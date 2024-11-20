为躲避关税 轩尼诗考虑将装瓶工序转往中国

奢侈品巨头路威酩轩集团（LVMH）旗下的轩尼诗公司正在研究一项在中国境内为其干邑白兰地装瓶的计划，以应对中国的反倾销措施。但这一计划已经引起了轩尼诗法国工人的罢工抗议。

（德国之声中文网）轩尼诗（Hennessy）管理层表示，为了应对中国政府实施的反倾销措施，该公司正在考虑一切可能的方案，其中也包括将轩尼诗干邑白兰地用集装箱运抵中国，然后在当地进行装瓶的可能性。不过，具体方案将视最终的评估结果而定。

中国是仅次于美国的第二大干邑出口市场，同时也是干邑白兰地行业利润最高的销售市场。去年对华出口干邑白兰地的总金额高达17 亿美元。

不过，由于中国和美国经济均陷入疲软状态，干邑白兰地的销量也出现直线下滑。而2024年葡萄歉收，更使干邑白兰地行业雪上加霜。

法国白兰地工人罢工抗议

轩尼诗计划将瓶装业务转移至中国的消息传出后，位于法国科尼亚克省的瓶装流水线工人举行了罢工。当地工会代表拉布兰奇（Michael Lablanche）对路透社表示，周二，大约500名工人参加了罢工，大约相当于全体员工人数的一半。他表示，罢工行动将在周三继续进行。

轩尼诗位于法国科尼亚克省的一处酒窖。 图像来源: Peter Noyce/imageBroker/picture alliance

去年十月，北京宣布将对来自欧盟的瓶装白兰地征收30%的关税。此举将对法国干邑白兰地行业造成重大冲击，除轩尼诗之外，同样来自法国的白兰地企业人头马君度（Remy Cointreau）和保乐力加（ Pernod Ricard）也受到影响。

工会代表拉布兰奇表示，将干邑白兰地运抵中国后再进行装瓶，当然可以帮助企业躲避关税，但对法国工人来说，这无疑是“一场灾难”。

社媒上流转的视频和图片显示，位于科尼亚克省的轩尼诗总部前，大批工人正在举行抗议集会。

12月中旬开始在中国测试装瓶

来自当地报纸《夏朗德自由报》（Charente Libre）以及工会代表拉布兰奇的消息称，周二，公司管理层告诉员工代表，他们将在12月15日向中国输送首批一千升陈年干邑（VSOP），以测试在当地装瓶的产品质量稳定性。拉布兰奇说，一旦测试成功，轩尼诗集团将会把整条装瓶线迁往中国，以达到年产60万箱白兰地的能力，这相当于轩尼诗在中国的全年销量。

规模相对较小的白兰地厂家人头马君度则表示，该公司暂时没有将瓶装生产线转移至中国的计划，他们会通过降低生产成本和广告支出等方式，减少中国关税造成的影响。

法国是欧盟内对中国电动车征收额外关税的主要推动者，自欧盟去年10月对中国电动汽车发起反补贴调查以来，中国也对多项欧盟产品实施了报复性的关税措施，其中就包括白兰地。而欧盟对华白兰地出口的90%均来自法国。

（路透社等）

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