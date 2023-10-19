为普京打前站 俄外长拉夫罗夫拜会金正恩

（德国之声中文网）俄罗斯外交部周四（10月19日）表示，俄罗斯外交部长拉夫罗夫拜会了朝鲜领导人金正恩，两国建立了更紧密的关系，以对付他们认为充满敌意和侵略性的美国为首的西方联盟。

俄罗斯官媒塔斯社报道称，拉夫罗夫与金正恩的会晤持续了一个多小时，但没有提供更多细节。

俄罗斯外交部表示，拉夫罗夫周三抵达平壤，感谢朝鲜支持俄罗斯在乌克兰的军事行动，并承诺莫斯科将“全力支持和声援”金正恩。

拉夫罗夫声称，美国正在该地区部署“战略基础设施，包括核设施”。他发表此番言论之际，美国及其地区盟友正警告朝鲜发展核武器和弹道导弹。

拉夫罗夫的访问被认为是为总统普京的访问打前站。近来普京加强了与政治上被西方孤立的朝鲜的合作。

拉夫罗夫周三在朝鲜主办的招待会上发表讲话时表示，莫斯科高度评价平壤在俄乌战争中对俄罗斯的“坚定不移和坚持原则的支持”。莫斯科称其入侵乌克兰是一次“特别军事行动”。

根据俄罗斯外交部网站上发布的讲话记录，拉夫罗夫说：“同样，俄罗斯联邦对朝鲜民主主义人民共和国的愿望表示全力支持和声援。”

拉夫罗夫：朝、中、俄在寻求缓解地区紧张

据俄罗斯官媒俄新社报道，拉夫罗夫在与朝鲜外务相崔善姬会谈后告诉记者，美国及其盟国日本和韩国军事活动的增加令人担忧。

韩国国防部表示，美国和韩国海军周四与其他四个国家——加拿大、比利时、新西兰和菲律宾——一起在韩国南海岸举行了反水雷演习。

韩国军方称，一架美国B-52轰炸机周四罕见地在韩国着陆，以强调两国结盟应对朝鲜不断上升的核威胁。

拉夫罗夫在评论中表示，朝鲜、中国和俄罗斯正在奉行寻求缓解地区紧张局势的政策。

朝鲜官方媒体称，拉夫罗夫的访问将标志着进一步巩固平壤与莫斯科关系的“重要时刻”。

俄罗斯外交部公布的照片显示，拉夫罗夫抵达后受到手持鲜花和两国国旗的人们的欢迎。

朝俄之间近期至少有六次海上运输

拉夫罗夫此次对朝鲜进行为期两天的访问。一个月之前，朝鲜领导人金正恩罕见地访问了俄罗斯，他邀请普京访问平壤，并讨论了两国间的军事合作。

“普金会”上演 金正恩称朝俄关系是“头等大事”

俄罗斯塔斯社称，拉夫罗夫还可能向朝鲜领导人通报普京本周访华的结果。

总部位于华盛顿的战略与国际研究中心（CSIS）周二表示，卫星图像显示，朝鲜靠近俄罗斯的一个港口附近仍有活动，表明自8月下旬以来，两国之间至少有六次海上运输。

这家智库认为，朝鲜罗津港和俄罗斯杜奈港之间的运输可能与朝鲜向俄罗斯转运军火有关。

另外，战略与国际研究中心表示，本月在同一港口的干船坞中还发现了一艘朝鲜客货渡轮，这艘渡轮曾运送过来自日本或韩国的外国游客，很可能是在进行维护。报道称，目前尚不清楚该船只是否将用于补充俄罗斯与朝鲜之间的贸易活动。

白宫：令人不安的事态发展

白宫上周表示，朝鲜最近向俄罗斯提供了一批武器，称这是一个令人不安的事态发展。克里姆林宫发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）说，西方的指控没有依据。

韩国和美国对俄罗斯与朝鲜之间的交往增加表示担忧，这两个盟国还与日本一起加强了军事演习，以应对朝鲜的威胁。

韩国外交部发言人周四在新闻发布会上表示，韩国敦促俄罗斯在与朝鲜的交往中遵守联合国决议。

（路透社）

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