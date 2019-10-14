为独立 加泰罗尼亚再掀抗议风潮

(德国之声中文网)加泰罗尼亚独立运动支持者周二连续第二天举行数万人的示威游行。他们抗议周一（10月14日）西班牙最高法院对加泰罗尼亚独立运动领导人做出的长年监禁判决。抗议期间，仅在巴塞罗那多处街道被封锁，铁路交通中断，数十次航班被取消。

"政治犯的自由"

加泰罗尼亚首府巴塞罗那再现抗议浪潮。示威队伍中有人向维持秩序的警察投掷罐瓶以及火把，他们还试图冲击马德里中央政府代表处前设置的栅栏。警方对示威人群动用警棍，并拆散路障，搬走火车站前的阻挡物。

许多示威者手持点燃的蜡烛，高喊"政治犯也有自由"。周二的活动造成70多人受伤送医，3人被捕。除巴塞罗那外，加泰罗尼亚第二大城市赫罗纳（Girona）、西部重镇列伊达（ Lleida） und 东北部大都市塔拉戈纳（Tarragona）均爆发大规模示威游行。工会组织"国际行动中心"（IAC）宣布周五实施总罢工。

周一，宣布判决的当晚，独立运动支持者在巴塞罗那机场同警方发生大规模冲突，数百人受伤。因航班取消，数千名旅客滞留机场。

警员在巴塞罗那机场巡逻

西班牙最高法院周一对9名加泰罗尼亚独立运动领导人，以煽动叛乱罪以及贪污公款罪判处最高为13年的监禁。法官认定，被告策划组织2017年10月旨在独立的公投是违法行为。

被判决的独立运动人士库萨特（Jordi Cuixart ）通过其律师表示，将向欧洲人权法院提出上诉，理由是，对他的判决已构成一个"欧洲事件"，"谴责(西班牙)出现的威权倾向，对此我们承担道义责任。我们呼吁欧洲公民，起来捍卫人权。"

发动本次抗议活动的是"民主海啸"组织。他们通过加密的Telegram社交媒体工具进行示威动员。但"民主海啸"组织的领导目前还处在隐身状态。西班牙内政部长格兰德-马拉斯卡（Fernando Grande-Marlaska）已发出威胁称，毫无疑问，幕后黑手终将落网。

加泰罗尼亚大区主席要求公投

西班牙外长、即将上任欧盟对外事务高级专员的博莱尔（Josep Borrell）对加泰罗尼亚独立运动做出表态。他谴责道，"不支持独立，就不要当加泰罗尼亚人"的说法是"独裁作风"。他还强调，独立运动支持者不能代表整个加泰罗尼亚地区说话。

不过，现任加泰罗尼亚大区主席托拉（Quim Torra）则表示支持示威者。他对所有反对"不公正判决"而上街示威的人表示感谢。在巴塞罗那举行的一次记者会上，托拉说，"我们必须继续维护加泰罗尼亚的自决权"，因此，"公投是最佳途径"。

加泰罗尼亚人追求独立的漫漫长路 古迹众多 加泰罗尼亚早期是腓尼基、伊特拉斯坎、后来是希腊人在此定居。希腊人主要定居在Rosas和Ampurias一带（见图）。后来罗马人继续在这里扩建居住区和基础设施。公元507年加泰罗尼亚被西哥特人征服之前，这里一直是罗马帝国的一部分。

加泰罗尼亚人追求独立的漫漫长路 伯爵领地与独立 公元711年加泰罗尼亚被阿拉伯人占领。公元732年查理曼大帝在图尔战役中取胜，阻止阿拉伯人继续挺进。公元759年，加泰罗尼亚北部再次成为基督徒的地盘。1137年，加泰罗尼亚与阿拉贡合并。到了13世纪和14世纪早期，阿拉贡王朝统治了地中海西部地区，并占领了马略卡和巴伦西亚。

加泰罗尼亚人追求独立的漫漫长路 从自治到争夺王位的战争 13世纪，加泰罗尼亚成立了自治管理机构。1476年阿拉贡王国与卡斯蒂利亚王国合并之后，争夺王位的战争一直持续到1714年结束。在此期间阿拉贡王国维护了其自治地位，只是在1460-1659年期间因发生叛乱而一度中断。

加泰罗尼亚人追求独立的漫漫长路 自治失败纪念日 1714年9月11日，西班牙国王腓力五世占领巴塞罗那之后解散了加泰罗尼亚管理机构，从而结束了地区自治。从那时起，当地每年都会在这一天举行纪念活动。

加泰罗尼亚人追求独立的漫漫长路 首个共和国时期的联邦制建议 1873年2月10日阿玛迪奥一世（Amadeo I）退位之后，西班牙有史以来的第一个共和国宣告成立。但是不到一年共和国便夭折。共和政体的追随者出现分裂，一部分人主张实行中央集权制的共和政体，另一部分人则支持建立联邦制。这幅图是联邦制的支持者，短命的西班牙共和国5位总统之一的弗朗西斯科·皮·马加尔总统（Francisco Pi i Maragall）。

加泰罗尼亚人追求独立的漫漫长路 19世纪的失败尝试 加泰罗尼亚人试图在西班牙共和国内成立一个自己的国家，从而加剧了共和党人之间的意见分歧。1874年西班牙复辟君主制，图中的阿方索十二世登基，开始了对西班牙的统治。

加泰罗尼亚人追求独立的漫漫长路 加泰罗尼亚共和党人 1923年至1930年间，普里莫·德里维拉将军（Primo de Rivera）在国王阿方索十三世以及军队和神职人员的支持下建立了独裁政权。加泰罗尼亚成为反对派和抵抗力量的中心。独裁统治结束后，政治家Francesc Macià（见图）为加泰罗尼亚争取了重要的自治权利。

加泰罗尼亚人追求独立的漫漫长路 弗朗哥获胜毁灭一切自由 在西班牙第二共和国时期，加泰罗尼亚议员们制定了自治条例，并于1932年获得西班牙议会的批准。然而弗朗哥将军在西班牙内战中（1936年-1939年）的胜利标志着西班牙第二个共和国的结束。

加泰罗尼亚人追求独立的漫漫长路 丧失一切自由 弗朗哥政权（1939年-1975年）的上台意味着加泰罗尼亚民主自由的结束：所有政党遭到禁止和迫害，自治权利被取消，加泰罗尼亚语言和文化受到压制。

加泰罗尼亚人追求独立的漫漫长路 恢复自治的新条例 西班牙结束独裁统治举行了首次自由选举之后，1977年临时恢复了“加泰罗尼亚自治政府”。在1978年西班牙民主宪法的基础上，加泰罗尼亚在1979年获得了新的自治法条例。

加泰罗尼亚人追求独立的漫漫长路 前加泰罗尼亚自治区主席齐奥尔迪·普约尔 弗朗哥时代结束后的首个自治条例承认加泰罗尼亚的独立性以及加泰罗尼亚拥有自己的语言。与1932年的自治条例相比，该条例扩大了加泰罗尼亚人在教育和文化领域的权利，但是对司法、财政管理和公共秩序领域的权利进行了限制。齐奥尔迪·普约尔（Jordi Pujol/见图）从1980年至2013年一直担任加泰罗尼亚自治区主席。

加泰罗尼亚人追求独立的漫漫长路 增加自信心 近年来，加泰罗尼亚人要求独立的呼声高涨。 2006年，加泰罗尼亚获得了新的自治条例，其权限得以扩大。但是在保守的人民党提出诉讼之后，最高宪法法院又取缔了这一新的自治条例。

加泰罗尼亚人追求独立的漫漫长路 首次尝试举行独立公投 加泰罗尼亚曾计划在2014年11月9日就举行独立公投。公投的第一个问题是“你希望加泰罗尼亚成为一个国家吗？”第二个问题是：“你希望这个国家独立吗？”然而举行公投的提案在宪法法院未获得通过。

加泰罗尼亚人追求独立的漫漫长路 两任主席 同出一辙 自2016年1月以来普里格迪蒙特（Carles Puigdemont）一直担任加泰罗尼亚自治政府的负责人。他继承了其前任阿图尔·马斯（Artur Mas）的分裂主义路线，并呼吁在2017年10月1日举行全民投票。西班牙总理马里亚诺·拉霍伊（Mariano Rajoy）认为公投违反宪法。



李鱼/洪沙（美联社、法新社等）