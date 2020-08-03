 为摆脱依赖 中国将开启内循环 | 经济纵横 | DW | 05.08.2020

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经济纵横

为摆脱依赖 中国将开启内循环

中国经济政策的下一个5年计划将走进内循环阶段，以规避美国的打压以及国际市场的困境。

China Coronavirus Buchmesse in Peking (picture alliance/AP Images)

拉动国内市场

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本周一公布的7月财新中国制造业采购经理人指数（PMI）升至52.8，同6月相比提高1.6个百分点，同时也创下2011年1月以来最高增速。

中国共产党将于今年10月在北京召开第十九届中央委员会第五次全体会议，会议将聚焦和展望中国的经济形势。

（德国之声中文网）中国政府顾问表示，鉴于中美之间的争议愈演愈烈以及新冠疫情带来的后果，中国将减少对外国市场和技术的依赖。周三（8月5日）有知情人士向路透社透露，北京政府已经制定了旨在加强国内经济发展的计划。另一位匿名的知情人士说："由于对外贸易将减少以及美国的技术封锁，我们将进一步拉动内需。"

此举可能成为政府第14个"五年计划"（2021-2025）的工作重点。10月份共产党高层领导人将讨论批准该计划，并有可能在2021年初提交全国人大会议讨论。当下的五年计划重点放在摆脱传统和污染严重的工业，促进技术创新和加强小康社会的建设。

中国开始尝试在加强消费的基础上促进经济的增长，以减少对出口和投资的依赖。去年中国的进、出口额占国内生产总值的32％，是2006年的一半。

美国提高关税给世界出口冠军中国带来打击。再加上新冠疫情的影响，今年上半年中国对美国的出口下降11.1％。华盛顿对中国科技公司华为和字节跳动旗下深受欢迎的视频应用程序TikTok进行打压，引起北京政府的不安。


李京慧/达扬  （路透社）

 

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