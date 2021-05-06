为获取疫苗 台友邦洪都拉斯拉拢中国

(德国之声中文网) 台湾邦交国洪都拉斯总统埃尔南德斯 (Juan Orlando Hernandez )周二 (5月11日)表示，为获取新冠疫苗，这个中美洲国家可能在中国开设一个贸易办事处。

埃尔南德斯说，为了购买中国的疫苗，将按照中国的建议，搭建一座 「外交桥梁」。

路透社报导，埃尔南德斯对富国「囤积」疫苗感到沮丧，他说，贫穷国家迫切需要疫苗，他的政府愿意在全球大流行病期间做任何必要的事情来帮助其人民。如果有必要，他的政府将在中国开设一个贸易办事处，「因为这符合洪都拉斯人民的最佳利益」。

他建议墨西哥、智利、阿根廷或萨尔瓦多可以帮助他的国家获得中国的疫苗。洪都拉斯卫生部10日曾发布一条推文：「萨尔瓦多将帮助我们打破地缘政治封锁，从中国购买疫苗。」萨尔瓦多在2018年与台湾断交并与北京建交，洪都拉斯官方这则推文也引起关注。

埃尔南德斯还提到，已要求台湾向美国要求提供帮助。他说：「由于我们与台湾有关系，我们已经要求台湾帮我们跟华盛顿打交道，因为我们与美国一直是非常亲密的盟友。而且他们有大量的疫苗即将过期。」

根据世界卫生组织的数据，截至5月10日，洪都拉斯共记录了219288个新冠确诊病例，有5617人死亡。据报，洪都拉斯这个拥有近1000万人口的国家只收到了来自COVAX（公平获得COVID-19疫苗的全球机制）、以色列和俄罗斯的大约25万剂新冠疫苗。

台湾还有哪些邦交国？ 危地马拉 拉丁美洲是台湾邦交国最集中的地方，共有11个。危地马拉西滨太平洋，东临加勒比海，北与墨西哥接壤，是古代玛雅文化中心之一。人口1124万，首都危地马拉城。居民多信奉天主教，官方语言为西班牙语。1933年与中华民国建交。

台湾还有哪些邦交国？ 尼加拉瓜 尼加拉瓜位于中美洲，首都马那瓜，人口608万，官方语言西班牙语。1955年与台湾建交，1985年断交。尼加拉瓜政府更替后，1990年双方恢复外交关系。2014年，由中资在尼加拉瓜修建的连通大西洋和太平洋的“第二条巴拿马运河”开工。但该项目因将对自然和社会生态构成严重破坏而备受争议。

台湾还有哪些邦交国？ 巴拉圭 巴拉圭是南美洲内陆国家，面积41万平方公里，人口664万，首都亚松森（Asunción），官方语言为西班牙语。农牧业是该国经济主要支柱，此外巴拉圭国家足球队是南美一支劲旅。1957年与台湾建交。

台湾还有哪些邦交国？ 洪都拉斯 洪都拉斯位于中美洲，面积11.2万平方公里，人口810万，首都特古西加尔巴(Tegucigalpa)，官方语言为西班牙语。1941年与中华民国建交。

台湾还有哪些邦交国？ 貝里斯 又称伯利兹，前身为英属洪都拉斯，位置在中美洲东海岸。是人口最少、人口密度最低的中美洲国家。

台湾还有哪些邦交国？ 圣文森 全名为「圣文森特和格林纳丁斯」，简称圣文森国，位于拉丁美洲，1981年起与中华民国建立邦交关系。

台湾还有哪些邦交国？ 圣克里斯多福及尼维斯 又称圣基茨和尼维斯，位于加勒比海。2018年五月，在台湾被拒绝参与世界卫生大会(WHA)时，圣克里斯多福及尼维斯代表与台湾的卫生福利部部长见面并且支持台湾参与大会。

台湾还有哪些邦交国？ 海地 海地是加勒比海岛国，面积2.8万平方公里，人口1070万，首都太子港，官方语言为法语和海地语。海地是全球最贫穷国家之一。2010年发生大地震后，海地经济一定程度上依赖国际社会的援助。1956年与台湾建交。

台湾还有哪些邦交国？ 圣露西亚 又译为圣卢西亚，是个位于加勒比海的火山岛国家。曾经在1997年与中华人民共和国建交，而与中华民国(台湾)断交。之后又在2007年与中华民国恢复邦交关系。

台湾还有哪些邦交国？ 史瓦帝尼 又译斯威士兰（Swaziland）位于非洲东南部，东邻莫桑比克，其余方向与南非接壤。面积1.74万平方公里，人口130万。官方语言为英语和斯瓦蒂语，经济上主要依赖南非。1968年与台湾建交。

台湾还有哪些邦交国？ 帕劳 又译帛琉，位处西太平洋，1999年与中华民国建交。2017年开始，中国以帕劳与中华民国之间维持邦交关系为由，指示旅行社停飞帕劳之后，中国游客遽减。由于来自中国的旅客实在太少，帕劳太平洋航空甚至在2018年时，宣称以成本考量决定暂停飞往中国的航班。

台湾还有哪些邦交国？ 马绍尔群岛 马绍尔群岛是位于太平洋中部的岛国，由一千多个岛礁组成，面积181平方公里，人口5.3万，主要为密克罗尼西亚人，官方语言为英语和马绍尔语。1986年从美国托管下独立，1998年与台湾建交。

台湾还有哪些邦交国？ 诺鲁共和国 又译为瑙鲁，是位于南太平洋中部的岛国，面积24平方公里，人口1.02万。二战期间瑙鲁被日本占领，战后由澳大利亚、英过、新西兰共同托管，1968年正式独立。1980年与台湾建交，2003年断交，2005年复交。

台湾还有哪些邦交国？ 图瓦卢 图瓦卢位于南太平洋，由9个环形珊瑚岛群组成，国土面积约为26平方公里，人口1.1万。1979年与台湾建交。图瓦卢海拔最高4.5米，受到海平面上升的严重威胁。2001年该国领导人在一份声明中说，由于面临国土被海水吞没的命运，该国居民将逐步撤离，举国搬迁新西兰。

台湾还有哪些邦交国？ 梵蒂冈 梵蒂冈是台湾在欧洲唯一的邦交国。位于罗马城内的梵蒂冈，面积仅为0.44平方公里，被称为城中之国，是天主教罗马教廷所在地。1942年与中华民国建交。 作者: 叶宣



台谴责中国以疫谋利

台湾外交部发言人欧江安12日表示，两国邦交稳固，并强调会「透过各方管道，包括结合理念相近国家，设法舒缓宏国所面临的公卫危机处境」。

她也批评中国政府「利用疫苗作为逼迫需求孔急的国家进行政治及外交条件利益的交换」，称其可耻并予以谴责。

中央社报导，洪都拉斯缺乏疫苗的情况引起了台湾一些分析人士的担忧，认为中国可能会利用这种情况，通过「疫苗外交」进一步限缩台湾的国际空间。

过去在北京施压下，台湾邦交国剩15个国家，这也让美国担心中国会透过拉拢拉丁美洲和太平洋地区的盟友影响地缘政治。

除了中国，俄罗斯以及美国都试图通过对拉美提供疫苗来加深关系，「疫苗外交」的目的是促进其国家在该地区的地缘政治影响力。

(路透社等)

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