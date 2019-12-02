 为躲避制裁华为将把研发中心迁往加拿大 | 经济纵横 | DW | 03.12.2019

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经济纵横

为躲避制裁华为将把研发中心迁往加拿大

华为创始人任正非对加拿大媒体表示，鉴于美国对华为所实施的制裁，华为将把美国研发中心迁往加拿大，也计划在欧洲建立工厂生产部分5G设备，以缓解外界对华为安全隐患的担忧。而路透社独家报道称，白宫或考虑将华为从美国银行系统剔除。

Huawei-Gründer Ren Zhengfei (picture-alliance/dpa/V. Yu)

任正非对加拿大媒体表示，华为计划在欧洲建立新工厂来生产5G设备

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（德国之声中文网）在接受多伦多《环球邮报》视频采访时，任正非说，"鉴于美国的禁令，我们将无法致电、发送电子邮件或联系我们在美国的员工"，因此有必要将研发中心迁址。

采访中，任正非还表示，华为计划在欧洲建立新的工厂来生产一些5G设备，希望以此缓解外界因美国指控华为存在安全隐患而产生的担忧。

据中国媒体报道，任正非在该采访中还称美国对华为的制裁是一个"明显的政治干预的例子"。

此外，路透社周二（12月3日）援引消息人士独家报道称，美国今年早些时候曾经计划将华为从美国银行体系中剔除，将其列入美国财政部的"特别指定者"（SDN）制裁名单。该计划后来没有实施。然而消息人士称，该计划可能在未来几个月重启。

熟悉内情的另外两人指出，该计划由白宫国家安全委员会提出，并被官员们视为制裁该企业的一揽子政策中的一种“终极手段”。一旦被置入该名单，相关企业就将无法以美元转汇。

华为原有可能被增列入的该名单，还包括全球第二大铝业康采恩——俄罗斯的Rusal、一些俄罗斯大亨、伊朗政界人士和委内瑞拉毒枭。

智库机构捍卫民主基金会（Foundation for Defense of Democracies）的数字问题专家菲克斯勒（Annie Fixler）指出，若被列入该名单，对华为而言，“会在全球范围受到广泛影响”，其在欧洲和中国以外的亚洲其它地区的经营会遭到“严重损害”。

不过对美国政府而言，若将华为列入“SDN名单”，也意味着一系列物流、外交和经济上的困难 。美国企业或国民被禁止同名单上所列者及在美资产遭冻结者有任何商务或金融转汇往来。因此，将华为增列入该名单亦将损及已在4G网络上依赖该公司的美国盟友。

前财政部官员Matthew Tuchband表示，对美国行政当局来说，一个企业越大，便越难以对将其列入SDN名单后带来的内、外后果作出预估并做准备。因此他认为，在将华为这么一个大企业列入清单前，必须仔细权衡。

被行政当局中很多对华鹰派人士视为同情北京的财政部长姆努钦很少对中国使用这一工具。迄今，他只将少数几名涉入芬太尼丑闻以及违反对朝鲜和伊朗制裁规定的中国个人列入了该名单。

不过，若干议员仍认为，值得考虑将华为列入该名单。共和党众议员加拉格（Michael
Gallagher）就表示，如果任由华为有朝一日掌控5G网络，将是自由世界面对的最紧急的国家安全危害。他补充说：“为施加最大压力，各种手段都应被考虑。”
 

观看视频 02:16

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