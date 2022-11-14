为紧急应对波兰受导弹袭击 中英巴厘岛峰会被取消

（德國之聲中文網）印尼20國集團峰會進入尾聲，英國首相蘇納克（Rishi Sunak）原定於週三（11月16日）與中國國家主席習近平舉行直接會談，从而成為近5年來第一位與中國領導人面對面會晤的英國首相。

但之前苏纳克发言人告知，因为日程临时变故取消了中英最高层的会谈。周二晚间，波兰靠近乌克兰边境地区受到一枚导弹袭击，两人丧生，该事件导致G20峰会期间许多事先的安排不得不做出调整，G7集团国家举行临时紧急会议，而习苏会则被取消。

法新社援引一份公开声明报道，苏纳克原计划在同习近平的会晤时，呼吁伦敦同北京之间“建立开放和建设性的关系”，他还希望习近平动用其影响力缓解国际紧张局势。

此前报道称，中英兩國領導人預計將討論如何在共同關切的領域上展開合作。蘇納克表示，各國領導人皆無法忽視中國在世界扮演的重要角色。 「如果不與中國進行對話，我們就無法解決共同的全球挑戰，如氣候變化、公共衛生、或俄羅斯入侵烏克蘭的問題。」

同時，他也預計針對北京對香港及新疆的人權問題提出反對意見，儘管中國否認對其公民有任何壓迫行為。

蘇納克與習近平會面將是2018年2月以來，兩國領導人之間的首次面談。上一任與習近平會面的英國首相是特雷莎·梅（Theresa May）；而梅的繼任者約翰遜（Boris Johnson）僅在2021年3月曾與習近平通電話。

中國是「系統性挑戰」

在15日搭機前往印尼途中，蘇納克被英國《衛報》記者提問其對中國立場。他回應道：「我對中國的看法是直截了當的。」在後續評論中，他先是將中國描述為英國的「威脅」（threat），隨後又立刻改口為「系統性挑戰」（systemic challenge）。

蘇納克說：「我認為中國明確地對我們的價值及國家利益構成了一個系統性的威脅——嗯⋯⋯系統性的挑戰——而且無疑是對我們經濟安全的最大國家威脅（biggest state-based threat）」，「這就是為什麼我們必須發力來抵禦這種威脅。」

《衛報》報導，蘇納克兩次拒絕回答，是否打算將中國重新歸類為「威脅」。但蘇納克說，《國家安全和投資法》是英國應對中國構成的安全風險採取行動的關鍵。蘇納克的外交政策顧問比尤（John Bew）也正在更新約翰遜時代的安全、國防和外交政策綜合審查，預計將在今年年底前提交報告。

漸入綏靖狀態？

前任英國首相特拉斯（Liz Truss）雖然僅上任7週，但她任內誓言對中國採取更強硬的立場，並承諾在官方聲明和文件中正式將中國重新定義為「威脅」，而不是約翰遜時期的「系統性競爭者」。

《衛報》指出，蘇納克稱中國是「挑戰」而不是「威脅」，顯示英國對華立場軟化。《彭博社》也認為，蘇納克在中國問題上的態度，不如特拉斯強硬。

特拉斯在競選首相期間，曾批評蘇納克考慮重啟英中經濟貿易聯合委員會和英中經濟與金融對話。不過蘇納克在競選過程中，也曾承諾在獲選後將關閉英國30所由中國資助的孔子學院，因為這些學院可能成為中國擴張共產主義及勢力的工具。

當時，蘇納克告訴英國《每日電訊報》，中國和中國共產黨是對英國「最大的長期威脅」，

「長期以來，英國和整個西方國家的政治家都鋪上了『紅地毯』，對中國的邪惡活動和野心視而不見。」

英國反對聲浪

中英關係近年來因為各種議題不斷惡化，包括華為參與英國電信網絡、中國對待香港異議人士和維吾爾族穆斯林的態度，以及中國對新冠疫情的處理等問題。

彭博社報導，蘇納克上任3週以來的對中態度，顯示他似乎很想重啟與中國關係。這有可能激怒英國執政黨保守黨的部分成員。

保守黨籍前內閣部長史密斯（Iain Duncan Smith）在一份聲明中說：「我擔心現任首相在會見習近平時，會被認為是軟弱的，因為現在看起來我們正漸漸進入對中國的綏靖狀態。這是一場災難，在1930年代是這樣，現在也會是這樣。」

保守黨議員塞利（Bob Seely）也說，雖然英國需要與中國對話，但「我們不能使關係正常化」。擔任下議院外交事務專門委員會主席的保守黨主席卡恩斯（Alicia Kearns）則建議：「我們不能和中國一刀兩段，必須努力創造對話、挑戰和合作的空間。」

在印尼舉行的G20峰會上，蘇納克為自己的言行進行了辯護，表示這與英國的大多數盟友是一致的。他向媒體表示：「如果你看看幾週前剛剛公佈的美國國家安全戰略，看看他們如何描述對中國的看法及如何應對中國，你會發現這與我剛才向你描述的情況非常相似。」

蘇納克告訴英國天空新聞：「我們對中國的態度是與我們的盟友非常相似的，無論是美國、澳大利亞和加拿大。」

表態支援台灣

彭博社報導，儘管蘇納克對中國態度趨於軟化，但在台灣問題上，他與特拉斯同樣採取比較謹慎的態度。

在接受媒體報導時，蘇納克表示他不支持片面改變台海現狀，呼籲各國「應該就目前局势给出和平解決的方案」。他也補充道：「我們隨時準備好支援台灣，就像我們隨時準備好抵制中國的侵略一樣。」

至於會否向台灣輸送武器，他未給予正面回應，但也不排除其可能性。蘇納克說：「我們正在審視所有這些政策，作為我們綜合審查的一部分。」

（綜合報導）

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