 为运动员打广告 TikTok与英国奥运代表队合作 | 足坛体坛 | DW | 12.02.2024

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足坛体坛

为运动员打广告 TikTok与英国奥运代表队合作

距离四年一度的夏季奥运仅剩数个月，各国队伍已开始为场上和场外的表现做准备。英国奥运代表队与TikTok签订了赞助协议，希望扩大运动员们的网络影响力。

英国奥运代表队希望借着与抖音合作，增加与新受众的互动

英国奥运代表队希望借着与抖音合作，增加与新受众的互动

（德国之声中文网）英国奥运国家队和英国残奥会周一（2月12日）宣布与源于中国的短视频平台TikTok签订了赞助协议，该平台在会前和奥运会期间将成为两支队伍的官方合作伙伴。

在上届东京奥运会，由运动员展示奥运生活幕后的相关内容在TikTok上尤其受欢迎，许多品牌也认为它是接触年轻受众的关键。英国国家队在声明中提到，让TikTok成为官方合作伙伴将有助于他们的运动员与新的受众建立联系，并扩大他们的粉丝群。

根据协议，TikTok将为英国奥运选手制作在巴黎奥运的相关内容，运动员也将在电视、广告牌、音频和付费社交媒体的广告活动中亮相。英国队商务总监埃勒顿（Tim Ellerton）表示，「TikTok是一个出色的平台，能与我们共同努力，扩大杰出运动员的故事，我们相信这种合作关系将使我们能够创造持久的影响」。

参与上一届东京奥运的英国选手

参与上一届东京奥运的英国选手

放宽广告规定

今年国际奥委会（IOC）计划与世界体育用品业联合会（WFSGI）合作开展「试点项目」，放宽奥运会期间网络广告的管理规定。

虽然详细的指导意见尚未公布，但该项目将首次开放机会给非奥运官方赞助商、但仍然赞助奥运运动员和国家队的体育用品品牌，使其能在奥运期间通过运动员在社交媒体上发布广告。

根据现行规定，运动员和品牌被允许在社交媒体上发布的内容受到严格限制，甚至只能使用「巴黎2024」等词语，确保奥运会官方赞助商拥有优先权。

TikTok在2021年的欧洲杯场上投放广告

TikTok在2021年的欧洲杯场上投放广告

体育、文化、时尚

这并非TikTok首度涉足体育界，事实上，近年来越来越常在体育赛事上见到TikTok的身影。去年TikTok就与国际足联一同推出女足世界杯定制内容，观众能通过TikTok程序了解赛程安排、比赛得分以及有关球员的最新消息等。TikTok还在2021年的欧洲杯期间大量于场上投放广告，以增加知名度。

此外，TikTok也涉足文化和时尚界，担任2022年的戛纳电影节合作伙伴，以及2023年的纽约大都会艺术博物馆Met Gala晚会赞助商等。

TikTok的安全争议

TikTok是中国公司字节跳动旗下短视频应用程序抖音的海外版本，此前曾被多国政府质疑其隐私和安全性。其中，英国政府早在去年3月以网络安全为由，禁止于「政府设备」以及议会网络设备上使用TikTok。当时TikTok表示，此类禁令「基于根本性误解，并受到更广泛的地缘政治驱动」。

不过，由于管理英国代表队和英国残奥会的英国奥林匹克协会（BOA）是私人资助的，不接受政府资助，因此也未受到该禁令影响。

TikTok为何叫人上瘾?

（路透社等）

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