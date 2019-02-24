 为新疆穆斯林发声 哈萨克斯坦维权人士被捕 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.03.2019

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“再教育营”

为新疆穆斯林发声 哈萨克斯坦维权人士被捕

哈萨克斯坦知名维权人士赛立克江·比拉仕在阿拉木图被捕。他此前一直致力于为中国新疆地区的哈萨克人维权，后者中的许多人都被中国当局拘押于“职业教育培训中心”。

Kasachstan Serikzhan Bilash (picture-alliance/AP Photo/Ng Han Guan)

(德国之声中文网) 德国之声周日下午收到信息显示，哈萨克人权团体「祖国志愿者」( Atazhurt Eriktileri)的负责人比拉什 (Serikzhan Bilash) 于周日凌晨一点到两点间， 从位于哈萨克斯坦阿拉木图的旅馆房内被强行带走。 根据哈萨克斯坦自由记者Erkin Azat与德国之声分享的图片及视频显示，比拉什的旅馆房内地板疑似有血迹。

而在消息传出的数个小时后，脸书跟推特上出现两段影片，比拉什本人在片中称自己一切安好，也没有受到威胁。 他表示自己在阿斯塔纳的警局，并呼吁人权团体的伙伴继续正常作业，别受到他的事件的影响。 此外，他在另一则影片中表示，他已被哈萨克斯坦政府以哈国刑事法第174条"挑拨民族宗教仇恨罪" 起诉，但他不服该罪名，可能会上诉。

中国当局近年来在新疆各地设立了"职业教育培训中心"(又称"再教育营")，累计已经拘押了约100万穆斯林。除了维吾尔人，同样信奉伊斯兰教的哈萨克族人也是拘押对象。因此，这在与新疆自治区接壤的哈萨克斯坦国内也是一个焦点话题。同时，中国又是哈萨克斯坦的主要贸易伙伴，受到严格管控的该国媒体往往对新疆的"再教育营"问题避而不谈。

比拉仕创立的"祖国志愿者"致力于为那些有亲属被拘押在新疆"再教育营"的哈萨克斯坦人提供支持。该组织为这些亲属提供资金，向大使馆写信，致信联合国，还为这些寻亲的家属录制证词。

比拉什的律师乌玛洛娃 (Aiman Umarova)接受德国之声访问时, 证实比拉什已遭政府以刑法第174条起诉 ，而该条法律常被用来针对律师或人权人士。 她说比拉什之所以会被起诉，可能与他长期协助有家属被关押在新疆「再教育营」的哈萨克人有关。

Sayragul Sauytbay (Getty Images/AFP/R. Pryanikov)

哈萨克族女子萨依拉古丽·萨吾提拜

此外，比拉什去年曾参与援助受困于哈萨克斯坦的新疆哈萨克女子萨依拉古丽.萨吾提拜（Sayragul Sauytbay），而他在其中扮演的声援角色可能让他成为政府打压的目标。 乌玛洛娃指出: 「他的逮捕是因政治因素引起的。 我认为哈萨克斯坦政府并不想毁了与中国的关系，所以他们才选择起诉比拉什。 」

美联社则报导，比拉什的妻子艾黛珊 (Leila Adilzhan) 周日上午 (3月10日) 接到丈夫来电，表示他被逮捕并被带到阿斯塔纳。 艾黛珊也分享了一段电话对话的录音，其中一名警方证实比拉什暂时被关押。 她向美联社表示: 「我接到电话时震惊得说不出话。 我很怕哈萨克斯坦政府会将我丈夫移交给中国政府。 」

此外，法新社记者也在推特上分享了一段视频，显示装满新疆再教育营证物的袋子被警方从阿塔珠尔特人权组织的办公室带走。 根据该记者的推文，该组织的志工说他们办公室已被查封，钥匙也被拿走。

哈萨克斯坦政府最近几个月持续对比拉什施压。 上个月阿拉木图的一个法庭判决比拉什因带领一个未跟政府登记的团体，遭罚656美元。 乌玛洛娃向德国之声分享，此前警方曾到该组织的办公室威胁他们。

她也证实哈萨克斯坦政府目前已替比拉什指定了一位律师，但比拉什拒绝回答任何问题，并坚决要上诉。  乌玛洛娃向德国之声强调: 「我的班机刚抵达阿斯塔纳，而我也将尽全力扮演比拉什委任律师的角色。 」

观看视频 03:07

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