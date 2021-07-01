为文化对话颁发歌德奖章

（德国之声中文网）今年恰逢歌德学院庆祝成立70周年之际，而8月28日是德国文学巨匠歌德（Johann Wolfgang von Goethe）的生日，在这一天向获奖者颁发歌德奖章格外有意义。不过由于新冠疫情的影响，颁奖典礼无法在魏玛这个歌德生活了半个多世纪的历史名城举行，而只能采取线上模式。

在1975年，歌德奖章被确认为德国的官方荣誉勋章。从那时起，歌德学院就将该奖颁发给那些对国际文化交流做出杰出贡献的人士。今年"歌德奖章"的颁奖主题是："在全球协同的网络之中，文化是一种琼浆玉液。"

2021年的获奖者是喀麦隆公主、社会经济学家贝尔（Marilyn Douala Manga Bell）、日本作曲家细川俊夫和中国舞蹈家文慧。

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针对三位获奖者，德国外交部主管对外文化政策的国务部长明特费林（Michelle Müntefering）表示："人们正在筑造太多的墙和太少的桥梁。今天我们比以往任何时候都更清楚看到，那些筑墙的人阻挡了未来。当前这个时代的任务，只能通过我们携手共同解决。这就是为什么像您--亲爱的贝尔公主，亲爱的细川俊夫，亲爱的文慧--的工作如此重要。通过您的工作，您一再地为社会的开放添砖加瓦。"

根据歌德学院网站介绍，由于疫情带来的旅行限制，三位获奖者中只有中国编舞家、舞蹈家文慧来到了现场，亲手从歌德学院主席卡罗拉·兰茨手中接过奖章。此前一天，文慧的剧场新作《我60》刚刚在魏玛艺术节上进行了全球首演。

文慧是中国舞蹈剧场的先锋人物。主办方表示，她因为"在官方叙事之外，在艺术、戏剧、舞蹈和纪录片的交汇点上展开令人印象深刻的探索而获此殊荣"。

文慧表示："身体对我而言是一个重要的现场。借助它，我们可以回想身体记忆，反思我们经历过的历史和社会现实。在60岁的时候荣获歌德奖章，对我来说是个很大的意外。这样的肯定激励我将这一时刻当作生命的重新开始，我每天都在思考，后疫情时代我们应该做些什么。在这个撕裂的年代，我只想向那些无论与各种方式说真话的勇士们致敬！"

（歌德学院网站等）

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