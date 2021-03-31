为美国大学生减债 拜登能买单多少？

（德国之声中文网）白宫幕僚长克莱恩（Ron Klain）周四（4月1日）在接受政论杂志Politico采访时表示，拜登已请求教育部长卡多纳（Miguel Cardona）提交一份报告，对总统免除最高至5万美元个人助学贷款的合法权限做出说明。克莱恩说，总统将考虑法律和政策层面的情况做出决定。

今年一月份，拜登刚一上任就签署了一项行政命令，将联邦学生贷款的支付期限宽限到10月。二月，他还敦促国会在疫情救济措施中，再为每个学生减免1万美元的贷款债务。

但在部分民主党内人士、议题倡议方和借款人看来，这还远远不够。他们要求将为贷款学生减免债务的额度提高到5万美元，并由总统通过行政令实施。

尽管拜登曾表示，在减免学生贷款问题上不愿绕过国会，但白宫新闻发言人普萨基（Jen Psaki）在2月份表示，政府不排除这一选项。

参议院多数党（民主党）领袖舒默也表示，他认为总统可以自行决定为大学生免除5万美元的债务，而不需要国会的首肯，“你只需要动一动笔”，他说。

偿还贷款是美国大须生的一项沉重负担

但也有意见认为如果拜登绕过国会，试图将涉及巨大人数和金额的债务一笔勾销，将面临司法指控。另一方面，国会批准有关减免计划的可能性并不确定。目前民主党在参众两院仅占有微弱多数。

由于美国高校学费相对昂贵，偿还助学贷款是美国年轻一代的一项沉重经济负担。美国目前有4470万人负有此类债务，据估计，至2022年，负债金额将达2万亿美元。

据美国全国广播公司商业频道（CNBC）援引高等教育专家坎特洛维茨（Mark Kantrowitz）估算，如果联邦助学贷款的借贷人得到1万美元的债务减免，全美教育贷款的债务总量将从目前的1.7万亿美元减至1.3万亿美元。同时将有1440万借贷人将摆脱债务，占助学贷款人总数的三分之一。

如果将减债额度扩大到5万美元，美国助学贷款的债务总量将减至7000亿美元，将有3600万助学贷款人将结束负债，占总数的80%。在新冠危机爆发前，全美国助学贷款人中，约有四分之一的人处于拖欠或违约状态。

叶宣/达扬（美联社、CNBC）

© 2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。