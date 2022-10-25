为解放军效力？澳籍飞行员或被引渡美国

（德国之声中文网）据路透社报道，原美军飞行员、澳大利亚人丹尼尔·杜根（Daniel Duggan）正面临被引渡到美国的命运。54岁的杜根被指控违反美国法律，训练中国军事飞行员在航空母舰上降落。

周一，杜根的引渡案件在悉尼举行了听证。法庭宣布下一次听证被推迟到5月，原因是被告的律师正在寻求从澳大利亚政府机构获取文件为其辩护。律师米拉里斯（Dennis Miralis）会后在法庭外说，杜根在被捕前可能被安全机构 "引诱 "回澳大利亚。

去年10月21日，澳大利亚联邦警察应美国政府的要求，在新南威尔士州逮捕了杜根。当时他刚从中国回到澳大利亚。

米拉里斯说，在杜根从中国回到澳大利亚之前，安全情报部门对其进行了"安全审查"，以便他在澳大利亚获得航空飞行许可证。但当杜根在回国的飞机上时，安全机构对他发出了逮捕令，他的安全许可也被撤销。

他说，根据美国法律，这样的 "诱捕"是合法的，但如果澳大利亚的安全机构给杜根签发安全审核文件，造成他可以回国的假象，那就是"一个严重的问题"。

飞行员南非受训

杜根从美军退役后移居澳大利亚，并放弃美国国籍，获得澳大利亚公民身份。航空界的知情人士向路透社证实，杜根创办了一家名为Top Gun Tasmania的公司，雇用前美国和英国军方飞行员为游客们提供乘坐战斗机的兜风服务。

Top Gun Tasmania网站称，杜根曾在美国海军陆战队中驾驶过鹞式跳伞飞机，并且是一名空战教官。该公司在澳大利亚的文件显示，杜根于2014年搬到北京，并在不久之后卖掉了澳洲的公司。

杜根的LinkedIn简介说，他自2017年以来在中国青岛工作，担任一家名为AVIBIZ的航空咨询公司的总经理。香港公司记录显示，AVIBIZ有限公司由杜根于2017年在香港注册，并在2020年解散。

有报道指，杜根为名为TFASA的南非飞行培训学校招募英国前军方飞行员，以培训中国解放军飞行员。杜根被捕的同一周，英国警告为包括TFASA在内的中介机构工作的数十名该国前军方飞行员停止为中国工作，否则将根据新法以国家安全为由受到起诉。

英国空军总司令本月表示，澳大利亚和英国的情报机构分享了信息，以便警告飞行员不要为中国军方工作。悉尼一家法院周五被告知，澳大利亚警方也正在调查一名前英国军事飞行员涉嫌在南非的一所飞行学校参与训练中国军方飞行员。

律师米拉利斯说，杜根担心美国和中国之间的政治紧张局势会影响他的案件。杜根本人发表声明否认自己违反了美国或澳大利亚的法律。

（路透社）

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