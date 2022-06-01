为"突发事件"寻求对策 美日韩高官举行会晤

（德国之声中文网）美国方面认为，朝鲜正在筹备在丰溪里试验场进行第七次核武试验，为了应对"突发事件"，美国朝鲜事务特使金成周五在首尔同韩日两国的官员举行了会谈。金成在会晤前夕表示："我们正在与我们的日韩盟友进行密切协调，目的是为共同应对突发事件做好准备。"

美国特使金成说："我们要向朝鲜表明，任何非法和破坏稳定的行动都是有后果的，也是国际社会所不能接受的。"

韩国负责朝鲜半岛事务的新部长金健也表示，朝鲜对核武器的一味追求，只会导致我们进一步加强威慑力量。他说："平壤现在的所作所为只会达到一个目的，那就是使朝鲜自身变得更不安全。"出席会议的日本代表外务省亚洲大洋洲局长船越健裕则再度强调了日美韩三方合作、增强区域威慑力的重要性。

美国特使金成表示，向朝鲜领导人金正恩展示美日韩三国的团结精神至关重要。"当他看到我们与盟友正在进行密切协调时，我希望他能够意识到，外交谈判是解决争端的唯一途径。"金成强调，同朝鲜方面对话的大门一直都是敞开的。他强调，美国的目的仍旧是实现朝鲜半岛的完全无核化。

今年以来，朝鲜已经进行了多次弹道导弹试验，其中包括一次据信是迄今射程最远的洲际弹道导弹。上周，美国呼吁联合国安理会就朝鲜发射弹道导弹一事实施制裁，但美国的提案遭到了中国和俄罗斯的否决，这也是2006年以来，联合国安理会在朝鲜问题上的首次公开分裂。

据日本共同社报道，本次美日韩高级官员会晤，是韩国尹锡悦新政府上台后三方首次就朝鲜问题举行面对面的磋商。共同社称，在文在寅政府时期，日韩关系恶化导致日美韩步调不一。现在的尹锡悦政府有意改善日韩关系，并展现出重视日美韩合作的姿态。

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（美联社，路透社，共同社）

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