 为终止骚乱抗议 法国暂停调税计划 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 04.12.2018

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时政风云

为终止骚乱抗议 法国暂停调税计划

法国燃油税上调计划引发骚乱后，政府宣布暂缓六个月执行。法国总理在电视讲话中呼吁结束暴力抗议，他说：“没有什么税值得去破坏国家团结。”

Frankreich Gelbwesten-Protest in Paris | Édouard Philippe, Premierminister (Getty Images/AFP/L. Marin)

法国总理菲利普

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法国"黄背心"示威活动发生暴力行为之后，马克龙总统指示法国总理会见示威活动的代表。马克龙总统还视察了被损坏的凯旋门。 (03.12.2018)

席卷法国各地的抗议活动抵达巴黎香榭丽舍大街。示威者对新燃油税和马克龙的政策感到不满。抗议者与警方发出冲突，后者动用催泪瓦斯驱散人群。 (24.11.2018)

起初是抗议高税收、高油价，后来则演变成延续数周的暴力骚乱。本周末，法国巴黎等地又发生新一轮的骚乱。总统马克龙本周日前往巴黎的凯旋门，查看现场形势。法国内政部则在酝酿实施紧急状态。 (02.12.2018)

（德国之声中文网）法国总理爱德华·菲利普（Edouard Phillippe）周二（12月4日）宣布，计划从明年1月1日开始的燃油税上调计划暂缓执行。他通过电视讲话宣布这一决定，意在终止由此引发的"黄背心"抗议活动。

菲利普呼吁停止暴力，他说"没有什么税值得去破坏国家团结"。

抗议活动的领袖本杰明·柯西（Benjamin Cauchy）说："政府迈出了第一步，但是我们不会为一点小恩小惠就善罢甘休。"

极右政党国民联盟（原国民阵线）领导人玛丽·勒庞发表推文说："暂停调税值得肯定。但是暂停只是缓兵之计。"

共和党议员布鲁诺·赫达约（Bruno Retailleau）将暂停计划比作缓刑，"显然不当"，他说法国人民想要的是"删除"。

警察调查暴力事件

与此同时，巴黎检察官办公室宣布已经开始着手调查公务人员暴力犯罪。一则发表于社交媒体的视频显示，上周六有8个警察围殴一名男子。

上周末，抗议者在香榭丽舍大道上点燃汽车和店面，巴黎凯旋门上遭到涂鸦。

法国总统马克龙谴责抗议活动，并誓言给予强硬的回击。

"我决不接受暴力。" 当时正在阿根廷出席G20峰会的马克龙说，"当政府部门遭到袭击，商店遭到抢劫，路人或记者受到威胁，以及凯旋门被污损的时候，导致这些事件的理由不可以正当化。"

抗议活动演变成法国十年来最严重的暴力事件。警察使用水龙头阻止骚乱。

"黄背心"运动代表周一说，因为安全原因，他们将不会出席原计划举行的和总理菲利普的对话。

为了和马克龙总统面谈如何稳定局势，菲利普取消了出席波兰气候大会的既定计划。

拟定的调税计划中，每升汽油价格将上调4欧分。目前巴黎的汽油价格是每升1.42欧分，比柴油价格略高一点。

菲利普总理说，原计划调高的电力和天然气价格，以及计划中的收紧机动车安全检查，均一并暂停执行。

张平/叶宣(法新社、路透社)

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