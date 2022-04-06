为普京而死？这些年轻人说“不”

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从2022年9月下旬开始，俄罗斯一直征召平民参与对乌克兰的战争。据报道，约30万名新兵被派往前线。同时，约有一百万俄罗斯人逃离了他们的祖国， 我们采访了其中三人。他们宁愿选择背井离乡、面对未知的未来，也不愿被卷入普京的战争之中。
自今年9月俄罗斯宣布“部分动员令”以来，数十万俄罗斯人决定逃离家园。其中一些人已在德国寻求庇护。德国之声采访了几名在德国的俄罗斯“逃兵”。
作为存在边界争议的邻国，中国被印度视为最大安全威胁这并不令人感到意外。不过最近的一项民意调查显示，不少受访者将美国视为第二大安全威胁，认为北约对于乌克兰战争难辞其咎，并且支持本国从俄罗斯购买更多石油和武器。
本周末，德国第二个液化天然气码头落成。严冬已至，德国的天然气库存仍有九成满。负责部门称，甚至下一个冬季，德国也无需再为燃气不足而发愁，但这仍有前提条件。
因其亲俄与亲中共立场而备受争议的捷克总统泽曼即将结束第二个任期，谁将成为他的继任者？目前在民意调查中领先的候选人是另一位备受争议的政治人物——捷克前总理巴比什。
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