为疫情离开上海 “我们别无选择”

（德国之声中文网）凌晨时分，上海市民Lucy和她的邻居们被赶上大巴车，送往数百公里之外的简陋隔离中心。上海爆发严重疫情的数周以来，该市两千多万居民都被禁止离开住家。而新冠检测呈阳性的数十万居民，则被送往隔离中心，因为中国政府不允许新冠感染者居家隔离。

一些居民对法新社表示，尽管他们新冠检测的结果为阴性，但也被强制送往郊外的隔离中心，有些隔离中心甚至距离上海市区几百公里。

为了保护隐私只肯透露英文名的Lucy对法新社说："警方告诉我们，目前小区内的阳性案例很多，如果我们不转移，也会被传染。"

"我们别无选择"

Lucy表示，她和一些同样检测结果为阴性的居民被送往数百公里之外位于安徽省境内的一个隔离中心。其他一些上海市民也向法新社证实，有检测结果为阴性的上海居民被送往其他省份的隔离中心。一名受访者表示，一些居民拒绝前往隔离中心以示抗议。一名来自静安的女性对法新社说，一天夜间，她所在小区的十多个居民被强制送往安徽省的隔离中心。



一名要求匿名的上海居民表示："我们都接到了居委会的电话。他们说小区内出现了很多阳性病例，所以检测阴性的居民也要被送到指点酒店接受隔离。"但眼前如此简陋的隔离中心却令他们感到"震惊"，也对上海市政府失去了信任。

本周一，上海新增病例减少至大约七千例，死亡32例，上海市政当局宣布将分三个阶段逐步恢复"自由"，不过，大多数市民仍不被允许离开居住的小区。



坚持清零

中国仍在坚持推行所谓的"清零政策"，而严格的管控措施已经令多数上海民众叫苦不迭。设址纽约的美国外交关系协会高级研究员黄严忠表示，为了实现所谓的社会面清零，上海地方官员目前所蒙受的压力远超中国其他省市。



黄严忠表示："当上层不断施加压力，要求实现清零目标时，他们就有可能会采取强硬的、过度的防疫措施。向隔离中心转移阴性人员可以被看作是一种预防性措施，目的是在隔离中心发现更多的阳性病例。"





当一个地方出现疫情后，地方官员往往会以防疫不利为由遭到解职。官方的新华社报道称，目前已有数万名密接人员被送往上海邻近省份接受隔离。但中国官媒并未提及检测结果为阴性者也被送往隔离中心的情况。

最初上海市政当局只是宣布，将在不同市区实行为期四天的分区封控管理，但封控措施至今仍未解除，这引起了民众极大的不满。

过去几天当中，一些封控小区外竖起了铁制栅栏，这是所谓"硬隔离"措施的一部分。

（法新社）

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