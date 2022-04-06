 为普京而死？这些年轻人说“不” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.01.2023

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时政风云

为普京而死？这些年轻人说“不”

从2022年9月下旬开始，俄罗斯一直征召平民参与对乌克兰的战争。据报道，约30万名新兵被派往前线。同时，约有一百万俄罗斯人逃离了他们的祖国， 我们采访了其中三人。他们宁愿选择背井离乡、面对未知的未来，也不愿被卷入普京的战争之中。

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普京武力入侵乌克兰，全球各地不少反战的俄罗斯人加入抗议行列。不愿意用俄罗斯国旗来标识自己身份的他们，想出了一个主意。

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