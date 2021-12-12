 为支持实体活力，中国央行降准后再降息 | 经济纵横 | DW | 20.12.2021

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经济纵横

为支持实体活力，中国央行降准后再降息

鉴于目前的困境，以及预期明年经济发展将出现重压，中国央行在刚刚降准之后又宣布降息。

China Shenzhen | Evergrande | Symbolbild

中国的经济增长受到以恒大为代表的房地产贷款危机的威胁

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稳，稳，稳！这是中共最近召开的中央经济工作会议对即将到来的2022年经济工作向外界发出的明确信号。政论家邓聿文认为，这说明北京当局充分意识到，中国崛起的战略红利释放完毕，从2022年开始，中国将真正进入最困难的时期，未来的挑战会更艰巨。

中国经济统计数据是否存在“报喜不报忧”的问题？据彭博社报道，前财政部长楼继伟日前的一次活动上表示，目前中国经济所面临的负面变化，都无法在统计数据中得到体现。

评级机构惠誉(Fitch)下调了中国房地产巨头恒大和佳兆业的评级为“限制性违约”。按照惠誉定义，这意味着，这两家集团经历了违约或廉价债务交换，但没有开始诸如破产申请等清算程序，仍在运营。负债累累的恒大本周未能完成一笔8250万美元的票息。

（德国之声中文网）中国央行近两年来首次下调贷款市场报价利率（LPR，Loan Prime Rate），一年期的该利率从原来的3.85%降至3.8%。该利率每月20日定期公布。

贷款市场报价利率是中国人民银行制定的指导性利率，全国商业银行向企业借贷以该利率为参考基准。自2020年4月以来，这个利率没有变化。

本月早些时候，中国央行决定将金融机构的存款准备金率下调0.5个百分点。降准决定于12月15日生效。中国人民银行当时表示，这次降准将释放长期资金约1.2万亿元，约合1882亿美元。

央行两周之内的"双降"行为是为了向金融系统补充流动性，以支持实体经济的发展，降低企业的融资成本。中国人民银行称，仅降准一项便可降低银行融资成本每年约150亿元，使其能够加大力度支持中小企业。

英国经济研究机构凯投宏观（Capital Economics）亚洲经济研究员威廉姆斯（Mark Williams）对法新社表示，"我们预计在不久之后还将降低5年期的LPR，这将使抵押贷款略微便宜，并协助官方努力支持房产需求。"

OANDA的经济学家哈雷（Jeffrey Halley）说，看来中国已在面对明年经济放缓的情形。鉴于一年期的LPR贷款远高于5年期的，可以看出中国已在使用货币杠杆政策支持经济。

China HSBC Bank in Guangzhou

降准降息是否继续刺激通货膨胀？

由于通货膨胀维持较高水平，尤其是产品出厂价已达上世纪九十年代以来最高，此次中国人民银行宣布息引发广泛忧虑。

因为新冠疫情爆发，中国在2020年曾是全球经济保持增长的主要经济体，但这一增长在2021年受到以恒大为代表的房地产企业贷款危机，以及各地不断出现疫情而停产停工的威胁。中国最高层对2022年中国经济发展的忧虑，可以从12月10日闭幕的中国经济工作会议略见一斑，会议明确指出，中国经济正面临"需求收缩、供给冲击、预期转弱"的三重压力。

这一背景下，国金证券的赵伟这样解释央行降息："12月的LPR下调或只是开始，持续降低实体融资成本，才能更好激发实体活力。"

（综合报道）

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