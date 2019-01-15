 为特金会铺路？朝鲜首席谈判代表访美 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.01.2019

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时政风云

为特金会铺路？朝鲜首席谈判代表访美

朝鲜首席谈判代表金永哲飞往华盛顿，据信他将就美朝首脑第二次峰会具体安排同美国展开会谈。金永哲途中曾在北京进行短暂逗留。

Südkorea Abreise Kim Yong Chol (picture-alliance/AP Photo/Korea Pool/Newsis)

朝鲜首席谈判代表金永哲

(德国之声中文网) 据韩国联合通讯社报道，在美国总统特朗普与朝鲜统治者金正恩举行第二次峰会之前，平壤首席谈判代表金永哲（Kim Yong Chol）将军周四先期前往华盛顿进行访问，途中在北京进行短暂逗留。

按照计划, 朝鲜劳动党中央副委员长兼统战部长金永哲将于周五（1月18日）与美国国务卿迈克·蓬佩奥（Mike Pompeo）会晤。金永哲也有可能与特朗普举行会谈。据估计他将向特朗普总统转交金正恩的一封信。预计这位平壤首席谈判代表访问华盛顿期间，将公布特朗普与金正恩将进行会晤的时间和地点。

Singapur USA-Nordkorea Gipfel Trump Pompeo (picture-alliance/Zuma/Ministry of Communications)

去年六月，特朗普和金正恩在新加坡举行首次会晤。

据《华盛顿邮报》援引外交界人士的报道，金正恩与特朗普有可能于3月或4月在越南的岘港（Danang）举行会谈。去年6月，金正恩与特朗普在新加坡进行了一次历史性会晤。会晤期间金正恩承诺，愿意"全面实行无核化"。但是朝鲜何时拆除核武器库以及美国可以提供哪些交换条件，迄今双方都没有做出具体承诺。

最近几个月来， 两国之间的谈判陷入僵局。被孤立的斯大林主义国家朝鲜正在寻求国际社会放松制裁, 但特朗普坚持以对朝鲜施加最大程度的政治压力作为筹码。

李京慧/达扬 （德新社）

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