头传来的，却是满屋子的哭声。我当下感觉玛依拉再次被政府人员带走，都是我的错。我母亲也边哭边恳求我不要再激怒中国政府。我当下告诉我母亲：『我除了告诉长期关注玛依拉案件的人，她已获释的消息外，并未分享其他内容。我不懂为何新疆政府会为此感到不开心。』」

接下来的数周，尼若拉每天打电话到新疆老家探听玛依拉是否已获释，但她的家人除了不断说她还没回家外，也叫尼若拉不要再谈论与玛依拉相关的事。她说：「我父母告诉我，也许10天或15天後新疆政府便会让玛依拉回家，所以我决定在保持14天的沈默。但14天过後，玛依拉依旧未获释。」

尼若拉在忍不住的情况下，再次於推特上发文表示，过去14天她为了等待玛依拉获释返家，都未与外界分享整个案件的最新情况，她也叫玛依拉在澳大利亚的妹妹保持沈默，直到玛依拉获释返家。在她发布该则推文30分钟後，新疆当地警方立刻赶到尼若拉的老家，以尼若拉又在推特上发言向她父母施压。

根据尼若拉的说法，新疆警察自2020年8月起，至少有三次以她的推特内容去向她的家人施压。最近一次当警察去质问她父母时，他们将尼若拉的推特内容打印出来。她告诉德国之声：「中国政府之所以不断威胁海外的维吾尔人是因为，他们的策略通常都会成功。在他们去年9月第三次去威胁我父母後，我噤声了三个月。但是当三个月後我玛依拉仍未获释回家时，我跟玛尔哈巴认定新疆政府根本不想释放玛依拉。」

玛依拉二度被关进看守所

在尼若拉噤声三个月後，她去年12月5日从她母亲那边得知玛依拉同年11月底再次被关进伊宁市看守所。她告诉德国之声，她母亲在2020年11月底的某个周五接到一通电话，通知她周日上午将一些冬季衣物带到伊宁市看守所给玛依拉。她说：「我母亲接到消息後愣了一下，再急忙询问电话那端的人玛依拉为何不在医院，对方说玛依拉已被送到看守所後便挂了电话。」

尼若拉的母亲依指示於周日上午将冬季衣物送到伊宁市看守所，并报上玛依拉的名字。尼若拉说当看守所人员接过衣物後，尼若拉的母亲便很确定新疆政府已把玛依拉送回看守所了。为了再次确认消息的真实性，尼若拉的母亲联系了玛依拉2020年9月曾待过的医院，而医院人员也证实玛依拉在10天前便被政府人员带走了。

她向德国之声表示：「我母亲在电话那头哭了，因为她非常懊恼自己为何再次相信新疆政府会真的保守承诺，把玛依拉释放回家。我母亲以为只要她要求我噤声，新疆政府一定会把玛依拉送回家。她现在已不再要求我在网路上噤声，因为她明白，玛依拉之所以会获释，是因为我跟玛尔哈巴一直在发声。我们停止发声後，政府反而把玛依拉关回看守所。」

「中国的依法治国是谎言」

对於远在澳大利亚的玛尔哈巴来说，因为她只能透过尼若拉得知姊姊的最新情况，而当她得知姊姊再次被关回看守所後，她不敢与年迈的父母分享这个消息，因为她担心父母会承受不住。她告诉德国之声：「当我得知玛依拉再次被关入看守所後，我感觉自己的心脏要爆炸了。那个当下我突然无法呼吸，甚至引发恐慌症。我拖了10天才告诉我父母，我母亲站在厨房中开始哭泣，我父亲则是到屋外好一段时间，我觉得他应该是到屋外去哭。」

玛尔哈巴表示，她始终不明白，新疆政府为何只释放她姊姊一天，便又再次将她带走。她认为，新疆政府为了反驳国际社会指控他们迫害维吾尔人，所以刻意释放某些维吾尔人，营造一种他们并未大规模关押维吾尔人的假象。她说：「他们透过释放部分维吾尔人让我们得到一点点希望，然後又把这些希望拿走。或许玛依拉被送去的医院，某种层面上来说也是个看守所。」

尼若拉告诉德国之声，她希望国际社会能透过玛依拉的案子了解到，中国根本不尊重他们的宪法，而中国政府长期对外声称的依法治国都是谎言。她说：「我表姊的家人在海外找到证据证明她的清白，但中国政府依旧不肯放过她。玛依拉的经历可以反应维吾尔人目前在新疆面临的处境。」

此外，虽然国际社会过去一年来开始大规模关注新疆的强迫劳动议题，但尼若拉认为，特定维吾尔人的遭遇也该得到更多国际社会的关注，因为这些案例都证明，中国迫害维吾尔人的情况是渗透到维吾尔社群中的各个层面。

她告诉德国之声：「我希望国际社会以法律或人权的角度去将压力放回到中国政府身上。他们应该让北京意识到，他们不能因为自己是世界经济第二大国，便对人民进行种族灭绝。我不希望国际社会在希望达到符合自己利益的时，才打这张『维吾尔人牌』。」

作者: William Yang

责编: 邹宗翰

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