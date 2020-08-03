为摆脱依赖 中国将开启内循环

（德国之声中文网）中国政府顾问表示，鉴于中美之间的争议愈演愈烈以及新冠疫情带来的后果，中国将减少对外国市场和技术的依赖。周三（8月5日）有知情人士向路透社透露，北京政府已经制定了旨在加强国内经济发展的计划。另一位匿名的知情人士说："由于对外贸易将减少以及美国的技术封锁，我们将进一步拉动内需。"

此举可能成为政府第14个"五年计划"（2021-2025）的工作重点。10月份共产党高层领导人将讨论批准该计划，并有可能在2021年初提交全国人大会议讨论。当下的五年计划重点放在摆脱传统和污染严重的工业，促进技术创新和加强小康社会的建设。

中国开始尝试在加强消费的基础上促进经济的增长，以减少对出口和投资的依赖。去年中国的进、出口额占国内生产总值的32％，是2006年的一半。

美国提高关税给世界出口冠军中国带来打击。再加上新冠疫情的影响，今年上半年中国对美国的出口下降11.1％。华盛顿对中国科技公司华为和字节跳动旗下深受欢迎的视频应用程序TikTok进行打压，引起北京政府的不安。





李京慧/达扬 （路透社）

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