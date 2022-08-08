为讨回办公室经费 前总理施罗德起诉联邦议院

这位德国前政府首脑刚刚挺过了被所在的社民党（SPD）开除的危机。现在他又开始展开攻势 ——状告联邦议院剥夺他的前总理特权。
（德国之声中文网）德国前总理施罗德（Gerhard Schröder）正在起诉联邦议院，以恢复他在今年5月被剥夺的特殊权利。他的律师纳格尔（Michael Nagel）告诉德新社，78岁的施罗德要求再次向他提供一个配有员工的退位总理办公室。纳格尔表示，已将诉状提交给柏林行政法院。
德新社获得的律师事务所声明称，联邦议院预算委员会决定停止给施罗德在联邦议院办公室拨付资金，并停止该办公室运作的行为是非法的。声明写道，据称「前联邦总理施罗德不再履行所谓的『延续的官方职责』」。然而，「没有关于『延续的官方职责』究竟是什么的具体说明、如何确定其履行或不履行，以及在这方面应遵循什么程序。」
律师认为，整个过程「显而易见，除了根据所谓『新规则』给出的理由外，还有其他关键理由影响了预算委员会的决策。」
施罗德的律师解释，这种决定「就其作出的方式而言，让人联想到集权的王侯统治的国家」；在一个民主宪政国家，不应允许这种决定存在。这家刑诉律师事务所被认为是德国最著名的律师事务所之一，它还曾代表过前联邦总统乌尔夫（Christian Wulff）打官司。
施罗德因其与俄罗斯能源公司的关系以及与俄罗斯总统普京的紧密关系而受到各界批评。然而，预算委员会明确表示，其决定并不是基于施罗德为俄罗斯能源公司工作，或他对俄罗斯侵略乌克兰的战争的立场。更多是因为规定所说的「前总理的资源配置应根据其持续的职务义务进行安排」。显然，在施罗德的案例中，议员们没有见到他履行了职务义务。
国库去年支付了施罗德办公室超过40万欧元的人事费用，根据预算委员会的决定，施罗德可以继续领取8300欧元的退休金以及配备保镳。
现任联邦总理肖尔茨曾在今年5月对取消施罗德办公室预算的决定表示赞同，认为其「符合逻辑」。欧洲议会曾以多数票通过对施罗德实施制裁，甚至连联邦总统施泰因迈尔（Frank-Walter Steinmeier）这样曾在施罗德手下担任总理府部长的昔日同僚，最近也决定和施罗德保持距离。
本周一，社民党汉诺威地区支部仲裁委员会做出裁决，认为施罗德与俄罗斯国企的关系并无违反党纪之处，因此不会开除他的党籍。
（德新社）
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