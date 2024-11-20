为躲避关税 轩尼诗考虑将装瓶工序转往中国

为躲避关税 轩尼诗考虑将装瓶工序转往中国2024年11月20日
（德国之声中文网）轩尼诗（Hennessy）管理层表示，为了应对中国政府实施的反倾销措施，该公司正在考虑一切可能的方案，其中也包括将轩尼诗干邑白兰地用集装箱运抵中国，然后在当地进行装瓶的可能性。不过，具体方案将视最终的评估结果而定。
中国是仅次于美国的第二大干邑出口市场，同时也是干邑白兰地行业利润最高的销售市场。去年对华出口干邑白兰地的总金额高达17 亿美元。
不过，由于中国和美国经济均陷入疲软状态，干邑白兰地的销量也出现直线下滑。而2024年葡萄歉收，更使干邑白兰地行业雪上加霜。
法国白兰地工人罢工抗议
轩尼诗计划将瓶装业务转移至中国的消息传出后，位于法国科尼亚克省的瓶装流水线工人举行了罢工。当地工会代表拉布兰奇（Michael Lablanche）对路透社表示，周二，大约500名工人参加了罢工，大约相当于全体员工人数的一半。他表示，罢工行动将在周三继续进行。
去年十月，北京宣布将对来自欧盟的瓶装白兰地征收30%的关税。此举将对法国干邑白兰地行业造成重大冲击，除轩尼诗之外，同样来自法国的白兰地企业人头马君度（Remy Cointreau）和保乐力加（ Pernod Ricard）也受到影响。
工会代表拉布兰奇表示，将干邑白兰地运抵中国后再进行装瓶，当然可以帮助企业躲避关税，但对法国工人来说，这无疑是“一场灾难”。
社媒上流转的视频和图片显示，位于科尼亚克省的轩尼诗总部前，大批工人正在举行抗议集会。
12月中旬开始在中国测试装瓶
来自当地报纸《夏朗德自由报》（Charente Libre）以及工会代表拉布兰奇的消息称，周二，公司管理层告诉员工代表，他们将在12月15日向中国输送首批一千升陈年干邑（VSOP），以测试在当地装瓶的产品质量稳定性。拉布兰奇说，一旦测试成功，轩尼诗集团将会把整条装瓶线迁往中国，以达到年产60万箱白兰地的能力，这相当于轩尼诗在中国的全年销量。
规模相对较小的白兰地厂家人头马君度则表示，该公司暂时没有将瓶装生产线转移至中国的计划，他们会通过降低生产成本和广告支出等方式，减少中国关税造成的影响。
法国是欧盟内对中国电动车征收额外关税的主要推动者，自欧盟去年10月对中国电动汽车发起反补贴调查以来，中国也对多项欧盟产品实施了报复性的关税措施，其中就包括白兰地。而欧盟对华白兰地出口的90%均来自法国。
（路透社等）
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