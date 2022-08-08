 为讨回办公室经费 前总理施罗德起诉联邦议院 | 德国新闻 | DW | 12.08.2022

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德国新闻

为讨回办公室经费 前总理施罗德起诉联邦议院

这位德国前政府首脑刚刚挺过了被所在的社民党（SPD）开除的危机。现在他又开始展开攻势 ——状告联邦议院剥夺他的前总理特权。

Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder

施罗德要求恢复他在联邦议院办公室的运作资金。

DW.COM

曾任联邦德国政府总理的社民党人施罗德与普京关系密切，自俄罗斯发动侵略乌克兰战争以来，很多社民党员致力于将他开除出党。本周，该党地方支部一级组织首次就此作出裁决。

德国前总理施罗德因其公开的亲俄立场，招致广泛批评后，施罗德所属的社民党及其联合执政伙伴终于做出了回应。多家媒体报道称，施罗德作为前总理所享有的特殊待遇将被剥夺。

德国前总理施罗德将停止在俄罗斯国有石油公司担任监事会成员。乌克兰战争爆发以来，施罗德一直拒绝主动放弃在俄能源企业的职位，因此饱受政界和舆论的批评。德国议会取消了其办公室的预算，欧盟则危胁将施罗德列入制裁名单。

（德国之声中文网）德国前总理施罗德（Gerhard Schröder）正在起诉联邦议院，以恢复他在今年5月被剥夺的特殊权利。他的律师纳格尔（Michael Nagel）告诉德新社，78岁的施罗德要求再次向他提供一个配有员工的退位总理办公室。纳格尔表示，已将诉状提交给柏林行政法院。

德新社获得的律师事务所声明称，联邦议院预算委员会决定停止给施罗德在联邦议院办公室拨付资金，并停止该办公室运作的行为是非法的。声明写道，据称「前联邦总理施罗德不再履行所谓的『延续的官方职责』」。然而，「没有关于『延续的官方职责』究竟是什么的具体说明、如何确定其履行或不履行，以及在这方面应遵循什么程序。」

延申阅读：坚持亲俄立场 施罗德将失去部分“特权”

背后的原因「显而易见」

律师认为，整个过程「显而易见，除了根据所谓『新规则』给出的理由外，还有其他关键理由影响了预算委员会的决策。」

施罗德的律师解释，这种决定「就其作出的方式而言，让人联想到集权的王侯统治的国家」；在一个民主宪政国家，不应允许这种决定存在。这家刑诉律师事务所被认为是德国最著名的律师事务所之一，它还曾代表过前联邦总统乌尔夫（Christian Wulff）打官司。

Gerhard Schröder und Wladimir Putin

走得太近了？批评者要求施罗德与普京保持距离（资料照片）

施罗德因其与俄罗斯能源公司的关系以及与俄罗斯总统普京的紧密关系而受到各界批评。然而，预算委员会明确表示，其决定并不是基于施罗德为俄罗斯能源公司工作，或他对俄罗斯侵略乌克兰的战争的立场。更多是因为规定所说的「前总理的资源配置应根据其持续的职务义务进行安排」。显然，在施罗德的案例中，议员们没有见到他履行了职务义务。

40万欧元的人员开支

国库去年支付了施罗德办公室超过40万欧元的人事费用，根据预算委员会的决定，施罗德可以继续领取8300欧元的退休金以及配备保镳。

现任联邦总理肖尔茨曾在今年5月对取消施罗德办公室预算的决定表示赞同，认为其「符合逻辑」。欧洲议会曾以多数票通过对施罗德实施制裁，甚至连联邦总统施泰因迈尔（Frank-Walter Steinmeier）这样曾在施罗德手下担任总理府部长的昔日同僚，最近也决定和施罗德保持距离。

本周一，社民党汉诺威地区支部仲裁委员会做出裁决，认为施罗德与俄罗斯国企的关系并无违反党纪之处，因此不会开除他的党籍。

  • Russland Sotschi 2004 Bundeskanzler Gerhard Schröder und Präsident Wladimir Putin (picture-alliance/dpa/BPA Jürgen Gebhardt)

    施罗德与普京的哥们情谊

    知心朋友

    前德国总理施罗德和俄罗斯总统普京保持着长年友谊。早在担任政府总理（1998-2005）期间，施罗德就和普京紧密合作并在公共场合力挺普京。

  • Deutschland Gerhard Schröder und Wladimir Putin (picture alliance/dpa/H. Hollemann )

    施罗德与普京的哥们情谊

    相似经历

    “也许是我们两家人在二战中经历的苦难将我们紧紧联系在一起。我失去了父亲，普京的兄弟在德军围困列宁格勒期间身亡"，施罗德2016年接受南德意志报采访时这样说道。他说，普京答应我的事，都做到了，反之也亦然。”

  • 60. Geburtstag Gerhard Schröder 2004 - mit Wladimir Putin (picture-alliance/dpa/Itar-Tass)

    施罗德与普京的哥们情谊

    私人友谊

    在任期里，施罗德就和普京很有默契。紧密的政治友谊很快发展成为私人友谊。普京邀请施罗德圣诞节到莫斯科滑雪橇，施罗德过生日时也邀请普京到汉诺威做客。

  • Russland Schlittenpartie Putin & Schröder (picture-alliance/dpa/D. Grishkin)

    施罗德与普京的哥们情谊

    跨代情谊

    两人相互之间信任有加。据媒体报道，施罗德和普京说德语。普京的一个女儿就读于莫斯科德国学校。施罗德和当时的夫人多丽斯甚至收养了两个俄罗斯孩子。

  • Russland Sotschi 2004 | Wladimir Putin & Gerhard Schröder (picture-alliance/AP Photo/Itar-Tass/Presidential Service)

    施罗德与普京的哥们情谊

    完美的民主人士？

    从一开始，德国人就对施罗德和普京走这么近直摇头。2004年，还在任期中的施罗德评价普京是“完美的民主人士”，引起舆论哗然。

  • Litauen Nato-Bataillon (picture-alliance/AP Photo/M. Kulbis)

    施罗德与普京的哥们情谊

    忠于朋友没商量

    施罗德从不理会媒体批评。就连俄罗斯吞并克里米亚之后，施罗德也继续力挺普京。去年夏天，他甚至在联邦议院大选进程中，批评德国军队向靠近俄罗斯边界的立陶宛派驻军是发出了一个完全错误的信号。北约盟国对此感到愤怒。

  • Gerhard Schröder Wladimir Putin Gazprom Chef Alexei Miller 2011 (AP)

    施罗德与普京的哥们情谊

    富有争议的管线项目

    早在担任总理期间，施罗德就致力于修建将俄罗斯天然气经波罗的海输送到德国的北溪天然气管线。波兰和乌克兰感到自己被抛在一边。德国国内也不乏批评之声。但施罗德却称，北溪是最成功的欧俄项目。

  • Russland Nord Stream 2009 | Gerhard Schröder & Wladimir Putin & Bier (picture-alliance/dpa/Itar-Tass/A. Mudrats)S

    施罗德与普京的哥们情谊

    从总理到天然气老板

    总理任期结束后，施罗德旋即于2015年12月接任北溪公司股东委员会主席。该公司51%属于俄罗斯天然气公司。普京此前一直敦促他担任该职务。为此，施罗德在德国招致强烈批评，因为他在担任总理期间曾大力推动这一天然气管道项目。

  • Gerhard Schröder (picture-alliance/dpa/P. Pleul)

    施罗德与普京的哥们情谊

    普京石油企业首席说客

    2017年8月，施罗德将成为俄罗斯石油公司监事会主席的消息传来，在德国和欧洲引起一场舆论风暴。因俄罗斯吞并克里米亚，半国有的俄罗斯石油公司被列入欧盟制裁名单。但是，施罗德却接受了该职位，并且现在有可能自己也登上欧盟制裁名单。


（德新社）

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