 为激发进口潜力 中国公布新关税调降措施 | 经济纵横 | DW | 23.12.2019

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经济纵横

为激发进口潜力 中国公布新关税调降措施

在美国总统特朗普上周六 (12月21日) 宣布中美很快会签署第一阶段的贸易协议后，中国国务院周一 (12月23日) 上午也宣布自2020年1月起，将降低对上百项进口商品的关税。

China Qingdao Containerhafen (Getty Images/AFP)

(德国之声中文网) 中国官媒新华社周一上午发布公告，表示中国国务院的关税税则委员会已批准自2020年1月1日起，调整对850项进口商品征收的关税。 其中，为了增加中国国内紧缺或具国外特色的日用消费品，北京将新增或降低冻猪肉、冷冻鳄梨及非冷柳橙汁等品项的进口暂定税率。

该声明表示：「为积极扩大进口，激发进口潜力，优化进口结构，自2020年1月1日起，我国将对850余项商品实施低于最惠国税率的进口暂定税率。 」

路透社报导，自从非洲猪瘟爆发以来，中国国内的猪肉供应严重短缺。 猪肉的价格翻涨了超过两倍，猪农也被迫宰杀上百万只染病猪。 2020年1月起，中国将把对冻猪肉征收的进口关税从12%调降至8%。 此外，北京则将把对冷冻鳄梨征收的关税从30%调降至7%。

除了日用消费品外，中国政府也将对用于治疗哮喘与糖尿病的药品原料实施零关税的政策。 此外，为了扩大进口先进设备与零件，北京也预计明年1月起降低对特定的半导体设备征收的进口暂定税率。

另一方面，为了「推进贸易与环境协调发展」，中国也宣布将取消对钨废碎料和铌废碎料等两项商品的进口暂定税率，将税率恢复成最惠国税率。 而自2020年起，中国也将对来自新西兰、秘鲁、哥斯达黎加、瑞士、冰岛、新加坡、澳大利亚、韩国、格鲁吉亚、智利、巴基斯坦等国的部分商品实施协议税率。 另外，北京从2020年7月1日开始也将调整对176项信息技术产品征收的关税。

USA Handelsstreit mit China | Fleisch-Verarbeitung in Iowa (Getty Images/S. Olson)

自从非洲猪瘟爆发以来，中国国内的猪肉供应严重短缺。 猪肉的价格翻涨了超过两倍，猪农也被迫宰杀上百万只染病猪。 2020年1月起，中国将把对冻猪肉征收的进口关税从12%调降至8%。 此外，北京则将把对冷冻鳄梨征收的关税从30%调降至7%。

国务院关税税则委员会办公室告诉新华社，这些关税调整有利于降低中国的进口成本，并促进国际国内货物的自由流动。 关税税则委员会办公室说：「这些调整有利于提高对外开放水平，不断拓展贸易发展新空间，加快高标准自由贸易区建设，开创开放合作、包容普惠、共享共赢的国际贸易新局面。 」

法新社报导，虽然美国上周六刚对外宣布中美贸易谈判的最新进展，但中国降低部分进口关税的决定似乎与此轮贸易战谈判没有直接关系。

杨威廉/任琛 (路透社、法新社)

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