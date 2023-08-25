为施压美国，沙特核电站承建打起中国牌

（德国之声中文网）据《华尔街日报》周五（8月25日）报道，沙特阿拉伯正在考虑让中国承建其核电站。该报援引沙特知情官员的信息报道称，国有企业中国核工业集团公司（China National Nuclear Corp., 简称中核集团）已投标在沙特东部建造一座核电站，地点靠近沙特与卡塔尔和阿联酋的边境。

中国外交部尚没有证实该报道的内容，但外交部发言人在新闻发布会上说，中国将在严格遵守国际核不扩散义务的前提下，继续与沙特在民用核能领域开展合作。

中核集团没有回应置评请求。沙特阿拉伯外交部也没有作出相关回应。

在此之前，沙特已寻求美国帮助其发展一个民用核项目，将此作为一项潜在协议的一部分，涉及沙特与以色列外交关系的正常化。

美国官员过去曾表示，美方分享核技术的前提是，签署的协定禁止沙特尝试浓缩铀以及不准沙特生产钚元素，这两个步骤是制造核武器的途径。

中国被沙特当成一张牌

根据《华尔街日报》报道，沙特官员承认，与中国探讨此事是一种杠杆，促使拜登政府在防核扩散要求上作出妥协。

报道称，沙特官员表示，他们倾向于聘请韩国电力（Korea Electric Power）来建造该核电站的反应堆，并吸收美国的运营专长，但不愿接受华盛顿提出的防扩散要求。

沙特官员还称，如果与美国的谈判最终失败，沙特王储萨勒曼（Mohammed bin Salman）准备很快与中核集团合作。

以色列能源部长表示，反对将沙特阿拉伯发展民用核项目作为美国促成以色列-沙特关系改善努力的一部分。

以色列表示，它希望华盛顿能就美国与沙特达成的影响其国家安全的协议进行磋商。以色列没有签署《不扩散核武器条约》（NPT），也没有核电站，但外界普遍认为以色列拥有核武器。

过去一年，沙特与中国建立了更加密切的关系。今年3月，在北京的斡旋下，沙特阿拉伯与其地区宿敌伊朗恢复了外交关系。

中国和沙特阿拉伯在能源领域有着广泛的贸易关系，前者是世界上最大的原油进口国，后者是最大的原油出口国。

国有企业中国能源建设集团（简称中国能建）正在与沙特新能源开发商ACWA Power共同建设一个 2.6 千兆瓦的太阳能发电站，地点在沙特麦加省吉达市以南的Al Shuaibah地区。这将是中东最大的太阳能项目。

去年12月，中国国家主席习近平对沙特进行了3天的访问，中国外交部称这是“中阿关系发展史上具有划时代意义的里程碑”。

然而，沙特阿拉伯也一直寻求在中美之间保持平衡，美国仍然是其最重要的安全伙伴。

（路透社）

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